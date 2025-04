“Hilos”: un viaje emocional que explora las relaciones humanas

Gran cierre de temporada este 7 de abril

Ale Ambrosi teje una narrativa profundamente humana que deja huella en el corazón

Por Arturo Arellano

“Hilos” es un monólogo que se presenta en el Foro Lucerna; en el que Alejandra Ambrosi teje una narrativa profundamente humana que deja huella en el corazón de cada espectador. Se trata de un viaje emocional que explora las relaciones humanas y los lazos que nos unen.

Con una narrativa íntima y poderosa, Alejandra Ambrosi da vida a una historia que entrelaza recuerdos, emociones y decisiones que marcan nuestra existencia. Es una reflexión sobre cómo los momentos más simples pueden tener un impacto profundo en nuestras vidas.

En entrevista nos contó los detalles de esta temporada que está por llegar a su fina “Es un reestreno, después de una temporada muy exitosa el año pasado, ahora estamos en el Foro Lucerna alzando la voz como actriz, creadora, productora y co. Directora de este proyecto.

Es una narrativa novedosa con un texto de una escritora inglesa, quien hizo la historia sobre un evento terrible, monstruoso, pero es un montaje que trata de cobijar y vestirlo de la mejor manera”-

Juan Pablo Villa hace la música original “Es super sensible, hace trabajo con voces. Capas de sonidos que le dan un gran plus al monólogo. Levanté este proyecto con el propósito de visibilizar aquello que normalizamos como sociedad. Es la historia de una mujer que tenía muchísimos sueños, que se dedica al a moda, de ahí el nombre de hilos, conoce los tejidos, telas a la perfeccion, está llena de expectativas sobre su vida y de pronto todo se ve roto tras vivir un evento de violencia y comienza a contar todo, regresa al pasado para entender que es lo que pasó para llegar a ese lugar. Es la invitación a volverse a tejer a sí misma”

Al enfrentar este proyecto desde tres importantes flancos, dijo Creo que al menos llegue a un punto de mi vida personal y profesional donde necesitaba darle un propósito adicional a mi trabajo, amo contar historias, actuar, expresarme, conectar con la gente y era mi momento de saltar y decir amo actuar, pero quiero dar voz a cosas urgentes. Me sentí responsable desde mi trinchera de creadora de darle un propósito más profundo a mi quehacer artístico”.

De tal manera que la obra “Impacta en todos, hombres y mujeres, es una obra que conmociona, conmueve y te lleva a este viaje donde cualquiera se puede sentir identificado. La historia de este personaje podría ser la de cualquier mujer en este país, quiere salir adelante. Las personas me han escrito, me hablan, reconocen y agradecen la labor que estoy haciendo, porque el viaje con Emma no es facil, es duro, es doloroso, se me han acercado víctimas de violencia y dicen ‘Hasta que vi tu obra me di cuenta de que viví violencia’, porque es algo muy normalizado, nos vemos en un espejo, nos reflejamos y es ahí donde nos damos cuenta. Los hombres pueden sentirse incomodos, pero agradecen, se conmueven, es una obra necesaria para todos”.

Cada lunes de esta temporada contó con invitadas especiales que tienen que ver con esta causa “es una manera de visibilizar lo que las organizaciones hacen desde su trinchera, crear impacto mayor en el espectador, tuvimos a Wendy Figueroa de la Red Nacional de Refugios, también a Pamela Cerdeira, a gente de una organización que trabaja con mujeres en la cárcel, a Alejandra Rojo de la Vega delegada de la Cuauhtémoc. Y siempre brindan una reflexión”.

Este 7 de abril, la temporada de Hilos llega a su final, con Dramaturgia de Abi Zakarian, Dirección de Alejandra Ambrosi y Gabriel Mata se presenta a las 20:30 horas en el Foro Lucerna. Entrada general $500. De venta en Cartelera de Teatro, Ticketmaster y taquilla.

Este 7 de abril, la temporada de Hilos llega a su final, con Dramaturgia de Abi Zakarian, Dirección de Alejandra Ambrosi y Gabriel Mata se presenta a las 20:30 horas en el Foro Lucerna. Entrada general $500. De venta en Cartelera de Teatro, Ticketmaster y taquilla.