Sheinbaum anuncia inversión de 3 mil 700 mdd de fermaca dreams

En el marco del Plan México

Se destinarán para la construcción de un centro de datos y una planta de fertilizantes

En el marco del Plan México, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció la inversión de 3 mil 700 millones de dólares (mdd) por parte de Fermaca Dreams para la creación de dos proyectos en Durango: Fermaca Digital City, que será un centro de datos que tendrá su propia generación eléctrica y Fermachem, una planta para la producción de fertilizantes.

“Esta inversión de 3 mil 700 millones de dólares para este centro de datos que incluye también su propia generación eléctrica y la planta de producción de fertilizantes, que se suma a las plantas de producción de fertilizantes que estamos llevando a cabo con Petróleos Mexicanos”, aseguró en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

A través de un enlace a la conferencia matutina, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon, precisó que de la inversión de 3 mil 700 mdd, mil mdd serán destinados a la construcción de la planta de fertilizantes; mientras que 2 mil 700 mdd serán para la ciudad digital.

El gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal, explicó que en el caso del centro de datos Fermaca Digital City contempla cuatro componentes que contribuyen al desarrollo nacional: 1. Un ducto de gas que viaja de Texas a Durango y con el que se aumenta la disponibilidad de gas para la industria; 2. Una línea de fibra óptica considerada con un desarrollo desde la frontera norte hacia Querétaro con ramales hacia Guadalajara y a Durango; 3. Una planta de ciclo combinado para producir energía y 4. Un Data center de hiperescala de 250 megawatts.

El copresidente Grupo Fermaca Dreams, Fernando Calvillo, anunció que en el caso de Fermaca Digital City en las próximas semanas comienza la construcción de sus cuatro componentes que serán ejecutadas de manera simultánea, con lo que se interconectará los polos de actividad digital en México con los Estados Unidos.

Sobre la planta de fertilizantes, Fermachem, puntualizó que esta inversión tiene el objetivo de disminuir las importaciones de este tipo de productos, lo que se suma a los esfuerzos del Gobierno de México para contribuir a la soberanía alimentaria.

“El día de hoy nos llena de orgullo hacer públicas dos importantes inversiones en el Plan México reciente anunciado por nuestra Presidenta (…) A nombre de Fermaca muchas gracias señora Presidenta, señor gobernador muchas gracias por recibirnos en su estado, licenciado Ebrard muchas gracias por el apoyo que le están dando a nuestros proyectos y de la mano con usted y sus equipos para que próximamente estos proyectos sean tangibles y sean una realidad”, destacó.

Aumentará el presupuesto de la Comisión Nacional de Búsqueda

Reformas sobre desaparecidos incluirán sanciones, advierte CSP

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo advirtió que en las reformas de su estrategia para combatir el problema de desapariciones quedarán bien establecidas las tareas de cada institución y se establecerá la obligatoriedad a las fiscalías de alertar sobre una desaparición, lo que actualmente no existe, así como sanciones para quienes no cumplan.

Durante su conferencia mañanera, dijo que las leyes vigentes sólo mencionan la colaboración entre dependencias, pero el tema “está minimizado”.

“Les pongo algún ejemplo, cuando lamentablemente fallece una persona que no es identificada, es decir, que la fiscalía o los Semefos, Incifos, según sea el estado, no pueden identificar por alguna razón, no hay una sola base de datos nacional”, señaló.

“La alerta de desaparición de una persona en un estado por una fiscalía, no necesariamente o sea no hay la obligación de alertar a todo el país, aeropuertos, centrales camioneras, no existe esa obligación hoy en la ley; está mencionado pero está minimizado, no hay una obligatoriedad.

“Cuestiones de este tipo son las que queremos que queden claramente a quién le corresponde, estatal y federalmente o municipalmente, y que quede muy claro que deben de quedar en la ley y si no se hace también sus sanciones”, advirtió.

La mandataria justificó que debido a que las modificaciones son de gran complejidad, la Consejería Jurídica no tuvo para este jueves el paquete legislativo y se requiere de más tiempo para completarlo.

El lunes pasado, Sheinbaum Pardo prometió que hoy enviaría las reformas al Congreso, sin embargo señaló que se necesita mayor análisis y se trabaja con familiares de las víctimas de desaparición en el país. Los cambios serán enviados el próximo lunes, aseguró.

Comisión Nacional de Búsqueda tendrá un incremento presupuestal

La Presidenta también adelantó que la Comisión Nacional de Búsqueda tendrá un incremento presupuestal. “Queremos poner a disposición todo lo que existe actualmente en los estados para que esté al servicio de esta plataforma nacional y este sistema nacional de búsqueda, vamos a llamarle así”.

Señaló que busca poner al servicio nacional el centro de identificación de ADN, que dijo “muy especializado, con todas las certificaciones”, que incluso se utiliza para el tema de agresión o agresores sexuales.

“La idea es que la Ciudad de México pueda poner al servicio nacional este centro. Hay instituciones de investigación nacionales de la UNAM, un Instituto de investigación sistemas muy avanzados de identificación de ADN y queremos que la ley los ponga a disposición del sistema, y que todas las instituciones nacionales estén coordinadas”.