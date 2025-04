Promotora de Shen Yun en México denuncia campaña de difamación

De cara a sus presentaciones en Auditorio Nacional

Que es orquestada por la embajada de China y replicada por medios nacionales

La Asociación de Falun Dafa México, promotora oficial del espectáculo Shen Yun 2025 en el país, denuncia ante la opinión pública la campaña emprendida por la Embajada de China para difamar las presentaciones de Shen Yun en México, así como la difusión de propaganda falsa y calumnias contra la práctica de Falun Dafa, también conocida como Falun Gong.

Dichas acciones constituyen una violación al artículo 1916 del Código Civil Federal sobre el daño moral que afecta en su decoro, honor, reputación o consideración.

Shen Yun Performing Arts es una compañía de danza y música clásica china de renombre mundial, fundada hace 19 años en Nueva York. Su misión es recuperar y preservar 5,000 años de cultura tradicional china de inspiración divina, que el actual régimen chino destruyó sistemáticamente al interior de China, desde que tomó el poder.

Resaltando la belleza, los valores y la sabiduría de esta civilización ancestral, Shen Yun realiza giras anuales en más de 200 ciudades de 20 países, presentando más de 800 espectáculos ante un millón de espectadores, con entradas agotadas en algunos de los teatros más prestigiosos del mundo como Lincoln Center de Nueva York, The Kennedy Center Opera House de Washington, Queen Elizabeth Theatre de Vancouver, Teatro del Maggio Musicale de Florencia, entre otros.

Shen Yun Performing Arts iniciará, en menos de un mes, su recorrido por la República Mexicana, del 1 al 10 de mayo, con presentaciones en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México y el Conjunto Santander de Artes Escénicas de Guadalajara.

Campaña sin precedentes del régimen chino

para sabotear Shen Yun y eliminar Falun Dafa

El régimen chino tiene un historial documentado de atacar y desacreditar a disidentes chinos, especialmente de silenciar a Shen Yun Performing Arts y a los practicantes de Falun Dafa quienes fundaron la mundialmente reconocida compañía de artes escénicas para mostrar la auténtica civilización china antes del comunismo.

El Centro de Información de Falun Dafa, ha revelado una campaña sin precedentes del régimen chino para sabotear a Shen Yun y eliminar a Falun Dafa a escala mundial. Las tácticas desplegadas por el régimen y sus agentes —como la difusión de desinformación en medios internacionales, la presión diplomática sobre teatros, el acoso a los familiares de artistas en China, un plan de soborno para revocar la exención fiscal de Shen Yun, así como actos de sabotaje en más de 38 países y en más de 130 incidentes documentados— han fallado en gran medida o no lograron impedir el crecimiento y éxito de Shen Yun.

La misión de Shen Yun es revivir la cultura tradicional china inspirada en lo divino, impulsando un renacimiento de las mismas tradiciones y creencias que el Partido Comunista Chino (PCCh) ha intentado erradicar durante décadas. Las representaciones de Shen Yun ofrecen una visión de China sin comunismo, exponen la tiranía del régimen y revelan la farsa detras la propaganda anti Falun Dafa del PCCh. Por ello, el PCCh teme profundamente el impacto que las actuaciones de Shen Yun y el activismo de base que los practicantes de Falun Dafa puedan tener -dentro y fuera de China- para socavar su legitimidad. Este temor ha llevado al PCCh a desplegar esfuerzos constantes por interrumpir las actividades de Falun Dafa en general, y de Shen Yun en particular.

¿Qué es Falun Dafa?

Falun Dafa, también conocida como Falun Gong, es una disciplina espiritual con raíces antiguas, basada en los principios de Verdad, Benevolencia y Tolerancia (Zhen Shan Ren). Incluye ejercicios suaves y meditación y ha mejorado el bienestar físico y espiritual para millones de personas en todo el mundo. En México así como en todo el mundo, excepto en China, se practica de manera libre. Nuestra Asociación organiza actividades gratuitas y voluntarias para compartir estos beneficios con la sociedad mexicana.

