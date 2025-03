Flor Amargo se une a “Juntas y Reveltas”

En el show de Regina Orozco y Buika

Hará una participación especial este 26 de marzo en el Metropólitan

Flor Amargo, cuyo nombre real es Emma Mayte Carballo Hernández, es una cantante, compositora y multi instrumentista mexicana conocida por su estilo ecléctico que combina pop, folclore, rock, cumbia y ritmos urbanos, influenciado por la música tradicional mexicana. Ganó popularidad al actuar en las calles y el transporte público, destacando por su carisma. Ha participado en programas como La Voz México y en festivales internacionales. Se identifica con el concepto de «catarsis musical», utilizando su arte para la expresión emocional.

Ahora con una gran carrera a cuestas, tiene la oportunidad de hacer una participación especial en el espectáculo “Juntas y Revueltas” junto a Regina Orozco y Buika, concierto que se llevará a cabo el 26 de marzo en el Teatro Metropólitan, hasta donde llevará lo mejor de su repertorio, de lo cual nos habló en entrevista para DIARIO IMAGEN.

“Estoy muy emocionada, pensando en soltar un poco la expectativa de mi show y dejar que como siempre la magia suceda en el escenario donde ya estuve antes y me ha dejado muy buenos recuerdos. Obviamente cantaré el tema ‘Tiempo’ que es algo que me encanta, quizá también cante con ellas, quizá un tema de Consuelito Velázquez, son muchas sorpresas, pero son eso, sorpresas de las que no puedo adelantar mucho”.

Sus metas, dijo “ahora son seguir haciendo música, un nuevo disco, estoy también con metas personales, medito mucho para ver hacia donde quiero llevar mi carrera. Yo creo que seguiré con la misma línea lirica y musical, pero quiero meter otros géneros como la cumbia, el rock, mezclar los sonidos como siempre, sin dejar el piano que es mi instrumento. Lo importante es el sentimiento, soy música desde los seis años, no pongo atención a la norma de cómo tiene que ser una cumbia o un rock, dejo que hable por mí la expresión artística y lo dejo en libertad absoluta”.

A la hora de componer, refiere “Creo que le pondría un 80 por ciento a la expresión lirica, al lenguaje de la música, cuando estuve en Colombia me di cuenta que hay tantos tamboreros que no estudiaron y deshacen el tambor y te hacen sentir la felicidad del universo, en mi caso me tuve que desaprender muchas cosas para tener libertad de transmitir mis emociones como las tenía y no como me decían que debía hacerlo. Más que la teoría, la música es un idioma que hay que hablar, expresar, en el que convergen todos los países, lenguajes, emociones, es una vía de sanación”.

A esto añade que “nosotros a veces con tantas palabras e inteligencia y tanto todo, no podemos cuidar del planeta, ¿De qué nos sirve tanta inteligencia si tenemos todo contaminado? La corrupción ¿De qué nos sirve esa inteligencia, para autodestruirnos? En esa orden de ideas, el hecho de comunicarnos con el arte es una salvación de lo que nos meten en todos lados; de ser mejores y alguien en la vida, que la verdad nos tienen en una sociedad enferma en decadencia”.

A haberse convertido en un personaje polémico en redes sociales comentó “Creo que me he olvidado de las redes, tengo alguien que me ayuda, ahora yo me dedico a vivir, soy una persona que constantemente está en búsqueda espiritual, del amor propio y la sanación, por eso cada cosa que hago es motivo de hate o lo que sea; y lidiar con eso es lidiar con lo natural, al ser figura pública, hay que tener la humildad para saber que no eres monedita de oro, pero mi vida está fuera de las redes, tengo una casa, un camino, una familia, las redes no son la vida, son un medio para difundir un mensaje”.

Finalmente, destacó que la música es primordial en la salud mental “también en la salud espiritual, te puede conectar con la relajación, con una emoción que llevas ahí reprimida, puede ayudar a que sientas una liberación. Creo que la música juega un papel trascendental en la búsqueda humana de una vida mejor, siento que todos en algún momento hemos sido rescatados por la música y debería ser un arte más valorado en México, como medios de sanación, somos doctores del alma para estos tiempos tan difíciles”.

Finalmente, invitó a todos a ser parte de esta actuación especial en el Teatro Metropólitan, pues “me daré un año sin conciertos, estaré haciendo mi disco, tentativamente será lanzado en noviembre. Y los conciertos ya veremos el próximo año” concluyó.