Ferjo lanza «Que Se Joda»: Una declaración de empoderamiento

Disponible en plataformas digitales

Se consolida como una de las voces emergentes más destacadas

Por Arturo Arellano

La cantante Ferjo, conocida por su estilo único y letras cargadas de emociones, ha lanzado su sencillo titulado «Que Se Joda», una canción que promete convertirse en un himno de empoderamiento y resiliencia. Este tema, que ya está disponible en plataformas digitales, marca un nuevo capítulo en la carrera de la artista, consolidándola como una de las voces emergentes más destacadas del momento.

«Que Se Joda» es una declaración audaz que aborda temas como la superación personal y la liberación emocional. En entrevista, Ferjo explicó que la canción nació de una experiencia personal que la llevó a reflexionar sobre la importancia de dejar atrás las relaciones tóxicas y enfocarse en el amor propio.

Así, con una mezcla de ritmos urbanos y melodías pegajosas, el sencillo busca conectar con quienes han enfrentado desafíos similares “Me encanta ser muy directa en lo que quiero transmitir con mis canciones y en este caso es decirle adiós a los amores tóxicos y controladores, no a cualquier ex amor, sino a los manipuladores que quieren hacerte daño mental y físico, he sido muy directa en esta canción y me gusta. Estamos frente a nuevas generaciones que les gusta esta onda de tener la información como va”.

Reconoce que es un tema para todos “a la gente le ha gustado mucho, si esperaba que pudieran identificarse porque es fácil caer en esos amores tóxicos, pero de hecho el tema es para cualquiera que pueda comportarse de esa manera contigo, es decir, no solo en la pareja, sino en las amistades; relaciones toxicas en todos lados hay, gente que quiere consciente o inconscientemente controlarte, las enfermedades mentales existen, entonces puede haber gente toxica, en la amistad, en la familia, en el trabajo, la canciones es para alejarnos de todos ellos”.

“Que se joda” a decir de Ferjo, es un himno para mandar a volar a los amores tóxicos, a la gente controladora “mezcla un poco de EDM con urbano latino, nosotros como mexicanos hemos aportado la fusión a estos ritmos. A mí por ejemplo, me encanta experimentar con todos los géneros, la música es un lenguaje internacional, aunque cada país tiene sus géneros, a mí me gusta fusionar, ahora hay algo que se llama corridos tumbados electrónicos y es un ejemplo de que con todo se puede jugar y dejar tu marca, experimentar y expresarte”.

Al abordaje con “Queen Size”

Además de “Que Se Joda”, Ferjo está lanzando ahora su nuevo tema “Queen Size”, del que nos contó “es con ritmos latinos, habla de ese coqueteo, porque yo soy muy coqueta, habla de cuando estas conociendo a alguien, si salimos, hasta donde, hablamos o hacemos, le metemos acción. Estoy teniendo lanzamientos casi cada mes, estoy avanzando muy fuerte y agradezco que la gente lo ha recibido bien”.

Aclara que “Queen Size es más el sello de lo que hago, con ritmos caribeños, latinos, de hecho, ‘Que se joda’ es el tema más fuerte que tengo, más electrónico y diferente, porque mi línea es más latina, yo soy de la playa y en la música transmito mi manera de ser, melódicamente meto percusiones, sonidos que te evoquen al verano”.

Aunque de momento no tiene fechas confirmadas, refiere que “en el escenario me describo libre, coqueta, feliz, plena” concluyó.

Ferjo continúa consolidándose como una artista versátil y comprometida con su arte. Su capacidad para abordar temas universales desde una perspectiva personal la posiciona como una figura influyente para las nuevas generaciones.

Muchos han elogiado la autenticidad de Ferjo y su capacidad para transmitir emociones a través de su música. En redes sociales, los seguidores han compartido mensajes de apoyo, destacando cómo la canción resuena con sus propias experiencias.