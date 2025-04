Si Putin y Xi Jinping lo han logrado, ¿por qué él no?; Trump analiza un tercer mandato

TRAS LA PUERTA DEL PODER. Roberto Vizcaíno

Durante su larga campaña de regreso a la Casa Blanca -entre el 7 de noviembre de 2020 que perdió la reelección ante Joe Biden, al 5 de noviembre de 2024 que recibió un voto abrumador del regreso-, Donald Trump dijo buscar una transformación a fondo de EU.

Como en sus larguísimas de 3 presidenciales lo hizo acá “ysq” con su Cuarta Transformación.

En EU, el magnate planteó y prometió muchas cosas que ciudadanos y expertos consideraron locuras e imprudencias inviables que ahora comienzan a ser realidad.

Bajo la idea del MAGA –Make America Great Again (Haz a los Estados Unidos grande otra vez / Que Estados Unidos vuelva a ser grande), Trump anunció desde entonces que impondría aranceles a todo el mundo; que echaría fuera a 10 millones de migrantes; que se anexaría a Canadá, Groenlandia; que extinguiría a los carteles de la droga en México; que… etc-etc

Y ahí la lleva.

Y entre otras cosas que nadie peló entonces, porque no pocos creen que es inviable, es que, como según él Joe Biden le robó la presidencia, entonces iría por un tercer mandato.

Una idea con la que jugó una y otra vez, luego de preguntas que se consideraron “inducidas”.

Y, bueno, el domingo lo volvió a hacer. Solo que ahora él es de nuevo presidente de los Estados Unidos y tiene el control de mayorías en el Senado y la Cámara de Representantes y el respaldo de grandes segmentos de la población.

Su fundamento para realizar lo que está haciendo es que el voto de los ciudadanos le dieron “un mandato” para hacerlo.

Ahora -en una entrevista telefónica con Kristen Welker de NBC interrogado sobre la posibilidad de buscar un tercer mandato-, dijo: «No bromeo«…

«Hay métodos con los cuales podría hacerse…», al negarse a aclarar cuáles son estos métodos.

Con 78 años, Trump estaría compitiendo por ese tercer periodo a los 82 años y siempre que el Congreso reforme la Constitución con las dos terceras partes de senadores y representantes.

Ahora afirma:

«Mucha gente quiere que haga esto»… pero, básicamente les digo que tenemos un largo camino por delante, saben, es muy pronto en la administración», subrayó.

Un mecanismo que se ha planteado es que su vicepresidente JD Vance se postulara para el cargo principal y «luego le pasara el cargo«.

Una más es que acudiera al método Putin-Dmitri Medvédev: ‘me suples y luego voy yo de nuevo’.

Interrogado sobre esta posibilidad Trump respondió: “Bueno, esa es una… pero hay otras también… hay otras”.

Hay un pero constitucional para que lo logre: Que la 22ª Enmienda (o reforma), añadida a la Constitución en 1951, luego de que Franklin D. Roosevelt fuese elegido por 4 ocasiones seguidas, debido a su rol dentro de la segunda Guerra Mundial, indica que nadie será elegido para el cargo más de dos veces».

Ha trascendido entre los suyos que Trump buscaría realizar una encuesta nacional para lograr esa nueva enmienda constitucional que le permitiría un tercer mandato en 2029

Él dice contar con “los números de encuestas más altos de cualquier republicano en los últimos 100 años”.

Hoy ha quedado en claro que existe en él la idea de ir a un tercer mandato y que ya trabajan internamente para buscar el “cómo” lo puede lograr.

¿Cree usted que Trump está chiflado? ¿Que no lo lograría?

Le recuerdo que así se pensaba entre analistas y políticos y otros muchos desde que en 2015 anunció que iría por la Presidencia de los EU sin tener la menor experiencia ni carrera política para ello.

“No me importa si suben precios con los aranceles”: Trump

Una de las ideas extendidas sobre las decisiones extremas del magnate es que tiene límites y que los poderes internos en EU lo van a detener.

Hasta ahora eso no ha ocurrido.

Y a quienes afirman que sus aranceles a los primeros que van a golpear es a sus empresarios, sus inversiones y a sus ciudadanos y votantes.

A todos ellos Trump les dijo el domingo:

“No me importa, me da igual si suben precios de autos por arancel… me importa un bledo si suben los precios porque la gente empezará a comprar autos estadounidenses…

«Espero que (los productores) suban sus precios, porque si lo hacen, la gente comprará autos fabricados en Estados Unidos», insistió.

Los aranceles del 25% de Trump a autos y otros vehículos importados repercutirá en un mercado de aproximadamente 16 millones de vehículos vendidos en EU cada año que representan unos 240 mil millones de dólares. Y desde el sábado 3 de mayo estos aranceles se aplicarán a motores, transmisiones y sistemas eléctricos y muy posiblemente a otras más.

Morena, PT, Verde y PRI batean propuesta de Ivonne Ortega

Con la idea de que al desechar el dictamen que podría mantener la petición del desafuero contra Cuauhtémoc Blanco su caso está “cerrado” para el Congreso, los coordinadores de esos 4 partidos no admitieron la petición de la representante de MC y ex gobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega, de dejar hablar en tribuna a la media hermana del “Cuau” para exponer en directo al Pleno de diputados su denuncia contra el ex futbolista.

Pero la diputada emecista no se rinde y va a volver a presentar esta semana una nueva propuesta sobre este caso.

Esto tiene el soporte de una manifestación realizada el sábado y de la presentación de otras muchas denuncias contra Blanco en otras instancias, que demuestran que el suyo no es caso resuelto y olvidado.

