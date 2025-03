Muy pocas personas con Síndrome de Down acceden a la educación en Cancún

Datos del DIF municipal

Pese al apoyo de fundaciones, enfrentan obstáculos para desarrollarse académicamente

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- Apenas el 7% de las personas con síndrome de Down en Cancún, logran acceder a la educación, según informó María del Carmen Cervantes Martínez, directora de Servicios de Salud del DIF Municipal. Este dato alarmante refleja los desafíos que enfrenta esta población en su desarrollo académico y social.

En el municipio de Benito Juárez, se estima que entre 350 y 400 personas viven con síndrome de Down. Sin embargo, la mayoría no logra desarrollarse académicamente debido a creencias erróneas sobre sus capacidades. Cervantes Martínez explicó que muchas familias consideran que las personas con esta condición tienen limitaciones insuperables, lo que las lleva a no buscar opciones educativas para ellas.

A pesar de estas barreras, existen instancias como los Centros de Atención Múltiple y diversas fundaciones que ofrecen programas especializados para ayudar a las personas con síndrome de Down a desarrollar su potencial. Estas instituciones trabajan en la enseñanza de habilidades específicas y oficios que les permitan integrarse mejor a la sociedad.

Aunque la discriminación sigue siendo un problema, la directora del DIF destacó que ha habido avances en la inclusión educativa. Cada vez más escuelas están abiertas a recibir a estudiantes con síndrome de Down, y se han implementado programas de sensibilización para informar a las familias sobre las posibilidades de desarrollo de sus hijos.

El DIF Municipal ha lanzado campañas de concienciación para educar a la población sobre el síndrome de Down y los tratamientos adecuados. Además, se están llevando a cabo jornadas de valoración médica y programas de apoyo, como la colocación de prótesis oculares, para mejorar la calidad de vida de las personas con esta condición.

El bajo porcentaje de personas con síndrome de Down que logran estudiar en Cancún pone de manifiesto la necesidad de fortalecer las políticas de inclusión y sensibilización.