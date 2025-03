Guillermo Nava brilla en «Contraataque»

Cinta dirigida por Chava Cartas

Un éxito de Netflix que redefine el cine de acción mexicano

Por Arturo Arellano

La película «Contraataque», dirigida por Chava Cartas y estrenada en Netflix ha capturado la atención del público global al posicionarse como una de las más vistas en la plataforma. Entre los actores que destacan en esta producción se encuentra Guillermo Nava, quien interpreta a «El Toro», un miembro clave del escuadrón de élite conocido como «Los Murciélagos».

En entrevista para DIARIO IMAGEN, nos contó “estamos felices todos con la respuesta a esta película, donde damos vida a los soldados de elite ‘Los murciélagos’ en la fuerza armada de México. Ellos se encuentran en una situación adversa, deben defender a civiles de no ser levantadas por el narco, de ahí se desata una rivalidad contra este equipo, la idea es hacer una emboscada y se vuelve toda una cacería contra 5 soldados desprotegidos, que solo se defienden con su entrenamiento, pericia, lealtad y honor”.

Asegura que es mucha acción y enfrentamientos “Toro es un personaje que quiero mucho, porque está lleno de matices, aunque parece muy de acción, tosco, al grano, pero entre amigos es muy simpático, hace bromas, y bueno, sabe ser amigo, tiene una hermandad muy bonita con ‘Pollo’, sin un afán de superioridad busca aconsejarlo”.

Añade que no se idealiza a los grupos delincuenciales “Es un diferenciador muy grande, por primera vez se enaltece a los buenos y no a los malos, ya es un precedente sobre las figuras que los jóvenes elogian en México, endiosan a los narcos, por el dinero, pero ahora se enaltece a los soldados, que están capacitados, con muchos valores que se han desgastado en los años. Con estas figuras habría más niños jugando a ser soldados y no a ser narcos, aunque no se trata de aleccionar a nadie, esto ha sido un efecto colateral de la película”.

Celebra que se trata de la primera película de acción 100 por ciento mexicana “es la primera de buena calidad en el país. En redes dicen cosas que me parecen muy valiosas, una persona decía que cuando eran niños jugaban y decían que eran del FBI o de la CIA, pero nunca un soldado de México, ahora ojalá, los niños puedan decir soy un murciélago, un experto en armas del ejército mexicano”.

Al ser una película en el campo de la acción, refiere “me lleve mucho aprendizaje, cuando tienes un grupo de compañeros generoso y entrenas, el resultado de verdad marca una gran diferencia, que cuando cada quien va por su lado. Cuando trabajas para el otro es un ejercicio que lleva a buen puerto”.

Finalmente, dijo que “En este caso es una historia, que desde que leí el guion, da para mucho que contar, pero desconozco el rumbo, ojalá hubiera una segunda parte, una serie, una secuela, pero no sabemos. Ojalá Netflix y la producción no desaprovechen la oportunidad de seguir con este nuevo discurso, héroes nuevos para enaltecer a los soldados que velan por la integridad de nuestra patria y no por aquellos que la han mancillado”.

Guillermo Nava se ha desempeñado en cine, con películas como: “Donde Corre el Agua” de Juan Carlos Blanco, “El Sueño del Marakame” de Federico Cecchetti, “Vuelven” de Issa López y “Sueño en otro Idioma”, un multi premiado film de Ernesto Contreras, ganador de el Premio Ariel 2018 por Mejor Película, «Polvo» y «El Camino al Sol» de claudia Sainte-Luce.