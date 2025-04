Junto con los aanceles de Trump, llegan planes B, C, D… de Sheinbaum

TRAS LA PUERTA DEL PODER Roberto Vizcaíno

A mi amadísima Patuca.

A quien seguro le hubiera gustado vivir este momento.

Terminó la expectación. Hoy sabemos ya cuál es el destino, futuro, e impactos que tienen para cada país los aranceles impuestos ayer por Donald Trump para las importaciones de EU.

“Nos han saqueado durante muchos años… ya no lo harán”, dijo de entrada.

“Los empleos y el desarrollo regresarán”, agregó.

Hoy sabremos cuáles son los planes B, C, D y otros que trae en la bolsa la presidenta Claudia Sheinbaum para hacer frente al impacto en México de estos aranceles.

Por lo pronto, la Secretaría de Hacienda bajó las perspectivas de desarrollo y crecimiento de México para este año de 2.5% a 1.9%.

Ayer, la presidenta Sheinbaum reaccionó como lo hacía su ex jefe AMLO, desmintiendo a su Secretaría de Hacienda con eso de que “no, no no… no va a haber problemas en la recaudación, ¡si vamos muy bien!.

Y sobre la posibilidad de que el pago de la deuda pública se pudiera salir de control, afirmó que el posible aumento de esta deuda a 20 billones de pesos, indicó que ciertamente se obtuvieron 333,028 millones de pesos adicionales en recaudación sin haber realizado reformas fiscales, ni incremento de impuestos.

Y consideró «pesimista» dicha proyección de Hacienda y aseguró que México -según sus datos-, tiene una de las deudas más bajas en relación con el PIB entre los países de la OCDE.

Bajo el principio del clásico de Michoacán, de que haiga sido como haiga sido, hoy, los aranceles de Trump significan en los hechos para México -con rebajas y aplicados por partes, o como sea-, el virtual fin del T-MEC y la alteración de todas sus cadenas de comercialización y con ello las de producción.

No hay sector productivo, sea industrial o agrícola, de la inteligencia, que se salve, dicen los expertos. Y no hay forma de que poblaciones enteras en México y otros países puedan eludir este impacto. Por ejemplo los habitantes de Silao, Guanajuato, que dependen casi en un 80 por ciento de las plantas automotrices que existen en su entorno en empleo y en flujo de dinero y donde seguramente impactarán en ese tamaño y nivel los aranceles de Trump.

¿Cómo van a influir ahí los planes B, C y D de Sheinbaum? ¿Los podrá salvar la presidenta del desempleo, del hundimiento social y económico?

Mire usted, mientras vemos cómo impacta todo esto en México, según The Wall Street Journal, con esos aranceles, Trump espera recaudar 700 mil millones de dólares al año.

Aranceles recíprocos. Aplicados a aquellos países que venden en EU más de lo que ellos compran de EU.

Así de simple el pensamiento que motiva las acciones de Trump.

Y MIENTRAS, AQUÍ…

En una intervención durante un debate interno en la Comisión de Seguridad del Senado, la legisladora morenista-verde, la morelense Juanita Guerra Mena, delineó lo que se vive hoy en no pocos estados,

Luego de agradecer a la presidenta de la Comisión de Seguridad, a la senadora de Morena Lucía Trasviña, haber aceptado dos puntos de acuerdo presentados por ella, la senadora Guerra detalló:

“Primeramente, quiero expresar nuestra alta preocupación por dos amenazas crecientes a la seguridad de nuestro país.

“En primer lugar, el aumento de los artefactos explosivos improvisados y, como segundo tema, la instalación irregular de cámaras de videovigilancia en espacios públicos por parte de grupos delictivos.

“… artefactos explosivos improvisados que se han convertido en una herramienta cada vez más común entre las organizaciones criminales, causando graves daños tanto a nuestras instituciones de seguridad como poniendo en peligro la vida de civiles inocentes.

“En entidades como Michoacán, Jalisco, Tamaulipas, Chihuahua, Zacatecas y Sonora se ha presentado -y hemos visto- un incremento exponencial en el decomiso de este tipo de artefactos explosivos improvisados. De acuerdo con los datos proporcionados por la Secretaría de la Defensa Nacional, el aumento pasó de mil 375 artefactos en el 2022 a mil 681 en el 2023.

“Los recientes ataques con drones explosivos contra personal militar, evidencian la creciente magnitud de esta amenaza, la cual debemos ya parar.

“Por otra parte, el segundo dictamen trata sobre la instalación irregular de cámaras de videovigilancia en espacios públicos, lo cual representa riesgos significativos para la seguridad y la privacidad de la población.

“Estos dispositivos, en lugar de protegernos, están siendo utilizados en espacios públicos por la delincuencia organizada para monitorear y obstaculizar la labor de nuestras autoridades, como se ha observado en entidades como Guanajuato, Veracruz, Chiapas, Sinaloa y mi querido estado de Morelos”, enumeró.

Por ello, indicó la senadora Guerra, sus puntos de acuerdo tienen como fin hacer un respetuoso exhorto, desde el Senado de la República, a las autoridades de las 32 entidades federativas para que, en coordinación con la Guardia Nacional, refuercen urgentemente las acciones de búsqueda, rastreo y decomiso de artefactos explosivos improvisados, así como la identificación y el retiro inmediato de equipos de videovigilancia instalados ilegalmente.

“Hoy tenemos la oportunidad de demostrar nuestro compromiso en el tema de seguridad, con la firme convicción de defender la legalidad y el orden del Estado de derecho. Nuestro deber es claro: proteger la vida, la integridad, el patrimonio, así como la tranquilidad y la felicidad de todas y todos los mexicanos”, subrayó.

/ Twitter: @_Vizcaino / Facebook

/ https://www.facebook.com/rvizcainoa