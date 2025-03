Anuncia Mara Lezama nueva opción de movilidad del Aeropuerto a la ZH

Alternativa para turistas y quintanarroenses

En el programa “La Voz del Pueblo”, abordó el anuncio del retiro de la reforma a la Ley del Issste

Cancún.- La gobernadora Mara Lezama Espinosa anunció una nueva opción de movilidad en Cancún, específicamente una conexión directa entre las terminales del Aeropuerto Internacional hacia la Zona Hotelera, que se convierte en otra alternativa para turistas y quintanarroenses.

Durante el programa “La Voz del Pueblo” que la titular del Ejecutivo transmite en sus redes sociales para escuchar a la gente e informar de las acciones de bienestar hacia las y los quintanarroenses, informó que esta nueva conexión es un servicio regulado entre Grupo Asur y Autobuses de Oriente (ADO).

Esta conexión de ADO pasa por las terminales 2, 3, 4 y de ahí hacia Plaza Fiesta, de la Zona Hotelera. Este servicio tiene un precio de 140 pesos y los siguientes horarios: 11:05, 13:05, 15:05, 17:05 y 19:05.

La gobernadora Mara Lezama abordó diversos temas de interés público durante el desarrollo de “La Voz del Pueblo”, como el anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum del retiro de la reforma a la Ley del ISSSTE, luego de escuchar a las y los maestros.

Expresó que este gobierno humanista con corazón feminista respalda esta decisión porque está a favor de la dignificación del magisterio, reconoce la importancia de su labor y la lucha de las y los maestros.

Asimismo, invitó a todas y todos a evitar convertir las áreas verdes en basureros clandestinos, y permitir que esta riqueza natural sea para el disfrute y convivencia familiar. Esto a raíz de los diversos basureros clandestinos detectados recientemente en Chetumal, a través del programa de recuperación y transformación de espacios públicos.

Expresó que en Chetumal está en marcha este programa del gobierno del estado para cumplir el compromiso de devolver el brillo a la capital, por lo que puso a disposición del pueblo chetumaleño el número 983 102 3200 para reportar cualquier necesidad de limpieza de estos espacios.

Y como parte de las acciones para que Chetumal recobre su brillo, Mara Lezama recordó que se rehabilitó la Glorieta del Mestizaje, con todo y su fuente, que le da nueva imagen urbana a la entrada-salida de la capital. Además, se rehabilitan avenidas, calles, parques, etc.

Mara Lezama informó que la próxima audiencia pública “La Voz del Pueblo” será el 4 de abril en Lázaro Cárdenas.

Al cerrar el programa, la gobernadora Mara Lezama denunció la difusión pagada con miles de pesos de una campaña en redes sociales con el hastag Narco

Gobernadores y Narcogobernadoras.

“Quiero dejarlo muy claro. Y hablo a título personal. Yo no soy una narcogobernadora y no tengo ningún nexo con el narco. Soy una mujer con valores, con unos padres que me abrazaron. Soy una mujer que cree en todos los valores” dijo.

Mara Lezama concluyó que se trata de una guerra sucia en contra de gobernadoras de la Cuarta Transformación. Sin embargo, consideró que estas campañas no tendrán éxito, porque están pautando mucho dinero en estas campañas y el pueblo no las cree.

“Lo dejo muy claro: hay Presidenta en este país y hay Gobernadora en este estado. Ya no son los tiempos de los gobiernos neoliberales. Aquí damos la cara al pueblo 24/7”, finalizó.

Histórica bolsa de financiamiento por 550 mdp con Bancomext/Nafin

La gobernadora Mara Lezama Espinosa sostuvo una reunión de trabajo con el director general de Bancomext/Nafin, Luis Antonio Ramírez Pineda, en la que logró gestionar la colocación de bolsa de 550 millones de pesos para este año y apoyar el financiamiento de pequeñas y medianas empresas (PyMES), principalmente del centro y sur del estado, que estén vinculadas a la economía de las 12 estaciones del Tren Maya.

Esta aportación prevista para 2025 es histórica ya que desde el inicio del programa en 2020 nunca antes se había asignado una cifra de esta magnitud. La gestión supera los resultados del 2024 con la banca de desarrollo que colocó 168 millones de pesos, declaró la Gobernadora.

Los 550 millones de pesos equivalen a más de 200 PyMES que se beneficiarán con créditos desde 100 mil hasta 5 MDP cada uno, beneficiando a restaurantes, hoteles, tiendas de souvenirs, cafeterías, empresas de proveeduría, refaccionarías entre otros.

Informó que de 2020 al 2024 se han beneficiado a 228 PyMES en Quintana Roo con una cartera colocada de 485.4 millones de pesos. En 2024 fueron 77 créditos con una carrera de 180 millones 390 mil pesos, en tanto que en 2023 fueron 26 créditos con cartera de 47 millones 530 mil pesos.

La gobernadora Mara Lezama aseveró que esta gestión histórica para este año se da en el marco del Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo que contempla el fortalecimiento y el crecimiento de la economía, basado en que la prosperidad compartida debe reflejarse en mayor bienestar para las y los quintanarroenses.

Durante la reunión de trabajo se tomaron acuerdos para generar sujetos de crédito en PyMES a través de la capacitación y aprovechar todo el desarrollo a lo largo de la ruta del Tren Maya, una de las metas de este gobierno humanista con corazón feminista, para que nadie se quede fuera ni nadie quede atrás.

Asimismo, bajar los créditos a nivel de cancha a lo largo de las 12 estaciones del Tren Maya y que las empresas locales se beneficien con créditos. Los cursos contemplan educación financiera y cómo llevar los negocios con inventarios, costos, administración, proveeduría etc., con el objetivo de establecer servicios en las comunidades.

De manera destacada, se habló de un programa de financiamiento para la eficiencia energética, de modo que las PyMES renueven aparatos eléctricos para eficientar sus negocios y generar ahorro. Esto incluye también la instalación de paneles solares.