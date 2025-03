Aumentan los riesgos de mega apagones en el país

Falta de inversiones y mala calidad del gas natural

En plena época de calor, cortes masivos de energía afectaron Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Yucatán

Además de la falta de inversiones en generación y transmisión de energía eléctrica, la mala calidad del gas natural para producir electricidad se sumó a los riesgos de apagones en el territorio nacional, como el que se acaba de registrar en 4 estados del sureste, alertaron especialistas.

La reciente interrupción masiva en el suministro de electricidad, que afectó a usuarios de Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Yucatán, y según la Comisión Federal de Electricidad (CFE), tuvo como causa que el gas natural con el que se generó la electricidad presentó problemas de mala calidad por exceso de humedad.

“Los apagones anteriores se debieron en su mayoría tanto por la insuficiente generación disponible, como por la falta de capacidad de transmisión y distribución. Es preocupante agregar una nueva variable más a la lista de posibles causas, como en esta ocasión, un suministro de gas natural con condiciones irregulares de calidad”, afirmó Carlos Flores, analista del sector energético.

El escenario más probable es que los apagones, que aumentaron en frecuencia y magnitud durante el sexenio anterior, mantengan esa tendencia.

“Difícilmente las nuevas leyes de energía generarán la certidumbre necesaria para que la inversión sea suficiente para cubrir el rezago de los últimos seis años”, añadió el experto.

El pasado lunes, poco antes de la medianoche, la CFE detalló que se presentó mala calidad de gas natural ocasionada por alto índice de humedad en el gasoducto Mayakán, derivado de una falla en la central de cogeneración Nuevo Pemex, limitando la generación eléctrica con este combustible.

Además, el déficit entre la reserva de electricidad en la región y el consumo energético se traduce en que un ajuste en la generación o transmisión tiene un efecto dominó que se refleja en problemas en el suministro directo a usuarios en la península, especialmente a zonas como Cancún, Riviera Maya y Mérida.

Demanda de la región no es cubierta por la infraestructura local

Ramsés Pech, analista del sector energético por Caraiva y Asociados, explicó que la mala calidad del gas se suma a que la región tiene una demanda que no es cubierta por la infraestructura de generación local, por lo que depende de otras regiones para recibir el fluido eléctrico a través del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace).

“Pero esto evidencia que, específicamente en la península de Yucatán, el Cenace tiene que generar apagones para evitar un daño mayor al sistema, el cual está saturado, es decir, con una alta demanda que ocupa completamente la capacidad de generación y transmisión. Si quitas una planta de CFE, se viene abajo el sistema”, señaló Víctor Ramírez, socio de la consultora P21Energía.

“Por eso mismo se deben acelerar los proyectos de infraestructura, aunque sea de ciclo combinado, pero cuando estos estén funcionando ya la demanda habrá crecido, para volver a generar un problema”.

Señaló que también se deben retomar los sistemas eólicos y fotovoltaicos del sector privado disponibles en la región, mismos que no se conectaron en concordancia con la política energética que busca fortalecer a la CFE, dijo Ramírez.

Por su parte, Eduardo Llamas Esparza, presidente de la Federación Mexicana de Ingenieros Mecánicos y Electricistas (FECIME), señaló que el Estado no está exento de sufrir estos percances toda vez que no se cuenta con un sistema eléctrico fuerte y se genera muy poca energía.

Sostuvo que mientras se le siga apostando a la generación de energías con hidrocarburos este problema continuará presentándose, recordando que en seis años consecutivos el país ha registrado apagones debido a las olas de calor y aunque se diga que se tiene suficiencia energética no se ha demostrado lo contrario ya que año con año sucede lo mismo.

“En teoría se dice que se tiene bastante capacidad para generar energía pero el sistema eléctrico nacional demuestra lo contrario, sabemos que se genera alrededor del 60% , esto quiere decir que nuestras plantas no están generando lo que se dice que tienen, hace falta inversión en infraestructura eléctrica en el país, desde la falta de generación, hasta la parte de transmisión y distribución, sabemos que esto no es de seis años para acá, sino que desde antes no se la ha invertido, pero el sexenio pasado le dio el tiro de gracia y las consecuencias son mayores”, señaló.

Problema recurrente en época de altas temperaturas

Los hechos del pasado lunes no significó la primera ocasión en que se reportaron diversos apagones en el territorio nacional. En 2023 y 2024, durante la época de altas temperaturas, entre mayo y julio, el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) se vio en problemas por el incremento en la demanda de energía.

Esa situación se combinó con la falta de inversiones en el área de transmisión y distribución, lo que derivó en que se orquesten cortes programados rotativos del servicio en diversos estados del país.

Casiopea Ramírez, socia gerente en Fresh Energy Consulting, mencionó que ahora que se está materializando la reforma energética y que la CFE se agrupará en una sola empresa, se deben respetar los presupuestos para cada área, es decir, transmisión, distribución y generación, así como desarrollar planes de inversión geográficos y de largo plazo.

Sin embargo, la situación financiera de la CFE presenta retos importantes para el actual gobierno.

Hace un mes, la empresa eléctrica informó que registró pérdidas por 124 mil 444 millones de pesos durante el año pasado.

De acuerdo con el reporte financiero enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), ese resultado del año pasado contrastó con la ganancia reportada en 2023, cuando se logró una utilidad neta por 96 mil 191 millones de pesos.

Entre los factores que influyeron en los resultados destacó la dependencia de la empresa sobre el gas natural para generar energía, así como por ineficiencias en el área de generación.