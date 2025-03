“Alito” contra Manlio

De frente y de perfil Ramón Zurita Sahagún

Ocurrió el pasado fin de semana en Sonora, una tierra que antaño fue priista hasta la médula y que ahora gobierna Morena. El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, viajó a esa entidad con motivo de la reestructuración de cuadros del partido que lleva a efecto en todo el país. Todo transcurría dentro de lo estipulado, sin grandes problemas y con los reducidos espacios que tiene el PRI en una de las entidades que fue una de las más representativas en el pasado para los tricolores, cuando surgieron las preguntas de periodistas locales que provocaron el enojo del dirigente partidista. “Alito” intentó, en un principio, no caer en la provocación que le hicieron los periodistas que le insistían y le dieron la bienvenida a la tierra de Beltrones, a lo que el presidente del PRI respondió: Es la tierra de Calles, de Colosio y de otras figuras del pasado glorioso del PRI. Sin embargo, la reiteración de hacer sobresalir el nombre de Beltrones por parte de los cuestionadores lo hizo replicar y cuestionó sobre los resultados electorales del pasado mes de junio, donde la figura de Manlio Fabio Beltrones Rivera se desdibujó, por la poca captación de votos recibidos. Beltrones Rivera era una de las cartas máximas que presentaba el PRI para el Senado de la República y con todo y el respaldo de Acción Nacional y el PRD, su captación de votos fue magra, aunque le alcanzó para obtener una senaduría como primera minoría. Ante la insistencia de los periodistas sonorenses, “Alito” replicó con una vieja demanda, haciendo señalamientos para que Manlio sea investigado sobre el crimen de Colosio y su participación en la “Operación zafiro” (ocurrida en Chihuahua), que costó al PRI una multa de 150 millones de pesos y por los depósitos bancarios de la familia Beltrones en Andorra. Las rencillas de Manlio y “Alito” se revivieron ya que, aunque Beltrones fue separado de la bancada priista en el Senado de la República no ha renunciado al partido tricolor. Antes fueron amigos inseparables desde los tiempos en que ambos formaron parte de la bancada en el Senado de la República del 2006 al 2012 y luego de la de diputados en 2012-2015, después vino un alejamiento y una reconciliación hace cosa de tres años, con un Beltrones como mediador de la dirigencia partidista con los viejos liderazgos. Sin embargo, dicha relación se rompió con los resultados electorales de junio pasado y los cuestionamientos del sonorense sobre el alargamiento de la presidencia priista del campechano. Y si bien es cierto que Manlio Fabio Beltrones nunca fue un estratega electoral si se le reconocen dotes de liderazgo y cuenta con interlocución con todos los partidos políticos. En la actualidad, la dirigencia nacional priista tiene un proyecto de reestructuración de sus bases y la renovación de sus liderazgos estatales, con vista a la batalla electoral federal de 2027 y busca la reconciliación con antiguos priistas que salieron del partido y se les abren las puertas para su regreso, aunque se ve que no es el caso de Manlio Fabio Beltrones, el que, definitivamente, se encuentra lejos del ánimo del dirigente nacional. ****** Silvio Lagos es la apuesta de los priistas para rescatar la alcaldía de Xalapa, Veracruz, lo que de conseguirlo sería un gran logro para planes futuros. En la elección de diputados federales, el PRI se quedó a unos cuantos votos de ganar esa plaza, por lo que mantiene esperanzas de lograrlo ahora…Para nadie fue sorpresa que Cuauhtémoc Blanco Bravo saliera victorioso de la Cámara de Diputados y envuelto en los gritos tradicionales de la 4T de “no estás solo” se evitó su desafuero. Bochornoso el caso de las diputadas que lo arroparon.