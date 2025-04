La celebración del “Día Mundial de la Salud” sirve para exhibir fallas de la 4T

CLASE POLITICA Miguel Ángel Rivera

La ruidosa mayoría de Morena y rémoras esta vez no tuvo oportunidad de celebrar y tuvo soportar las críticas de la oposición por uno de los grandes incumplimientos de la llamada Cuarta Transformación: crear y poner en funcionamiento un eficiente sistema de salud que atienda a toda la población nacional, ni a los afiliados a sistemas de seguridad social ni mucho menos a quienes están lejos de ese sistema.

Otra vez, es necesario citar a los “clásicos”, en este caso al caudillo del actual gobierno, el ex presidente Andrés Manuel López Obrador que desde su condición de dirigente de partidos de oposición ofreció crear un sistema de salud “como el de Dinamarca”.

Como parte del supuesto proceso para llegar a los más altos niveles de protección a la salud, se extinguió el Seguro Popular, ideado por Julio Frenk, el secretario de Salud del ex presidente de la alternancia, surgido del PAN, Vicente Fox, uno los gobiernos a los que López Obrador y sus incondicionales responsabilizan de todos los males del país. Este programa se creó para incorporar a los mexicanos sin seguridad social a un esquema de atención médica, que no alcanzó la cobertura universal, pero llegó a afiliar, según cifras oficiales, a 51 millones de personas.

En reemplazo de esa institución, la llamada Cuarta Transformación creó el denominado Instituto de Salud, al que agregó el apellido que impone a todos sus “realizaciones” para el Bienestar, pero salvo el título, la flamante institución fracasó de principio a fin.

Esto se comprueba con el hecho de que durante la pandemia de la Covid, ya con el gobierno de López Obrador avanzado, México fue una de las naciones con mayor cantidad de defunciones, especialmente de personal médico. Los especialistas atribuyen esa situación a las deficiencias del organismo creado por el caudillo de la 4T, pero si no se atienden esos análisis globales, basta con revisar los testimonios de familias de todos los rumbos del país que llevaban a sus enfermos de un hospital a otro, sin que lograran una atenció adecuada y, otras ocasiones, ni siquiera eran admitidos y agonizaban en la vía pública.

Si de tragedias se trata, seguramente la más impactante es la de los niños enfermos de cáncer, para los cuales no había suficientes medicamentos en las instituciones públicas de salud.

Pero la falta de medicamentos contra el cáncer fue sólo lo más sobresaliente, pues tampoco los había suficientes para otros padecimientos ni siquiera en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), cuya directiva admitió que ha dejado de surtir millones de recetas.

Aquí entró otra “genialidad” del caudillo de la 4T: crear una “súper farmacia” o “farmaciotota” o “megafarmacia” -por supuesto también del Bienestar– que tendría prácticamente todos los medicamentos y los distribuiría “oportunamente” a todos los centros de salud de todos los rincones de la República. En sus primeros meses de funcionamiento, la súper farmacia, instalada en una bodega alquilada con costo de millones de pesos, surtió un promedio de menos de diez recetas diarias.

Insabi y la “megafarmacia” fracasaron totalmente. El Instituto de plano desapareció y para remediar el desabasto de medicamentos, la actual presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, tuvo que diseñar un nuevo programa de compras que tampoco ha sido capaz hasta ahora de dotar de suficientes productos a todas las instituciones de salud.

Con estos antecedentes, ayer en el Senado se celebró la efeméride por el “Día Mundial de la Salud”, creado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para celebrarse el 7 de abril de cada año.

Para la exposición inicial fue designado el senador de morenista José Manuel Cruz Castellanos, quien tuvo la consideración de evitar el triunfalismo.

“Cada una de estas fechas nos deja una enseñanza: La salud es la base de nuestra sociedad, de nuestra economía y de nuestro futuro”, dijo de entrada y, enseguida expuso: “No podemos seguir postergando las decisiones que necesitamos tomar hoy. No podemos permitir que la falta de acceso a la salud siga marcando el destino de millones de mexicanos.

