Alan Parsons Live Tour pone el ojo en el cielo mexicano

Este 9 de abril en la Arena CDMX

La leyenda se congratula de volver a tocar en nuestro país

Texto y fotos Isabel Violeta

Alan Parsons se encuentra muy emocionado y listo para su concierto en México, con el que continúa su gira “The Alan Parsons Live Project”, el 9 de abril en la Arena CDMX.

Previo a este show ofreció una conferencia de prensa en la que compartió detalles de cómo se interesó en la música, y es que, su madre era cantante, su papá era músico, así que tomó muchas clases desde temprana edad, donde tuvo gusto inicialmente por el pop.

También detalló que sus inicios fueron en una banda de blues, no obstante, cuando la banda se desintegró, obtuvo un trabajo en estudios Abbey Road, el más importante para poder estar donde hoy se encuentra, afirma.

Aprovechó esta oportunidad para reconocer su cariño por algunos artistas con los que ha colaborado “Nunca he negado que me he enriquecido por los artistas que trabajé en el estudio. Como con los Beatles, mantuve muy buena relación con los cuatro, pero mejor relación con Paul, aparte vivíamos muy cerca y compartirnos muchas cosas, manteniendo buena relación hasta ahora”.

En cuanto a cómo mantiene el sonido original para sus conciertos declaró “a medida de lo posible tratamos de mantenernos fieles al sonido, aunque con las nuevas tecnologías nos ayudamos a que se escuche como el original”.

Y fue ahí cuando externó su pensar justo por las nuevas tecnologías “El uso de las nuevas herramientas, creo que es emocionante y desconcertante, pues no sabemos si el artista produjo o cantó la canción, pero tengo fe que sigan siendo reconocidas las personas con talento”.

Cabe mencionar que también agradeció a Peter Jackson por hacer valido su crédito “si estuve con los Beatles en su concierto en la azotea y solo existen dos fotografías que han viajado por todo el mundo, yo agradezco a Peter Jackson de poner mi crédito en su proyecto”.

Y sobre estos tiempos y la música declaró “En estos tiempos la música a cambiado mucho, ahora con los remixes nos da la oportunidad como productores de trabajar con eso”.

En cuanto a lo que siente por seguir presentándose en vivo dijo “No hay algo que me desagrade de tocar en público, disfruto mucho la audiencia mexicana, ya tuvimos dos sold out, han sido muy cariñosos. Estoy muy emocionado de tocar mañana”.

Un buen artista está lleno de amor y Alan Parsons no dejo de demostrarlo “estoy muy feliz de seguir haciendo lo que me gusta, el amor de mi vida: la música. Amo a México, tengo una propiedad en Yucatán, a la que iré con la familia terminando la gira. La Arquitectura me gusta, es muy bella” concluyó.

El concierto de Alan Parsons en la Arena Ciudad de México será más que un evento musical; será una celebración de la excelencia técnica y creativa que ha definido su carrera. Para los amantes del rock progresivo y la música innovadora, esta presentación es una oportunidad única para presenciar el trabajo de un maestro que sigue inspirando a generaciones.

Reconocido por su trabajo como ingeniero de sonido en álbumes emblemáticos como Abbey Road y Let It Be de The Beatles, así como The Dark Side of the Moon de Pink Floyd, Parsons ha sido una figura clave en el desarrollo del rock progresivo.