El PRI es cómplice de la injusticia hacia mujeres, aseguran militantes mexiquenses

Línea de “Alito” en caso Cuauhtémoc Blanco

Por Arturo Baena

Valle de México.- Luego de que la fracción del PRI en el Congreso federal votara a favor del no desafuero a Cuahutemoc Blanco Bravo, mujeres militantes de ese instituto político en el Estado de México se dijeron decepcionadas y con vergüenza de esa determinación y reconocieron que recibieron línea de «Alito» Moreno, quien también enfrenta esa misma situación.

«El pacto de impunidad se consumó y ello a cambio de impedir el desafuero de Alejandro Moreno, quien tiene muchas cuentas pendientes no sólo con los verdaderos priistas, sino con la justicia. Las y los diputados priistas levantaron la mano para apoyar al ex futbolista por ordenamiento y no por convicción «.

Así lo señalaron liderazgos priistas de Naucalpan, Tlalnepantla, Atizapán y Coacalco, entre otros, en voz de Joselyn Reyes, luego de asegurar que «el PRI se ha convertido en cómplice de la injusticia hacia las mujeres», dijeron.

Las mujeres priistas mexiquenses, puntualizaron que «Alejandro Moreno, tiene deudas con la justicia y un requerimiento de desafuero activo en la Sección Instructora y Morena ya ha usado en el pasado la presión sobre el dirigente del PRI, señalado de enriquecimiento ilícito y malversación de fondos, para conseguir el favor de su partido en las votaciones más arduas», ratificaron.

Sobre el particular, las priistas han afirmado que es una tomadura de pelo que Blanco Bravo pretenda defenderse con la ventaja del fuero. “Lo sensato es que el diputado pida licencia y se presente a la justicia, si es que, como él dice, no es culpable”, señalaron.

Hicieron referencia a lo expresado por Xóchitl Zagal , campañera de la bancada del ex gobernador, quien dijo: “Renuncia al fuero. Te pido que no nos metas en esta contradicción ideológica”.