“Desde el Senado de la República y desde la Comisión de Salud tenemos claro que nuestra responsabilidad es actuar, actuar con visión, con compromiso y con valentía, porque cuando protegemos la salud no sólo salvamos vida, salvamos sueños, salvamos familias, salvamos el futuro de México”, continuó el legislador “moreno”, quien en seguida expuso:

“México necesita un sistema de salud fuerte, eficiente y justo”.

En inmediata respuesta, la senadora priista Karla Guadalupe Toledo Zamora advirtió que la celebración del día mundial de la salud no puede ser simbólica, sino que es una oportunidad para hablar con claridad, sin eufemismos sobre el estado real del sistema de salud.

“Que se escuche fuerte y claro: La salud de las y los mexicanos está en crisis y no es por falta de médicos o de enfermeras, no es por falta de voluntad del personal que se parte el alma todos los días en clínicas y hospitales. Es por la falta de estrategia, por la improvisación y por la insensibilidad de un gobierno que ha dejado sin medicinas a niños con cáncer, que ha eliminado el Seguro Popular sin una alternativa funcional y que ha hecho del desabasto de medicamentos un sello de esta administración”, señaló la legisladora quien aseguró:

“En el PRI sí sabemos gobernar, fuimos nosotros quienes construimos las grandes instituciones de salud pública, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el ISSSTE, los hospitales regionales, los centros de salud comunitarios y hoy, con carácter y determinación alzamos la voz por millones de mexicanos que no tienen un acceso digno y oportuno a un médico, a una cirugía o a un tratamiento.

“Desde este Congreso hemos presentado propuestas serias para atender el desabasto de medicamentos, para fortalecer la prevención y atención primaria, para ampliar la cobertura médica en zonas rurales y marginadas, pero este gobierno, señoras y señores, no escucha, no entiende y, sobre todo, no resuelve.

“Nos dijeron que tendríamos un sistema de salud como el de Dinamarca. Y hoy, la realidad es que hay hospitales que ni siquiera tienen agua, que no tienen doctores, que no tienen insumos, pacientes sin medicamentos”, añadió Toledo Zamora, quien remató:

“La salud, senadoras y senadores, no es una dádiva, es justicia y no puede depender del humor o la narrativa de un gobierno en turno”.

Más adelante, en representación del PT, satélite de Morena, la senadora Lizeth Sánchez García se refirió al lamentable fenómeno de la muerte de madres.

Recordó que hasta la primera semana de marzo de este año se han registrado 88 defunciones maternas, dos más que en el 2024, las entidades con mayor número de muertes son Chiapas, Ciudad de México, Jalisco, en conjunto con cerca del 45.9 % de las defunciones.

Agregó que las principales causas de estas muertes son prevenibles, el aborto inseguro representa el 12.6 % de las defunciones, las enfermedades hipertensivas en el embarazo, el 9.9 %, la embolia obstétrica el 7.2 % y las complicaciones del embarazo, parto y puerperio el 6.3 %.

Le siguió, por MC, Luis Donaldo Colosio Riojas. De entrada, sostuvo que “en México, el acceso a la salud no es un derecho garantizado para todas las personas, es un privilegio que pocos pueden ejercer de manera plena.

“Esta conmemoración, pues, debe de ir más allá de recordar avances o deudas, debe de ser un llamado profundo al Estado mexicano para cumplir con su responsabilidad de garantizar el acceso universal de servicios médicos gratuitos, dignos, de calidad y centrados en el bienestar de las y los mexicanos”, afirmó el exalcalde de Monterrey, quien señaló que “la desigualdad de los hospitales no es más que el espejo de la desigualdad en nuestras calles”.

Colosio recordó que los gobiernos de la 4T han reducido el presupuesto para salud e indicó que “la reciente crisis sanitaria mostró claramente la vulnerabilidad de nuestro sistema, clínicas y hospitales colapsados, personal médico trabajando en condiciones adversas, comunidades sin opciones para cuidar a sus seres queridos, esta experiencia nos dejó una lección: Invertir en salud pública es indispensable, es indispensable para nuestro desarrollo, es indispensable para nuestro futuro, es momento de avanzar hacia un modelo integral centrado en las personas”.