Como creencia, Falun Gong es excepcionalmente abierta. No tiene donaciones obligatorias, ni exige membresía formal o ceremonias de conversión. La participación es completamente libre y accesible para todos, sin restricciones para quienes decidan dejar la práctica. Cualquiera puede leer las enseñanzas espirituales de forma gratuita en línea y aprender los ejercicios a través de videos en internet o en un sitio de práctica asistido por voluntarios.

Falun Dafa ha recibido muchos premios, distinciones y proclamaciones conferidos por funcionarios gubernamentales y una variedad de organizaciones a nivel mundial. Muchos practicantes de Falun Dafa han sido galardonados con premios al servicio público en sus comunidades y en sus lugares de trabajo.

Un ejemplo reciente puede encontrarse en el siguiente artículo: La presidenta de la Asociación Italiana Falun Dafa recibe un premio en la Casa del Senado en Roma. https://es.minghui.org/html/articles/2025/3/27/136216.html

Persecución contra Falun Dafa

A lo largo de la década de 1990, Falun Dafa tuvo el apoyo de numerosas agencias gubernamentales chinas, siendo considerada una práctica de meditación que mejoraba la salud pública y la moralidad.

Sin embargo, el 20 de julio de 1999, se lanzó una campaña masiva de represión. ¿Qué salió mal? Los líderes del Partido Comunista Chino (PCCh) vieron con mucho temor la creciente popularidad de Falun Dafa y la declararon ilegal: el número de practicantes de todos los ámbitos sociales, que pensaban de manera libre había llegado a 100 millones de personas (bajo estadísticas del régimen chino), sobrepasando el número de miembros del PCCh.

Desde entonces, el Partido Comunista Chino inició una campaña de persecución y difamación a nivel internacional sobre Falun Dafa con el propósito de desacreditarla y confundir a la opinión pública para justificar dicha persecución.

En los últimos 26 años, organizaciones de derechos humanos han documentado que miles de practicantes han sido asesinados mediante la tortura. Se ha descubierto evidencia de que los órganos de los practicantes de Falun Dafa están siendo sustraídos a la fuerza para utilizarlos en trasplantes. Aunque la persecución no aparece en los titulares de Occidente, la intensidad de la violencia nunca disminuyó. Estos arrestos, encarcelamientos y torturas siguen sucediendo diariamente.

¿Por qué la Embajada de China denigra

a Falun Dafa con la etiqueta de «secta»?

Según Freedom House, en China, la etiqueta de «secta» solo apareció en el discurso del Partido Comunista Chino en octubre de 1999, varios meses después de que comenzara la represión, cuando el aparato de propaganda aprovechó una traducción manipulada al inglés del término chino xiejiao, aplicado retroactivamente para justificar una campaña violenta que ya estaba generando críticas tanto a nivel nacional como internacional.

David Ownby, destacado académico en religiones chinas señala:

“Toda la cuestión de la supuesta naturaleza sectaria de Falun Gong fue una distracción desde el principio, hábilmente explotada por el Estado chino para reducir el atractivo de Falun Gong y la efectividad de sus actividades fuera de China”.

En realidad, a lo largo de la década de 1990, altos funcionarios del gobierno chino elogiaron a Falun Gong por sus beneficios para la salud y el bienestar. Como se hizo tan popular, el máximo dirigente comunista chino ordenó eliminar a Falun Gong. Varios meses después de que comenzara la brutal persecución en contra de la disciplina, los dirigentes chinos calificaron por primera vez a Falun Gong como “secta” para justificar la campaña y disuadir las críticas. Académicos y grupos de derechos humanos occidentales califican la etiqueta de “secta” como una herramienta política y “etiqueta falsa” destinada a instigar la persecución.

