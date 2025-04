Tecate Emblema regresa al Autódromo Hermanos Rodríguez

Encabezado por Alanis Morissette, David Guetta, Morat, Pitbull y más

Se celebrará los días 16 y 17 de mayo y losbBoletos ya a la venta

¡Es momento de romper esquemas y vivir la música sin etiquetas! Tecate Emblema regresa al Autódromo Hermanos Rodríguez este 16 y 17 de mayo para regalarnos dos días llenos de ritmo, nostalgia y euforia, donde los géneros se mezclan y las generaciones se unen en un solo lugar. Aquí no hay reglas, aquí está tu música favorita en vivo.

¡Tu playlist cobra vida en Tecate Emblema!

El festival que lo tiene TODO ya está aquí y trae un line up que te va a volar la cabeza. Sabemos que lo estabas esperando y todo valió la pena, porque cada día estará lleno de música, emoción y pura energía. ¿Nos vemos el viernes? ¿El sábado? ¿O mejor los dos días para no perderte de nada? No lo pienses más, arma el plan con tus amigxs, tu date o con quien más disfrutes la música y prepárate para uno de los fines de semana más épicos del año. Corre por tus boletos y vive el festi como nunca.

¡AQUÍ EL LINE UP POR DÍA!

16 DE MAYO

BELÉN AGUILERA, CD9, DAVID GUETTA, HANSON, IÑIGO QUINTERO, JACINTO, MAU Y RICKY, MORAT, NATASHA BEDINGFIELD, PATRICK MILLER, PURPLE DISCO MACHINE, REBECCA BLACK, SOFI TUKKER, THE B-52’S, y YAMI SAFDIE

17 DE MAYO

ALANIS MORISSETTE, ALE ZÉGUER, BECKY HILL, JAMES BAY, JOJO SIWA, KAIA LANA, LASSO, LEO RIZZI, MARÍA JOSÉ, OLIVER TREE, PALOMA MORPHY, PITBULL, TRIXIE MATTEL DJ SET y WILL SMITH INVITADO ESPECIAL

Además de un cartel épico, el festival tendrá food trucks con delicias para todos los gustos, cerveza bien fría, zonas de descanso y actividades interactivas que te harán conectar con el festival de una manera única. ¿Quieres compartir con tu crew un fin de semana inolvidable? Aquí la música se vive sin prejuicios, sin etiquetas y con toda la libertad para que seas quien eres.

Si lo tuyo es disfrutar la vida sin limitaciones, este es TU festi. La oportunidad de vivir tu música favorita, en el mejor ambiente, está aquí. No lo pienses mucho, arma el plan y consigue tus boletos antes de que sea demasiado tarde.