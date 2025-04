Amanda Miguel celebra 45 años de carrera en Auditorio Nacional

Con un concierto sin precedentes

La cantante recorrerá México y otros países donde su música ha dejado huella

La icónica cantante argentina Amanda Miguel conmemoró sus 45 años de carrera artística con un emotivo concierto en el Auditorio Nacional. Este evento marcó el inicio de su gira internacional, titulada «45 años de éxitos», que recorrerá México y otros países donde su música ha dejado huella.

El concierto estuvo cargado de momentos especiales que conectaron profundamente con el público. Amanda Miguel interpretó sus grandes éxitos, como «Así no te amará jamás», «Él me mintió», «Castillos» y «Mi buen corazón», canciones que han sido pilares de su trayectoria y que el público coreó con entusiasmo. La artista decidió no contar con invitados especiales, asegurando que este evento era una celebración personal y un homenaje a su legado musical.

Uno de los momentos más emotivos de la noche fue el homenaje a su esposo, Diego Verdaguer, quien falleció en enero de 2022. Amanda dedicó una canción especial que reflejó la esencia de su relación y compartió un video inédito grabado por Diego en la Casa Blanca de la Zona Rosa, un lugar emblemático donde Amanda comenzó su carrera en México. Este instante fue descrito por la cantante como «mágico y lleno de nostalgia».

En un gesto de complicidad con sus fans, Amanda Miguel pidió que cada asistente llevara una rosa al concierto. Estas flores formaron un gigantesco número 45 en el lobby del Auditorio Nacional, simbolizando los años de trayectoria de la artista. Este detalle fue parte de la conexión especial que Amanda mantiene con su público, quienes han sido fundamentales en su carrera.

El concierto de Amanda Miguel en el Auditorio Nacional no solo celebró su legado musical, sino también su capacidad de mantenerse vigente y conectar con nuevas generaciones. Su voz, su carisma y su historia personal hicieron de esta noche un evento inolvidable para los asistentes y un hito en su carrera artística.