Ian Johnson, quien ganó en 2001 el Premio Pulitzer por su cobertura sobre Falun Gong, escribió en su libro Wild Grass: «El grupo [Falun Gong] no encaja en muchas de las definiciones comunes de un culto: sus miembros se casan fuera del grupo, tienen amigos fuera de él, ocupan trabajos normales, no viven aislados de la sociedad, no creen en un inminente fin del mundo y no donan grandes sumas de dinero a la organización. Lo más importante es que el suicidio no es aceptado, ni tampoco la violencia física… [Falun Gong] es, en esencia, una disciplina apolítica e introspectiva, orientada a la purificación espiritual y la mejora de la salud”.

Sin embargo, esta etiqueta y otras tácticas de difamación han sido utilizadas por el PCCh para fomentar un clima de odio contra los practicantes de Falun Gong en China, lo que ha alentado actos de violencia en su contra, según Amnistía Internacional. La sociedad occidental no debería etiquetar de esta manera y exacerbar la victimización de un grupo ya perseguido. Para aclarar otros conceptos erróneos acerca de Falun Gong, visite: https://es.faluninfo.net/un- culto-malvado/

¿Por qué medios internacionales participan en reportajes que infringen la ética periodística,

dañando a una minoría perseguida en China?

El New York Times tiene una historia documentada de 25 años de cobertura sumamente cuestionable sobre Falun Dafa. Un estudio publicado en marzo del 2024, analizando 159 artículos del NYT que datan de 1999, revela fallas constantes en la cobertura del periódico sobre Falun Dafa y la persecución en su contra.

Una de las ex corresponsales del periódico en Beijing, Didi Kirsten Tatlow, testificó ante el Tribunal de China en 2019 que los editores del New York Times le impidieron buscar pruebas de abusos en materia de trasplantes de órganos cometidos contra practicantes de Falun Dafa y otros prisioneros de conciencia cuando encontró pistas importantes. Sus editores también hicieron comentarios despectivos sobre Falun Dafa.

Mientras los practicantes de Falun Dafa continúan sufriendo atrocidades horribles en China, la cobertura del New York Times se ha vuelto cada vez más hostil, apuntando a las organizaciones fundadas por practicantes de Falun Dafa y perpetuando falsedades. Estos artículos no solo

desinforman al público, sino que también adoptan aspectos de la narrativa del PCCh sin un sentido crítico y se alinean con los objetivos del régimen de desacreditar a Falun Dafa y reprimir las críticas a sus políticas represivas.

El trato de los artistas

Sobre las referencias de la Embajada de China a los artículos publicados por The New York Times que acusan falsamente a Shen Yun de explotación y abuso de artistas, en realidad, los estudiantes artistas que participan en las presentaciones de Shen Yun lo hacen a través de programas de prácticas aprobados por el Departamento de Educación del Estado de Nueva York. Adquieren experiencia en el mundo real, créditos académicos optativos y la valiosa oportunidad de realizar giras internacionales.

La Asociación de Falun Dafa considera inaceptable el accionar de la Embajada de China en México, ya que vulnera los derechos fundamentales de los mexicanos al intentar impedirles disfrutar de un espectáculo cultural. Por ello, se ve en la obligación de exponer estos hechos ante la opinión pública.

La propaganda difamatoria del PCCh contra Falun Dafa y Shen Yun incluso ha llegado a periodistas y a algunos medios de comunicación de México, por lo que la Asociación de Falun Dafa rechaza categóricamente todas las mentiras difundidas por la Embajada de China en nuestro país. Ante ello, hacemos un llamado para que no se permita la injerencia del gobierno chino en los asuntos internos de México.

A pesar de los años de intentos por parte de la Embajada de China en México de interferir con las presentaciones de Shen Yun en temporadas pasadas, el público mexicano siempre ha llenado las salas de los teatros, mostrando su emoción y gratitud al presenciar uno de los espectáculos más hermosos e inspiradores del mundo.