El Dr. Juan Carlos Pérez Alva apuesta por la prevención

En materia de enfermedades cardiacas

Creó el programa “Código Infarto” con el cual ha salvado miles de vidas

Por Arturo Arellano

El Dr. Juan Carlos Pérez Alva es un reconocido cardiólogo intervencionista en México, especializado en cardiopatía isquémica, infarto agudo de miocardio, angioplastia coronaria, estenosis aórtica y procedimientos de implante transcatéter de válvula aórtica (TAVI).

Cuenta con una especialización en Medicina Interna en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán. Posteriormente, se especializó en Cardiología Clínica e Intervencionista en el Hospital Clínic de Barcelona.

Actualmente, el Dr. Pérez Alva es el director general y fundador del Instituto Cardiovascular de Puebla, donde creó el programa “Código Infarto”, con el cual ha salvado miles de vidas a nivel nacional. Como cardiólogo intervencionista, cuenta con más de 9,000 intervenciones cardiovasculares, incluyendo 81 válvulas aórticas transcatéter (TAVI), siendo reconocido como el mayor implantador privado en el país.

En entrevista para DIARIO INAGEN nos habló sobre su iniciativa de prevención de enfermedades cardiacas «el gran porcentaje de enfermedades que matan a la población en el mundo y México no es la excepción, son las enfermedades del corazón, esto tiene que ver con nuestro comportamiento diario; a diferencia de otras enfermedades, que solo te dan, las enfermedades del corazón se puede prevenir, podemos reducir factores de riesgo, por ejemplo, la obesidad te da predisposición a la diabetes, la sal que comes, el estrés, la falta de sueño, el cigarro, la falta de ejercicio y tener colesterol alto son cosas que van de la mano”.

En este escenario, recomienda “hay que poner los ojos en lo que hacemos diariamente, además de la detección temprana, nosotros apostamos a la prevención, que tiene que ver con la educación que tienes desde la familia, y que se normalizan cosas como la falta de ejercicio, beber alcohol, fumar. Lamentablemente la aparición de sintomas suele ser ya una presentación tardía de una enfermedad que comenzó décadas antes, mucha gente es asintomática, eso lo aprendimos con el Covid, la gente podría tener la enfermedad de forma asintomática; y en este caso es parecido, podrías estar a punto de morirte y vas por la vida sin sintomas”.

No obstante, explica que “la primera señal de alarma es falta de aire rara, en la capacidad de ejercicio reciente, te está faltando mucho el aire al caminar, al subir las escaleras. Si notas algo parecido, no te quedes tranquilo, eso es un síntoma de alarma. El segundo es la aparición de dolor de pecho, duele el corazón, es real, eso es cuando tiene un tapón y no le llega sangre, si te duele en el centro del pecho y te oprime son las piedras angulares de un problema cardiaco”.

Recomienda, a fin de arrancar con el “Código Infarto” como prevención “Antes decían que debías caminar 30 minutos al día, que eso era suficiente, pero ahora se sabe que lo importante es que tengas un exceso de quema de calorías, contra la ingesta de las mismas, ahora son 150 minutos de ejercicio a la semana, pero de un ejercicio intenso, no cuenta caminar, no cuenta subir escaleras, lo que tienes que hacer es sudar, llevar tu frecuencia cardiaca a un rango de 120 o 130, que son latidos acelerados, ese ejercicio es el que sirve, porque caminar 30 minutos al día para una persona de 35 años no sirve para nada”.

En cuanto a los atletas que sufren complicaciones cardiacas aclara “esto que vemos en televisión de personas atletas de alto rendimiento que han muerto en el campo de futbol, teniendo una salud cardiaca envidiable, no es por un infarto, es por arritmias malignas. El atleta muere por arritmias, cuando el corazón es excesivamente entrenado los lleva a arritmias mortales. Pero no hay que confundirnos con este hombre que de lunes a viernes no hace nada, y el domingo se va a jugar futbol, ese es otro caso”.

Libros especializados

El Dr. Juan Carlos Pérez Alva es autor de tres libros sobre cardiología en urgencias y de más de 35 artículos científicos publicados en revistas internacionales, además ha sido investigador principal en más de 20 estudios de la industria farmacéutica. En el 2022, lanzó el proyecto Master Class, a través del cual ofrece conferencias gratuitas en línea a estudiantes de América Latina, alcanzando a más de 5,000 participantes.

“Casi siempre son dirigidos a médicos, son mucho para aquellos médicos jóvenes, de cardiología de urgencia, dirigidos a fomentar conciencia en médicos generales para detectar infartos de manera temprana y no dejen ir a los pacientes a su casa.

El riesgo de los trastornos mentales

Otro punto a destacar, es la importancia que el Dr. Pérez Alva le da a la salud mental, como un factor preponderante en la prevención de las enfermedades cardiacas.

“Las enfermedades mentales o mejor dicho, los trastornos mentales y emocionales, sin duda pueden llevarte a un problema cardiaco. El estrés libera una hormona llamada cortisona, está tan de moda, que todo mundo habla de eso, pero el cortisol liberado todo el tiempo por una persona en una oficina que requiere lograr metas para su empresa, este cortisol que está presente todo el tiempo es dañino a las arterias, lastima paredes internas de las arterias” dijo.

Y es que, “la grasa se puede pegotear en las paredes de las arterias, no está lindo tener cortisol todo el tiempo, está bien liberarlo con las emociones, en un periodo cortito, poquito, que te dura unos minutos, pero cuando lo tienes todo el tiempo y vive contigo es dañino”.

Asimismo, refiere que “El problema de las emociones, el estrés y la angustia cotidiana, te lleva a comer, tomar alcohol, fumar, como un escape. El hombre o mujer estresado busca hacer cosas que lo desestresen y comer es una de ellas, te da placer, comes harinas, pastas, te vuelves un gordito y con eso aumenta muchísimo el riesgo de enfrentar una enfermedad cardiaca”.

Aparte de su práctica clínica, el Dr. Pérez Alva está activo en redes sociales, donde cuenta con más de 500 mil seguidores en todas sus plataformas compartiendo sobre casos clínicos y consejos sobre cardiología en general, se le puede encontrar como @dr.perez “Esta permeación de conocimiento en palabras coloquiales sirve para que la gente tome conciencia sobre las enfermedades cardiacas” concluyó.