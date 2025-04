Alistan arrendadoras de autos tarjetón de cortesía para turistas

Renta de vehículos de forma segura

Este documento permitiría a los turistas evitar sanciones por infracciones menores

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- Las arrendadoras de autos en Quintana Roo están a la espera de la aprobación del tarjetón de cortesía para turistas, una iniciativa que busca mejorar la experiencia de los visitantes que rentan vehículos en el estado. Este tarjetón permitiría a los turistas evitar sanciones por infracciones menores de tránsito, como estacionarse incorrectamente o cometer errores debido a diferencias en la educación vial.

La presidenta de la Asociación de Arrendadoras de Vehículos de Quintana Roo, Alma Reynoso Zambrano, ha destacado que este mecanismo ya se aplica en Cancún y se espera que sea aprobado en otros municipios como Tulum y Solidaridad antes de la temporada de Semana Santa. Además, se está trabajando en la digitalización del tarjetón a través de la aplicación Guest Assist, lo que facilitaría su acceso y uso por parte de los turistas.

El tarjetón de cortesía no exime a los turistas de sanciones en casos graves, como accidentes, conducir bajo los efectos del alcohol o estacionarse en espacios reservados para personas con discapacidad. Sin embargo, busca ofrecer una solución práctica para infracciones menores, promoviendo una experiencia más segura y agradable para los visitantes.

«Se aplica si los llegan a parar por alguna infracción menor, pero no para aquellos que haya estado involucrados en un choque, que no se haya estacionado en cajones para personas con alguna discapacidad y que no esté alcoholizado, pero en todas las demás faltas sí van a entrar y va a ser este pase de cortesía, van a ser dos, la misma dinámica que en Cancún» aclaró Reynoso Zambrano.

Se espera que los tarjetones de cortesía sean descargados por los turistas, por lo que tendrán que descargar la aplicación, ingresar todos sus datos, así como del contrato, entre otros elementos.

Esta iniciativa también incluye la capacitación de las direcciones de tránsito municipales para garantizar un trato adecuado a los turistas y evitar situaciones de acoso. La homologación del tarjetón en todos los municipios de Quintana Roo es vista como un logro significativo en términos de seguridad y servicio turístico.

Chetumal ya puede recibir vuelos particulares

El Aeropuerto Internacional de Chetumal ha sido autorizado para recibir vuelos particulares provenientes del Caribe, Centroamérica y Sudamérica tras de más de 15 años de restricciones, el. Esta decisión, anunciada por la Dirección General de Aeronáutica Civil, marca un hito en la conectividad aérea de la capital de Quintana Roo y promete un impacto significativo en el desarrollo económico y turístico de la región.

Anteriormente, el Aviso a los Aviadores (NOTAM A0313-08) impedía el ingreso directo de aeronaves privadas desde estas regiones, obligándolas a pasar primero por aeropuertos como Cozumel o Tapachula. Esta medida afectó la conexión natural de Chetumal con Centroamérica y el Caribe, limitando el tráfico aéreo internacional y reduciendo las oportunidades de desarrollo económico.

El cambio se logró gracias a los esfuerzos conjuntos de diversas organizaciones empresariales y turísticas, como la Asociación de Hoteles del Centro y Sur de Quintana Roo, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur) Chetumal-Tulum, la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) Chetumal-Bacalar, Aliarse Zona Sur y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Chetumal.

El presidente de Coparmex Chetumal, Josué Osmany Palomo Hoil, destacó que esta autorización representa una oportunidad para posicionar a Chetumal como una puerta de entrada estratégica a México. Además, subrayó el compromiso de trabajar en coordinación con el gobierno para impulsar el sector de negocios de alto poder adquisitivo y fortalecer la cadena turística de la región.

Con esta nueva apertura, el Aeropuerto Internacional de Chetumal se convierte en un punto autorizado para recibir aeronaves privadas con «Certificación de Vuelo Seguro», lo que refuerza la seguridad y la confianza en la terminal aérea. Este avance no solo mejora la conectividad internacional, sino que también abre nuevas posibilidades para el turismo y los negocios en el sur de Quintana Roo.