Eva Longoria encabeza “Alexander y un viaje terrible, horrible, malo… ¡Muy malo!”

Disponible a partir del 28 de marzo en Disney+

El cast lo completa Paulina Chávez, Mabel Cadena y Cristo Fernández, entre otros

Texto y fotos Isabel Violeta

Disney+ estrenará una nueva versión de “Alexander y un viaje terrible, horrible, malo… ¡Muy malo!” Dirigida por Marvin Lemus y protagonizada por Eva Longoria, Paulina Chávez, Mabel Cadena y Cristo Fernández, entre otros.

La película estará disponible a partir del 28 de marzo en Disney Plus, pero los actores se dieron cita días antes en México para la premier y contar sus experiencias.

Eva Longoria se encontraba muy emocionada y dijo “quiero darles las gracias a ustedes por recibirnos y recibir esta película con este director tan bueno. Es una comedia donde soy la mamá y no siento que estemos conectados a nuestras raíces y el viaje es terrible, pero lo importante es la familia, porque con la familia puedes conquistar todo”.

Agregando que es una excelente opción para disfrutar en familia, dijo “Yo quería hacer una película que pudiera ver con mi hijo, además claro, que hacerla m ha traído recuerdos de mi infancia, me removió muchas cosas muy bellas por dentro”.

Por otro lado, la actriz Paulina Chávez explicó “no podía decir que no era increíble este guion donde yo visualizo a mi familia, y aprendí de los mejores con este cast. Me divertí mucho, me hacían sentir como en casa”.

El director Marvin Lemus también emocionado contó sobre lo fácil que se le hizo trabajar con este elenco “tengo familia mexicana y todo fue muy fácil, solo debía poner a mi familia en la pantalla, es una serie de eventos muy importantes. Necesitaba hacer esta comedia llegar al trabajo, reírnos y jugar cada día, es una gran oportunidad de este trabajo, por eso poner a tantos latinos en esta película. Es un sueño hacer una película con Disney con personas latinas tan chingonas”.

Coincidieron en que siempre se sintieron en un lugar seguro “aunque que no estaba familiarizada con la comedia, me divertí haciendo los viajes largos a nuevo México” externó Paulina Chávez

Casi al terminar Cristo Fernández detalló “para mí fue una experiencia grandiosa lo agradezco porque desde el primer día me hicieron sentir como en casa, también soy muy comelón y disfrute mucho andar comiendo en el set, y pues que rico”.

Eva Longoria concluyó invitándonos a ver la película “ véanla es muy buena y divertida, además ayudamos al talento mexicano ”.