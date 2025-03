Posponen paquete de reformas de seguridad de Claudia Sheinbaum

Dominados por temores de que el paquete de Reformas Constitucionales sobre Seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum derive en un abierto Estado policiaco, la oposición logró ayer “parar y posponer” estas iniciativas para su “revisión, análisis y modificaciones”.

Al dar a conocer esta decisión, el zacatecano Ricardo Monreal, coordinador de la fracción de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política, indicó que al menos hay tres consideraciones de la oposición que se deben “tomar en cuenta” para aprobar este paquete con el mayor consenso posible.

Elías Lixa, coordinador de los diputados de Acción Nacional -segunda fuerza política en San Lázaro-, advierte que detrás de este paquete de seguridad existe un gran riesgo a las libertades porque estas reformas abren la posibilidad de que el Gobierno pueda acceder a los datos biométricos de los ciudadanos sin mayores restricciones.

El PAN exige que se modifiquen las iniciativas a fin de introducir candados a través de los cuales las autoridades sólo puedan tener acceso a estos datos biométricos sólo por mandato de un juez.

Rubén Moreira, coordinador de la bancada del PRI -tercera fuerza política en Cámara de Diputados-, afirma que todo indica que estas reformas de la presidenta Sheinbaum esconden grandes riesgos para la libertad en México.

El ex gobernador de Coahuila afirma que la propuesta de modificar e introducir más datos de los ciudadanos en la tarjeta de la Clave Única de Registro de Población, mejor conocida como CURP, apunta a que el gobierno de Morena pretende imponerla como credencial única de identificación nacional y así desaparecer y sustituir la credencial del INE.

Votarla ahora, afirmó Moreira, sería darle al gobierno de Morena el poder de imponer a la CURP como documento único de identificación para todo trámite en México que quedaría bajo el control político y policial de la Secretaría de Gobernación.

El coordinador de los diputados del tricolor afirma, además, que su fracción exige la comparecencia del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, para que explique lo más detalladamente posible, y los alcances de las iniciativas de seguridad de la presidenta Sheinbaum.

Otra exigencia de los priistas, dijo, es que el gobierno no pueda quedarse con el control del padrón y registro de todos los celulares que hay en México, tal como lo plantea hoy ese paquete de seguridad.

“… esto es, de saber dónde estás, dónde te encuentras, cuánto tiempo hablas, con quién hablas, a dónde hablas, del tío, y todo el que esté en tu círculo. Aparte de la información biométrica de toda tu familia, pero aparte sin juez y aparte, para acumularlo todo bajo un sólo control de gobierno, policiaco y político.

“Eso que quieren instaurar con estas reformas es un país policial”, denuncia.

Pero sobre todo lo que se requiere es que la presidenta Claudia Sheinbaum y su secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, entreguen la Estrategia Nacional de Seguridad 2024-2030 de la que se habla en el paquete de iniciativas.

“… resulta que esa estrategia nacional de seguridad no existe… no aparece por ningún lado”, afirma Moreira.

Monreal, tras el mayor consenso

Monreal, por su parte, aclara que son dos las iniciativas pospuestas: “dos instrumentos claves para combatir el delito, para influir en la prevención de los delitos de alto impacto, para poder tener instrumentos modernos, tecnológicos, digitales, de combate a la delincuencia organizada, al secuestro, a la extorsión. Son dos leyes sumamente importantes que la semana pasada íbamos a aprobar, a deliberar y, en su caso, aprobar. Y hoy está en el orden del día.

“He estado hablando con los coordinadores de grupos parlamentarios, no con todos, me falta hablar con algunos, pero en el caso de los coordinadores me han planteado modificar. Han hecho algunas propuestas de modificación al dictamen que ya está en la Mesa Directiva y que bastaría con que el presidente ahorita proceda a instalar la sesión para la discusión inmediata. Sin embargo, me han pedido hacer un último esfuerzo con estas propuestas que provienen del PT y del PAN, también del Verde.

“Entonces, estoy tratando de estas propuestas trasladarlas y en una mesa de consenso tratar de buscar el mejor proyecto posible porque a mí me gustaría en lo personal que fuera con una amplia mayoría, dado que son dos instrumentos indispensables para la seguridad pública que ha planteado la Presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum,”, concluyó.

