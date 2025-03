“De fiesta” La única internacional Sonora Santanera y Kika Edgar

El 3 de mayo en el Teatro Metropólitan

Serán más de 2 horas y más de 30 canciones en una sola noche

Texto y fotos Isabel Violeta

“De fiesta” es el show con el que La única internacional Sonora Santanera y Kika Edgar siguen conquistando al público. Se presentarán el día 3 de mayo en el Teatro Metropólitan a las 20:00 horas.

En conferencia de prensa la cántate Kika Edgar expresó “estoy muy emocionada de que me invitaran a esta unión, más que amigos somos familia, amamos estar arriba del escenario y lo transmitimos, admiro su la calidad, su pasión en el escenario. Creo en el amor, la fuerza y la alegría y tenemos todo eso en conjunto”.

La agrupación reconoce la responsabilidad que tienen con su público “es una responsabilidad muy grande que tenemos ambos artistas, pero es hacía el público y lo tenemos que demostrar en el escenario no con palabrerías”.

Además, reconocieron el talento de Kika Edgar “la señora Kika se merece todo el respeto y todo lo bueno, su trabajo es magistral, todo es gracias al reconocimiento de su trabajo y trayectoria”.

En cuanto al repertorio explicaron “Tenemos repertorio para todos y hemos visto que a todas las personas les llegan canciones diferentes, le cantamos a los barrios, a la niñez, para el amor, para el desamor y canciones chuscas. Todos lo disfrutan”.

Kika Edgar agregó “la selección fue encaminada a Sonia López, lo que cantó en su carrera y en segundo lugar mis canciones tropicales, así como algunos boleros, más de 2 horas ósea más de 30 canciones para tener un gran repertorio y de todo un show muy interactivo y mucha platica”.

Después de tantos años de éxito siguen agradecidos por el trabajo “todos estamos de acuerdo con que se siente un placer que tu trabajo lo acepte toda la gente. El otro día platicaba con uno de mis hijos y es que somos bendecidos trabajando como si hubiera empezado la carrera apenas de la Sonora Santanera. Eso es para agradecer”.

Ahora que están próximos a cumplir 70 años de carrera confesaron que preparan sorpresas “tenemos muchas propuestas que aún no les podemos decir hasta que estén concretas. Lo que es un hecho es que será por toda la república”.

Si bien Kika también tiene una carrera larga y llena de puros éxitos, respondió que no piensa en el futuro y por ello no siente que le falte algo “Siempre me preguntan que me falta y es que yo vivo el día a día, no sé qué haré después, disfruto mi formación de estos 25 años, que me depara el destino no sé, solo sé que trabajo hoy para llevar un futuro bonito mañana”.

La Sonora Santanera confesó que les gustaría ir a China o Japón, y están más puestos que nunca. Explicando que aunque han recibido muchos premios, piensan que sería bueno uno junto a Kika Edgar “los premios son maravillosos, ojalá salga premiado un material con la señora”.

El show es para todo el público, pero ya que es muy cercano al día de las madres también tendrán dedicatoria a ellas “le cantamos al barrio, tenemos bien puesta la bandera del barrio, no hemos salido del barrio, vamos seguido a comer tacos a nuestro barrio. Pero obvio que tendremos canciones dedicadas a las madres como ‘Estoy pensando en ti’ para las madres que ya no están e ‘Hilos de plata’ a las madres que su pelo pinta canas”.

Terminaron invitando al público a que no se pierdan esta fiesta. Los boletos están disponibles en taquillas del teatro o en www.ticketmaster.com