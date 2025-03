Lucharemos por el rescate del PRI y de México: David Parra Sánchez

“México sigue con hambre y sed de justicia”

Naucalpan, Méx.- El legado de Luis Donaldo, no se olvida. A 31 años de su fallecimiento, México sigue con hambre y sed de justicia, tal y como lo dijo en su momento. Hoy, hay que rescatar al PRI. Ya no más becas políticas, no más imposiciones y que se mantenga a nuestro partido como rehén de unos cuantos.

Así lo expresó el luchador social y ex diputado local, David Parra Sánchez, luego de recordar que “como partido de la estabilidad y la justicia social, nos avergüenza advertir que no fuimos sensibles a los grandes reclamos de nuestras comunidades. Y al día de hoy seguimos pagando esas consecuencias por un dirigente que todos rechazamos, como lo es Alejandro Moreno”. dijo.

Parra Sánchez sentenció que “las condiciones de vida de los mexicanos no han cambiado en 31 años y se siguen presentando precariedades que el tricolor con esta dirigencia, no ha sabido defender”.

“Hace casi 31 años, Colosio veía un México con hambre y sed de justicia, hoy eso se sigue padeciendo con otro partido distinto en el poder. Las cosas no cambian”, sentenció.

El político mexiquense remarcó que “nuestro país rechaza la demagogia. Seguiremos luchando por el rescate del PRI de aquellos que pretenden aniquilarlo. No se saldrán con la suya, vamos por el rescate de nuestro partido y de México”.

Cabe señalar que a las dirigencias del PRI nacional y estatal se les olvidó en el aniversario luctuoso de Luis Donaldo Colosio Murrieta, pues en sus páginas oficiales no hubo ninguna mención ni homenaje del aniversario luctuoso del ex candidato presidencial.