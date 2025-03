Arturo Peniche y Gabriel Salas unidos en el Foro Red Access

El 29 de marzo a las 21:00 horas

Lanzan su colaboración juntos de la canción “Vamos a darnos tiempo”

Texto y fotos Isabel Violeta

El reconocido actor Arturo Peniche se une a Gabriel Salas para cantar y disfrutar de buena música, el día 29 de marzo a las 21:00 horas en el Foro Red Access, donde aprovechan para presentar su nuevo sencillo “Vamos a darnos tiempo”, del cual ya está disponible su videoclip.

Antes de este concierto los artistas ofrecieron un showcase y una conferencia para invitar a todos al espectáculo.

Gabriel Salas comenzó contando “yo soy un contador apasionado de la música; Arturo y yo decidimos disfrutar el mejor momento de nuestras vidas haciendo música. Mi amigo tuvo la buena locura de cantar un dueto, asi que esta noche será versátil y alegre con un invitado especial que solo les diré que ya ganó la academia”.

Después ambos deleitaron cantando ‘Contigo’ una canción de Armando Manzanero. Para que a continuación Arturo Peniche explicará “va a ser una noche bohemia algo que a todos nos entusiasma, esta es una etapa que desde hace mucho vengo preparando, las personas a veces no nos decidimos a hacer algo por miedo, pero hoy el miedo no me detiene”.

Por el momento, empezaran con este show pero la intensión es hacer una gira en la república, pues tienen un espectáculo muy preparado y completo con bailarinas y multimedia de gran calidad.

Asimismo, reconocieron que Peniche ha sido cuestionado por esta decisión de cantar “Yo como Arturo como artista tengo esto y muchas cosas para dar, pues soy un artista completo y todos los días debo actualizarme, esta faceta es para desarrollarme más, también he estudiado baile. Lo primero que escribí fue para mi mamá a los 12 años, después mi compadre me enseñó a ponerles armonías. Me gusta lo vernáculo, pero en mi show hago un recorrido con varios géneros y eso es otra sorpresa que les tengo”.

Al momento en el que le preguntaron si entraría a la casa de los famosos, entre risas contestó “Seguro que si entro a la casa de los famosos gano, pero no está en mis planes. Todo lo que hago es para el arte no para el escándalo y disfruto mucho mi trabajo”.

Las canciones de ambos artistas cuentan con un gran repertorio de géneros y están disponibles en las plataformas digitales para disfrutar. Por lo pronto nos invitan a no perdernos este concierto, Los boletos están disponibles en Red Access o en Taquilla.