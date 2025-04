Redescubre el amor en la bohemia 86

A través del romanticismo de tres grandes cantautores

Benny Ibarra, María León y Edgar Oceransky compartirán las historias detrás de sus éxitos

Asiste a la Bohemia 86 de El Cantoral y redescubre el amor a través del romanticismo de tres grandes cantautores mexicanos. Acompaña a Benny Ibarra, María León y Edgar Oceransky en una noche mágica e irrepetible en la que cantarán sus éxitos que nos han acompañado a lo largo de nuestro andar.

El viernes 25 de abril sé parte de esta velada única y conoce las historias –contadas de viva voz por sus creadores– que con indiscutible talento dieron origen a exitosos temas. La casa de los creadores de música te espera para que cantes con ellos a todo pulmón.

Benny Ibarra es un compositor, músico, cantante, productor y actor perteneciente a una familia de artistas. Inició su carrera musical en el grupo infantil Timbiriche, en 1982, con el cual participó en siete discos que vendieron millones de copias, realizando giras por la República mexicana, Estados Unidos, centro y Sudamérica. Junto a Sasha y Erik generó uno de los proyectos más celebrados de la música pop en español: el trío SBE que resultó una innovadora propuesta musical que produjo cuatro álbumes –con más de quinientas mil copias vendidas– y se embarcó en dos tours que sumaron doscientos conciertos.

Cuenta con uno de los repertorios más emotivos del pop-rock mexicano; es autor de canciones como Cielo y Llueve luz, ambas coescritas con Memo Méndez Guiú y Paulina Carranza; Uno, coautoría con Alix Bauer; Si puedo volverte a ver, colaboración con Miguel Bosé y Terence Walsh; Irremediable, en mancuerna con Ruy Martín García y Marco Vinicio Gutiérrez, banda sonora de la cinta La habitación azul; Siempre más, escrita con Paulina Carranza y tema de la película Más que a nada en el mundo, y Más de ti.

En el ámbito de la actuación ha participado en las películas ¿Quién diablos es Juliette?, Cuatro labios, Amor Xtremo y Un padre no tan padre, e interpretó uno de los roles protagónicos de la serie SOS: Sexo y otros secretos. En teatro estuvo en Jesucristo súper estrella y realizó trescientas cincuenta representaciones de Don Quijote en El hombre de la mancha. También estelarizó el musical Vaselina y desempeñó papeles principales en Godspell y Hermanos de sangre.

La cantante, compositora, actriz y bailarina María León es una de las personalidades más multifacéticas del entretenimiento en Latinoamérica. Su carrera comenzó cuando resultó ser una de las cinco ganadoras del reality show «Pop Stars»; más tarde se convirtió en vocalista del grupo Playa Limbo y, después de algunos años, decidió lanzarse en solitario, lo que significó un gran acierto para su trayectoria artística porque ha logrado imprimir un inigualable estilo en sus proyectos musicales: Inquebrantable y Alquimia.

Es autora de diversos temas, entre ellos El tiempo de ti (coautoría con Ángel Luis Baillo y Jorge Ernesto Corrales), reconocido con el Éxito SACM 2009 otorgado por la Sociedad de Autores y Compositores de México; Piérdeme el respeto (en mancuerna con Armando Ávila, Ángel Luis Baillo, Jorge Ernesto Corrales y Juan Servando Yáñez), Éxito SACM 2016; Se te salió mi nombre (coescrito con Yoel Henríquez y Mauro Muñoz) e Inquebrantable (colaboración con Mauro Muñoz), ambos interpretados por María; Pedir permiso (coautoría con Marcela de la Garza, Álvaro Daniel García y Mauro Muñoz), popularizado por Edwin Luna y La Trakalosa de Monterrey; Mudanza de hormiga (en mancuerna con Marcela de la Garza, Gloria Trevi y Freddie Omar Lugo), en la voz de Gloria Trevi, y Ya no espero más (coescrito con Michael Hodges, Samy Isaza, Gerald Trottman y Ghian Wright), que se convirtió en el tema principal del programa El juego de las llaves.

En el ámbito del teatro musical ha participado en obras como Chicago, Hoy no me puedo levantar… Hasta siempre (actuación con la que fue galardonada en los Premios Metropolitanos de Teatro como Mejor Actriz Principal en un Musical), Vaselina Timbiriche y Jesucristo súper estrella. Su talento también se ha visto en programas de televisión como Pequeños gigantes, ¿Quién es la máscara?, La voz kids y Mira quién baila. Además, dio voz a la princesa Asha en la cinta Wish de Disney.

El cantautor mexicano Edgar Oceransky ha realizado diecisiete discos y más de cincuenta colaboraciones con diferentes artistas y en diversos géneros musicales que van desde la balada hasta el big band y la música norteña. Es autor de un vasto catálogo musical que incluye obras como Más allá del tiempo (coautoría con Adrián Gil, Bernardo Quesada y Rodrigo Rojas), Un beso grande, Sigo amándote, Kilómetros de cielo, Obra maestra (coescrita con Miguel Luna) y No me quiero enamorar (colaboración con Mario Domm y María Bernal), reconocida en 2005 por la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM) como una de las canciones más exitosas del año anterior.

Otras distinciones a las que ha sido acreedor por su carrera en la música son los premios ASCAP, Fans Choice Awards y Lunas del Auditorio Nacional, así como un boleto de la Lotería Nacional y sus manos plasmadas en la Plaza de las Estrellas y el Paseo de las Luminarias, ambos en la Ciudad de México. Sus composiciones han sido grabadas por artistas como Sole Giménez, Camila, Reyli, Kalimba, Lupita D ́Alessio y Banda Pequeños Musical, y ha compartido escenario con grandes de la música como Armando Manzanero, Tania Libertad, Franco de Vita, Rossana, Alberto Cortés, Reyli, Pablo Milanés, Francisco Céspedes, Mario Domm, El Gran Silencio, Benny Ibarra y varios más.

Es autor del libro de poemas Un millón de puertas y ventanas (Mueve tu Lengua, 2020) y creador del Trovafest que, desde 2014, se ha colocado como el festival de cantautores en habla hispana más importante del mundo, contando en una cartelera de artistas consagrados como Pablo Milanés, Óscar Chavez, Jorge Drexler, Luis Eduardo Aute, Alejandro Lerner, Armando Manzanero, Francisco Céspedes, Eugenia León y Fernando Delgadillo, ente otros.

El viernes 25 de abril a las 21:00 horas tienes una cita en El Cantoral para la Bohemia 86. Adquiere tus boletos en ticketmaster.com.mx o directamente en la taquilla del recinto.