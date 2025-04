Amada Miguel celebrará con una gira sus 45 años de carrera

Llena de flores y una gran pasión

La cita en la Ciudad de México es el 6 de abril en el Auditorio Nacional



Dedicará un emotivo momento a su esposo Diego Verdaguer con una canción

Texto y fotos Isabel Violeta

Amanda Miguel celebrará a lo grande sus 45 años de carrera con una gira, que la llevará a diferentes puntos del país. La cita en la Ciudad de México, es en el Auditorio Nacional el día 6 de abril a las 19:00 horas.

Con gran felicidad la cantante ofreció una conferencia de prensa en la que dio detalles del show “que emoción, esto sí que da nervio, me siento muy feliz y lo único que me falta es seguir siendo feliz, diariamente, estoy empezando mi gira aquí en la Ciudad de México el lugar más hermoso del mundo”.

En esta especial ocasión las flores acompañarán a Amanda Miguel en su celebración, pues ha invitado a los asistentes a que lleven una rosa ese día “las flores para mí son la dulzura, decidí que en estos 45 años vamos a hacer un número con flores, he pedido que por favor lleven una rosa que va a ser clavada en el número 45 que estará adornando el Auditorio, del color que sea, todas con hermosas” explicó.

El concierto estará lleno de puros éxitos sin artistas invitados “consideramos que me lo aviente todo yo, por ello no habrá invitados, al final son mis 45 años de carrera al principio entra uno tibio al escenario, pero una vez que me siento cómoda daremos cada vez más, es un regalo enorme para mi cantar, me da mucha vida”.

Para la cantante lo más valioso y bonito de estos años “es esto que estamos viviendo, el amor que recibo casi a diario, tengo mucha familia, de sangre y no, eso es lo más lindo, me encuentro a personas en el aeropuerto que me dan las condolencias, que se ponen a llorar conmigo y yo lo agradezco con el corazón”.

Amanda y Diego por siempre

La gira no solo celebra su trayectoria musical, sino también su vida junto a Diego Verdaguer, su esposo y colaborador artístico, quien falleció en 2022. Amanda Miguel ha expresado que este tour será una oportunidad para compartir con su público los momentos más significativos de su carrera, desde sus inicios en la Zona Rosa en Ciudad de México hasta su consolidación como una artista internacional

De modo que, una de las sorpresas de la noche es que “hay un video que no ha salido a la luz de cuando empecé mi carrera en los 80’s en Casa Blanca, un lugar en Zona Rosa, la gente se sentaba hasta en las escaleras, a mi esposo se le ocurrió filmarlo y pasaremos un pedazo de ese video, tratando de revivir ese momento”.

Un detalle importante del concierto que detalló la cantante es que le dedicara a su difunto esposo una canción “Hay una canción que le voy a dedicar, él no deja de estar en mi pensamiento, no la escribimos nosotros, pero decidí cantarla porque tiene esa dulzura que tenía mi esposo, espero poder cantarla bien porque se me hace nudo la garganta solo de contarles”.

Momentos después contó “mi voz es una bendición, desde que era chica cantaba, estudiaba piano antes de la escuela, viví en una familia de músicos, así que veo mi voz como un regalo de Dios y trato de cuidarla y cuidarme, me duermo temprano, soy una mujer muy agradecida”.

Aprovechó para dejar un mensaje a los jóvenes “no pierdan el entusiasmo, si están sanos disfruten cada momento, sin pensar en el dinero, eso ya será el resultado de lo que haces. Yo no canto siempre igual, no siempre se dará un beso igual, pero si con intensidad, hoy estamos, mañana quien sabe, por eso digo que apoyemos a los jóvenes y no dejen de soñar, si quieren algo esfuércense todos los días pues todos tenemos la oportunidad de triunfar en lo que nos gusta”.

Por otro lado, mencionó que su hija no podrá acompañarla físicamente pues está al pendiente de su bebe “es momento que disfrute a su bebé porque es un momento único, cada momento es para siempre, la nena se parece a mí cuando era chica y me hace feliz ver a mi hija feliz, a cualquier padre le llena de orgullo que sus hijos se dediquen a su familia”.

Amanda Miguel ha destacado que esta gira será diferente a las anteriores, con una producción renovada y momentos especiales que buscan conectar profundamente con su audiencia. La artista, quien ha mantenido una relación cercana con su público a lo largo de los años, considera este aniversario como un regalo de la vida y una oportunidad para reflexionar sobre su legado.

Con más de 12 discos y una carrera que ha trascendido fronteras, Amanda Miguel continúa siendo una figura icónica en la música latina. Su gira de aniversario no solo celebra su talento y dedicación, sino también su capacidad para inspirar y emocionar a través de su voz única y su presencia en el escenario.

Este tour promete ser un evento inolvidable para los seguidores de Amanda Miguel, quienes tendrán la oportunidad de revivir los momentos más destacados de su trayectoria y celebrar junto a ella este importante hito en su vida artística. ¡Un homenaje digno de una leyenda!

Los boletos para el concierto de Amanda Miguel en el Auditorio Nacional ya están a la venta en el sistema Ticketmaster o en taquillas del recinto.