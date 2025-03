Víctor Jackson alista el mejor tributo al Rey del Pop

Para celebrar su 43 aniversario

Se presentará en el Teatro Silvia Pinal el 27 de abril

Víctor Jackson, se ha convertido en una figura emblemática en el mundo del espectáculo gracias a su gran carrera como imitador de Michael Jacksoon; ahora se prepara para celebrar su 43 aniversario con un evento especial en el Teatro Silvia Pinal el próximo 27 de abril, el cual promete ser uno de los mejores tributos al “Rey del Pop” en su carrera, que ha sido marcada por su versatilidad y contribuciones al mundo de los tributos musicales.

El Teatro Silvia Pinal, conocido por su rica historia y su papel como escenario de grandes producciones, será el lugar donde Jackson compartirá con su público una velada llena de emociones y recuerdos, de lo cual Víctor nos platicó en entrevista para DIARIO IMAGEN “Estamos listos para mostrar un super espectáculo allegado a todo lo que marcó Michael Jackson en la historia, sus éxitos, sus videos, sus pasos de baile, tenemos todo planeado para este gran show”.

Recordó como decidió imitar Michael Jackson “en 1979 cuando saca su primer álbum como solista, recordemos que antes fue de los Jackson Five, e incluso tuvieron una caricatura. Pero cuando saca su disco solista, yo voltee a ver quién era Michael, porque me decían que me parecía físicamente a él, entonces vi la facilidad que tenía para cantar y fusionar sus temas con el baile, me enamoré, juego sale Thriller, con el famoso video que fue un auge en todo el mundo con los zombies, y causa un furor, fue cuando reafirme de aquí soy”.

Cabe mencionar que Víctor ya era bailarín de Televisa en el programa de Siempre en Domingo, “bailábamos atrás de los artistas, pero cuando vi a Michael, dije quiero imitarlo y empecé con este trabajo que me costó mucho. Hubo un sistema de trabajo y enseñanza para hacer bien los pasos e imitar las coreografías lo más apegado a lo que él hacía. Y la verdad si puedo decir que he sacrificado muchas cosas, porque me he dedicado al cien a imitar al Rey del Pop, con 4 o 5 horas de ensayo diarias, pero también he tenido gratificaciones, pude conocerlo cuando vino a México en el 93 y trabajé en su compañía disquera, promoviendo su trabajo”.

Con su trabajo imitando a Michael, refiere que puede ayudar a mantener su legado “Estas nuevas generaciones, lo conocen a través de YouTube, yo quiero dar a entender con este aniversario que todos aquellos que imiten a Michael van a tener la responsabilidad de llenar el escenario y seguir con su legado, haciendo cosas de calidad”.

Será una noche de éxitos

Retomando el tema del tributo en el Teatro Silvia Pinal dijo “Hay muchos temas que a mí me gustan y que no fueron tan comerciales, por ejemplo, en Of the Wall, producido por Quincy Jones, hay algunos y se van a tocar tres canciones, hubo otro que se llamó Invisible, que tuvo un problemita con Tommy Mottola, que no le dieron la promoción que quería Michael, casi no se tocó, de ahí tocaré un tema”.

No obstante, aclara que “No me puedo ir tanto a lo under, porque la gente espera temas como Billie Jean, Thriller, Smooth Criminal. Nosotros vamos a vivir esta gran experiencia, porque Michael siempre lo miró de esa forma, tuve la oportunidad de rozarme con coreógrafos suyos y me decían que Michael ofrecía experiencias y eso queremos hacer, tratar que sea lo más allegado posible a lo que hacía en el escenario”.

Adelantó que el declive en el video de Smooth Criminal se va a recrear “a través de los bailarines y de mi imitación, el famoso Slash que salía como requinto en uno de sus videos, también será representado, porque marcó una cultura pop en los ochentas. Vamos a tener la famosa máscara en Trhiller, los zombies, las coreografías, muchas sorpresas”.

De tal manera que desde la entrada al teatro arrancará la experiencia “las boleteras estarán vestidas como Michael, los bailarines van a convivir con los niños. Y harán algunas dinámicas, tendremos convivencia. Michael Jackson para mí fue un ángel, nos dejó ciertas cosas que iban direccionadas a salvar al mundo, a tener una sociedad mejor, dejo regalías para los niños de África, siempre fue empático con los niños y nosotros queremos seguir ese enfoque”.

Celebra que “ahora los niños corresponden, porque les gusta ver a los zombies en Thriller, les gusta el baile de Michael, lo veo en todos lados, que los niños están vestidos como él, replican los vestuarios. Es una magia, una conexión, que independientemente de la mercadotecnia, es porque Michael era un niño grande”.

Finalmente, adelantó que además de este show en el teatro Silvia Pinal “Tenemos una gira que se pretende a partir de este gran homenaje del 27 de abril, queremos llegar a toda la república y porque no, como ocurrió con el espectáculo de This Is It, viajar por todo el mundo”.

El espectáculo en el Teatro Silvia Pinal tendrá efecto el 27 de abril a las 12:00 horas y la función dura 1 hora con 45 minutos con un intermedio. “Pueden ir vestidos de Michael Jackson, habrá algunos regalos y sorpresas para los mejores”, concluyó Víctor.

El espectáculo en el Teatro Silvia Pinal tendrá efecto el 27 de abril a las 12:00 horas y la función dura 1 hora con 45 minutos con un intermedio. Los boletos ya están a la venta a través de Arema.mx o en las taquillas del recinto.