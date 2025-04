EU cancela la visa a Los Alegres del Barranco tras narco-homenaje a “ El Mencho” y a “El Chapo”

Apología al “narco” en Jalisco enciende la polémica

Los hechos se dan a días del descubrimiento de un rancho de adiestramiento del narco en ese estado

Tras un polémico show en el auditorio Telmex, en Guadalajara, donde hicieron apología de los capos Nemesio Oseguera, “El Mencho” y a Joquín“El Chapo” Guzmán, el gobierno de Estados Unidos retiró la visa de trabajo y de turista a los componentes del grupo Los Alegres del Barranco.

El Departamento estadounidense de Justicia confirmó que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), a través de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), canceló las visas de trabajo y de turista a los cuatro músicos de la banda: Armando Moreno Álvarez, José Pavel Moreno Serrano, José Carlos Moreno Álvarez y Cristóbal Reyes López.

La decisión se tomó después de que el grupo interpretara narco-corridos como “El del palenque”: “Soy el dueño del palenque, cuatro letras van al frente, soy del mero Michoacán, donde es la Tierra Caliente, soy el señor de los gallos, el del cartel jalisciense”, acompañados de imágenes proyectadas en el escenario de las cabezas del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y El Cártel de Sinaloa.

Este acto fue interpretado, tanto en México como en Estados Unidos, como una apología del delito, lo que desencadenó la cancelación de las visas de los integrantes del grupo.

Además, durante el mismo concierto, Los Alegres del Barranco rindieron homenaje a Joaquín “El Chapo” Guzmán, interpretando un corrido titulado 701, en referencia al lugar que ocupó el capo sinaloense en la lista de las personas más ricas del mundo publicada por la revista Forbes en 2009.

En la pantalla del escenario se proyectaron los números 701, reforzando la alusión al narcotraficante.

“El Mencho” es uno de los capos más buscados en México y Estados Unidos, donde se ofrece una recompensa de 15 millones de dólares por información que conduzca a su captura.

Reacciones

La retirada de las visas a los músicos de Los Alegres del Barranco es el último golpe de la batalla de Estados Unidos contra la apología al narcotráfico y los cárteles de droga en la música.

En 2018, durante la primera administración de Trump, el Departamento del Tesoro acusó al promotor musical Jesús Pérez Alvear Chucho de ser un “narcotraficante especialmente designado” y de lavar dinero a través de conciertos para el CJNG y para Los Cuinis, el brazo armado de esta organización criminal. El Gobierno estadounidense congeló sus bienes y propiedades en el país y su visa suspendida. Chucho fue asesinado en la opulenta colonia de Polanco en 2024.

Lo mismo ocurrió en 2017 con el futbolista mexicano Rafael Márquez y el cantante de música norteña Julión Álvarez. El Tesoro los incluyó en la lista negra del narcotráfico por lavado de dinero. Al futbolista, además de cancelarle la visa y congelar sus activos en territorio estadounidense, le impidieron jugar partidos amistosos en el país. Las empresas de ambos, que incluían escuelas de fútbol, grupos deportivos y editoras musicales, estaban supuestamente vinculadas al narco mexicano Raúl Flores Hernández.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, también hizo eco de lo sucedido en su mañanera: “No debería de ocurrir, imagínate, no está bien, que se haga una investigación, no es correcto”, ha expuesto. La polémica aparece en un momento sensible para el país, conmocionado por el hallazgo de un campo de adiestramiento del CJNG en Teuchitlán.

Por su parte, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, también se ha pronunciado y ha asegurado que trabaja para “combatir” manifestaciones de este tipo. “Todos tenemos que hacer lo que nos toca para dejar de normalizar la violencia. No debe suceder en este ni en ningún otro lugar de nuestro Estado”, ha expuesto.

Origen del grupo

Los Alegres del Barranco son originarios del poblado de San José del Barranco, en Badiraguato, Sinaloa, y comenzaron su andadura en 2005 en la ciudad de Culiacán. Como muchas de las agrupaciones de música regional, hicieron sus primeras actuaciones en eventos y fiestas privadas, mientras que algunos de sus temas como El panal comenzaban a ganar notoriedad en las redes sociales.

Algunas de sus canciones más reproducidas son precisamente narco-corridos dedicados a los grandes capos de México: El 701 (un número que referencia el número alcanzado por “El Chapo” en la revista Forbes), El Encierro de Joaquín o El Costal Lleno de Piedras.

La banda de música regional y corridos tenía programadas presentaciones en Estados Unidos durante abril y mayo. Este viernes 4 se presentarían en Tulsa, Oklahoma.

Hasta el momento no se han pronunciado sobre si este permiso para ingresar y presentarse en el país vecino les fue retirado luego del polémico concierto en el Auditorio Telmex.