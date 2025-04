Construirán edificio de Ciencias de la Salud en la Universidad Anáhuac

Mara Lezama Espinosa puso la primera piedra

Con esta obra, se abrirán mayores oportunidades a los estudiantes en Cancún

Cancún.- En el marco del 25 aniversario de la Universidad Anáhuac Cancún y del Congreso Internacional de Líderes en Ciencias de la Salud, la gobernadora Mara Lezama Espinosa puso la primera piedra del edificio de la división de Ciencias de la Salud, acompañada de alumnas, alumnos y personal académico.

“Al colocar esta primera piedra, sembramos una semilla de esperanza y transformación para miles de personas que requieren de atención médica. Y no podemos hablar de éxito y justicia social si la salud no es accesible para todas y todos, porque no es un privilegio, es un derecho” expresó la Gobernadora ante los asistentes.

Por ello, añadió la titular del Ejecutivo, este gobierno diferente, humanista con corazón feminista decidió invertir en la salud desde el primer día de la administración, al detectar graves carencias de gobiernos anteriores durante visitas sorpresas a los nosocomios y centros de salud.

“Y en las gestiones logramos la construcción de dos nuevos hospitales, en Felipe Carrillo Puerto y en Chetumal; la rehabilitación de dos más del IMSS, el regional 17 y el de Chetumal. Y así vamos resolviendo carencias; no había en Quintana Roo sala alguna de hemodinamia, hoy tenemos 2, una en Cancún y otra en Chetumal, en las que se han proporcionado 700 atenciones que han salvado vidas” explicó Mara Lezama.

Por ello celebró la importancia de la construcción de esta división de Ciencias de la Salud en la Universidad Anáhuac Cancún, que tendrá un impacto directo en más de mil 500 alumnas y alumnos y compartirá espacios con los más de 3 mil 500 estudiantes de las demás licenciaturas que ofrece la Universidad.

Mara Lezama hizo notar que este edificio que empieza a levantarse no sólo es concreto y acero, sino es el hogar donde las vocaciones florecerán. “Cada una de las 21 aulas será tierra fértil para el conocimiento. Los 4 laboratorios serán incubadoras de innovación donde la ciencia y la humanidad se entrelazarán para crear soluciones a los retos más apremiantes”.

Equipamiento para fortalecer turismo comunitario de Maya Ka’an

Mejoran la experiencia del turista

Felipe Carrillo Puerto.- Para que en los hechos las comunidades mayas sean protagonistas auténticas del turismo comunitario en el proyecto Maya Ka´an, en los municipios de José María Morelos y Felipe Carrillo Puerto, la gobernadora Mara Lezama Espinosa entregó constancias de capacitación y materiales didácticos especializados para el sector turístico comunitario a 11 grupos que ofrecen servicios en este destino.

Con un trabajo conjunto a través del programa “Potencialización de Esfuerzos a través del Cooperativismo”, el Instituto de Economía Social y Solidaria y la Secretaría Estatal de Turismo ofrecieron 132 capacitaciones divididas en 3 módulos con 12 temas para fortalecer la economía social y mejorar la calidad de vida de las familias que viven en las comunidades mayas.

En total, se beneficia a 220 personas, considerando a 20 personas por grupo. Con inversión de 9.9 millones de pesos, la gobernadora Mara Lezama entregó un equipo de aventura y equipamiento de cabañas por cada uno de los grupos sociales.

“Qué emoción tan grande estar aquí con ustedes. Celebramos el despertar de sueños que se hacen realidad. Este momento representa el reconocimiento a su esfuerzo, a su dedicación y a su compromiso para preservar nuestras tradiciones mientras construyen un futuro próspero para sus familias y comunidades” explicó Mara Lezama.

Mara Lezama reiteró que hoy por hoy Maya Ka´an es el destino turístico que más ha crecido. Maya Ka’an, se caracteriza por tener una impresionante belleza paisajística y otros escenarios auténticos que se encuentran en las áreas naturales que conforman el destino, esto gracias a la biodiversidad conservada que la componen sus selvas, costas y mar, arrecifes, lagunas, ríos subterráneos y cenotes.