Vamos a proteger el empleo y a las empresas mexicanas: Sheinbaum

Negociaciones para un trato preferencial en aranceles

Después del 2 de abril se dará respuesta integral a EU, afirma la Presidenta

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que después del 2 de abril, México dará una respuesta integral a Estados Unidos sobre la decisión del presidente Donald Trump de imponer aranceles recíprocos a todos los países del mundo, así como al acero, al aluminio, y a las importaciones de automóviles; ya que puntualizó, que la responsabilidad de su gobierno es proteger al pueblo, a los empleos y a las empresas mexicanas.

“Lo primero que tiene que saber el pueblo de México es que nosotros siempre vamos a proteger a México esa es nuestra responsabilidad, nosotros tenemos que defender los empleos que se generan en México, los empleos que existen y a las empresas mexicanas también, es parte de nuestro trabajo fundamental en el desarrollo del país y en relación con el gobierno de los Estado Unidos y siempre con el principio de soberanía de nuestro país, de defensa de soberanía de nuestro país”, aseguró.

La jefa del Ejecutivo federal explicó que la proclamación que firmó Trump contiene dos cláusulas para los países que forman parte del TMEC que establecen que por el momento estarán libres de aranceles las importaciones de automóviles.

“Los importadores de automóviles bajo el Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá se les dará la oportunidad de certificar su contenido estadounidense y se implementarán sistemas para que el arancel del 25 por ciento sólo se aplique al valor de su contenido no estadounidense.

“Después, hace otro elemento, aquí mismo, dice: ‘las piezas de automóviles que cumplan con el T-MEC permanecerán libres de aranceles hasta que el Secretario de Comercio, en consulta con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), establezca un proceso para aplicar aranceles a su contenido no estadounidense’”, leyó.

Expuso que, durante las conversaciones con el gobierno de EU, se ha propuesto un Sistema de Preferencia para México, de tal manera que toda la proveeduría en México tenga algún tipo de descuento ante las tarifas.

Destacó que México es el único país que tiene un gran nivel de comunicación con el Gobierno de Estados Unidos, particularmente con el secretario de Comercio, Howard Lutnick. Asimismo, anunció que, ante los aranceles a la industria automotriz, se reunirá con los representantes de este sector en México.

Negociaciones en Washington

A través de un enlace desde Washington a Palacio Nacional, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon, explicó que el 40 por ciento de las autopartes que se consumen en EU son importadas desde México, además de que la gran mayoría de los componentes de los automóviles hechos en México son de origen estadounidense.

Por lo que durante las conversaciones con el secretario de Comercio Howard Lutnick se ha comenzado a platicar sobre la creación de un Sistema de Preferencia para México para que la proveeduría nacional tenga un descuento en las tarifas impuestas.

Además de que se busca que las piezas que cruzan en varias ocasiones las fronteras no tengan que pagar este tipo de tarifas.

Anuncia Walmart inversión en México de 6 mil mdd durante 2025

En la conferencia en Palacio Nacional, la empresa trasnacional Wal Mart anunció una inversión de 6 mil millones de dólares durante 2025 para ampliar su cadena de tiendas de autoservicio y construirá dos centros de distribución con alta tecnología en el Bajío y en Tlaxcala, informó el director ejecutivo de esa compañía para México y Centroamérica, Ignacio Caribe

Durante la conferencia presidencial, Caribe dijo que en la actualidad Wal Mart opera 3 mil 200 tiendas en 700 municipios del país generando 200 mil empleos. Puntualizó que con esta nueva inversión se abrirán 5 mil 500 nuevos espacios laborales en el país.

Destacó que en la actualidad Wal Mart cuenta con 33 mil proveedores de los cuales el 85 por ciento son pequeñas y medianas empresas mexicanas, lo que es un importante motor para la economía. Además, el 83 por ciento de los productos que venden en sus tiendas son producidos en México, subrayando que se han sumado a la campaña gubernamental Hecho en México.

Caribe dijo que trabajan con 30 mil agricultores que se pretende convertirlos en proveedores directos, sin intermediarios lo que fortalecería su capacidad para obtener financiamiento y ampliar su producción.

A su vez, la presidenta Claudia Sheinbaum celebró esta nueva inversión para este año destacando que aun cuando la participación de productores mexicanos en las ventas de Wal Mart es de 83 por ciento, es posible incrementar la proporción aún más.

No protegeremos a nadie: Sheinbaum

Sobre el caso Cuauhtémoc Blanco, la presidenta Sheinbaum Pardo consideró que sería muy bueno para las investigaciones que el diputado de Morena acuda a la Fiscalía General de Justicia de Morelos a rendir su declaración sobre la denuncia en su contra de un presunta tentativa de agresión sexual contra su hermana. A diferencia de cuando se promovió originalmente este juicio de desafuero, ahora hay un nuevo fiscal que puede abundar en las investigaciones.

La mandataria dijo que la decisión para que no se iniciara el juicio de procedencia la adoptaron los diputados pero hay que señalar que esto “no quiere decir que se interrumpa la investigación». Además ahora hay un nuevo fiscal en Morelos. Es muy importante que siga la investigación y que él declare. Nosotros no vamos a proteger a nadie pero tiene que demostrarse que hay un delito. ¿Quién lo define? La Fiscalía. Tiene que seguir la investigación, ésta no se cierra.

Por otro lado, consideró importante que se discuta y se debata la vigencia del fuero entre los legisladores, a propósito de la iniciativa del diputado Alfonso Ramírez Cuéllar para eliminarlo. “es importante que quien esté a favor del furo diga por que y quien esté en contra diga porque y la ciudadanía oriente esta decisión.