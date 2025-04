Desplazamiento: Un mural que dialoga con la arquitectura

De Alberto Castro Leñero

El Colegio de San Ildefonso amplía su exploración del movimiento muralista

Como parte de su vocación artística, el Colegio de San Ildefonso presenta la obra “Desplazamiento” de Alberto Castro Leñero, que aborda la migración y la experiencia de las personas desplazadas, temas de gran relevancia social. El mural, en exhibición del 29 de marzo al 28 de septiembre, se extiende a lo largo de los arcos del edificio, creando un diálogo visual con murales históricos como Los Aristócratas y La Ley y la Justicia de José Clemente Orozco.

San Ildefonso resguarda un importante acervo mural que da testimonio de la historia y la identidad del pueblo mexicano. En sus muros se encuentran obras de grandes exponentes del muralismo, como el ya mencionado Orozco, Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, Fermín Revueltas, Jean Charlot, Fernando Leal y Ramón Alva de la Canal. Estos artistas, convocados por José Vasconcelos, entonces Secretario de Educación Pública, plasmaron en la antigua Escuela Nacional Preparatoria imágenes que marcaron un hito en la pintura mural mexicana.

A través de la pieza, el artista vincula el legado muralista del recinto con una reflexión contemporánea sobre el desplazamiento humano y la búsqueda de un nuevo hogar. Esta se articula a partir de figuras en movimiento, el ícono guadalupano y una red que conecta y unifica la pieza, evocando tanto la escritura como la cartografía; superponiéndose a la pintura como una capa que sugiere rutas, trayectorias o posibles fracturas, reforzando la noción de desplazamiento y transitoriedad.

Inspirado en fotografías de migrantes, el mural fue desarrollado en cinco partes, destacando un prisma triangular central que crea un efecto tridimensional. El artista, a través de diversos bocetos y exploraciones en formato digital, trasladó sus ideas al lienzo, jugando con variaciones y escalas para dar forma a este mensaje visual.

Finalizado en 2025, con resina plástica y pigmentos dispersos en base acuosa, el mural juega con transparencias, densidad y opacidad, creando un contraste dinámico entre luz y sombra. La red, recurrente en la obra de Castro Leñero, se presenta como un tejido de conexiones y contención aleatoria, mientras que el prisma sobresale de la superficie, invitando al espectador a explorar la pieza desde diferentes ángulos. La obra, que abarca 3.105 x 10.90 metros, se compone de dos piezas de 3.105 x 3.285 metros, dos de 3.105 x 1.44 metros y una pieza de 3.105 x 1.45 x .87 metros.

El artista visual Alberto Castro Leñero reconoce la libertad como un pilar fundamental en su práctica artística, pero también la conexión inevitable del arte con la realidad social. “El artista está inmerso en la realidad, la capta y la procesa, pero siempre desde la libertad. No hay una obligación de abordar ciertos temas, pero el mundo que vivimos exige comprensión, y el arte no puede estar ajeno a ello”, expresó. Al reflexionar sobre su intervención en el Colegio de San Ildefonso, destacó el peso histórico del muralismo en este recinto y el desafío que representa sumarse a un legado construido por figuras como Orozco, Rivera y Siqueiros: “Llegar aquí es un reto y una responsabilidad. Me pregunto: ¿qué tengo que decir yo ahora?”.

Con esta intervención, Alberto Castro Leñero continúa la misión del muralismo iniciado en 1922, al plasmar en sus murales un mensaje de reflexión social y compromiso. Su obra se erige como un puente entre el pasado y el presente, conectando la memoria colectiva de México con una crítica a los fenómenos globales actuales. En este espacio histórico, el mural enriquece la herencia de San Ildefonso, aportando un mensaje y compromiso social.

Colegio de San Ildefonso Horario: martes a domingo de 11:00 a 17:30 horas. Mayores informes, mapas de acceso y horarios de visitas guiadas en la página: http://www.sanildefonso.org.mx/visitante/. Admisión general a las exposiciones temporales: $50.00. Estudiantes y maestros con credencial vigente: $25.00.