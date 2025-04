Madres buscadoras, ¿por qué unas sí y otras no?

TRAS LA PUERTA DEL PODER Roberto Vizcaíno

Los colectivos de madres buscadoras son decenas en México. Otras muchas más, indagan cómo pueden, en forma personal, sin formar parte de ningún grupo, saber del destino de sus hijos o hijas, hermanos, maridos o padres.

Su existencia es el reflejo de la búsqueda de unos 130 mil -o muchísimos más- desaparecidos en prácticamente todos los estados del país.

Su incidencia social es la consecuencia directa de la elusión, omisión del Estado en la búsqueda de sus desaparecidos.

¿Pero porque el gobierno mexicano -el principal responsable de garantizar que no existan desaparecidos- no quiere buscarlos?

La explicación simple es porque el gobierno mexicano es cómplice en esas desapariciones, ha sido en los últimos 6 años el principal aliado de los cárteles -Donald Trump y muchísimos en EU- lo afirman, y porque en gran parte de esas desapariciones hay agentes, policías federales, estatales y municipales así como funcionarios involucrados.

Si algo se puede decir hoy, es que en ese caudal de desaparecidos el Estado es el responsable o al menos corresponsable.

Como lo fue en el caso de los 43 de Ayotzinapa.

Esto es lo que afirma Ceci Flores, madre buscadora de Sonora, quien el martes se reunió con senadores mientras que el Colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, lo hacía con Rosa Icela Rodríguez, titular de Gobernación, en un hotel del centro de la CDMX.

Ceci Flores estuvo con la presidenta de la Comisión de Gobernación, Lilia Margarita Valdez, de Morena, para darle a la legisladora sus propuestas para ser parte del paquete de iniciativas presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum para reforzar instituciones y programas de búsqueda de desaparecidos y que se encuentra detenido en el Congreso hasta escuchar a madres buscadoras.

La senadora le dijo que habrá «modificaciones» al que paquete de la presidenta Sheinbaum «para que se siga mejorando”.

En su reunión con la secretaria de Gobernación, las madres del colectivo de Jalisco le entregaron un decálogo de exigencias, el primero, que sea la propia mandataria quien encabece y no suelte el combate a las desapariciones en el País, y que haya una apertura permanente al diálogo y la depuración de las corporaciones policiacas.

Con Rosa Icela estuvieron 33 integrantes del colectivo, originarios de Nayarit, Jalisco y Sonora.

La funcionaria dijo que la presidenta Sheinbaum atenderá el caso de los desaparecidos como prioridad.

«En ese sentido, se buscará cumplir las instrucciones de la Presidenta de México para implementar los mecanismos que les expuse en mi primera intervención para tomar en consideración las observaciones que ustedes tengan, que no se aprueben si no tienen la intervención de ustedes y sus comentarios», indicó.

Indira del Socorro Navarro, líder del Colectivo Guerreras de Jalisco, grupo que descubrió y reveló al mundo el caso del rancho de reclutamiento y exterminio de Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, consideró que el encuentro con la titular de Gobernación fue histórico.

«Con AMLO no tuvimos este acercamiento como lo estamos teniendo ahora, no solamente nuestro colectivo, sino todos, y creo que ahora es un buen comienzo», agregó.

Ceci acusa a Adán Augusto

Ceci Flores, por su parte, aprovechó su encuentro con los senadores para recordar que, Adán Augusto López, siendo secretario de Gobernación, intentó coaccionarla a abandonar su tarea de madre buscadora a cambio de proporcionarle protección policiaca.

Ella se lo pidió ante las amenazas de muerte que le enviaron.

-¿Quién se lo dijo?

-En la Secretaría de Gobernación, cuando estaba Adán Augusto. Él fue el que me lo dijo. Ahorita yo no he hablado con Rosa Icela y ella tampoco ha entablado alguna conversación conmigo ni siquiera ha tomado el tema de nuestros desaparecidos”, respondió.

Resumen

El diagnóstico de seguridad más reciente realizado por el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México indica que, entre 2011 y 2024, han sido asesinados 22 madres buscadoras o familiares cercanos, y que desde 2018, 9 buscadores han sufrido a su vez desaparición forzada.

Los 9 fueron secuestrados por hombres armados.

Sheinbaum descarrila a Andrea

Lengua suelta como es, Gerardo Fernández Noroña reveló un encuentro realizado el lunes a puerta cerrada, de dirigentes y senadores de Morena, con la presidenta Claudia Sheinbaum, donde él estuvo, y donde varios abordaron el tema de la multimillonaria campaña por demás adelantada que realiza en Chihuahua la joven senadora Andrea Chávez, muy cercana al coordinador del grupo Adán Augusto López.

Ayer, al ser interrogada durante su mañanera sobre el mismo tema, la presidenta Sheinbaum dijo que enviará una carta a la dirigencia de Morena para pedir que se establezcan reglas a fin de que aspirantes no se adelanten al proceso en el que quieren participar como es el caso de la senadora Chávez.

«Voy a enviar una carta a la dirigencia de Morena, creo que debe de haber reglas, no se debe adelantar nada.

“Por ejemplo, ya salió publicado que no hay nepotismo en la Constitución para cargos de elección popular. La presidenta de Morena los planteó, porque en la Constitución salió que para el 2030 y la presidenta de Morena planteó que en el caso de Morena sería en el 2027, pues yo creo que eso ya debería de aprobarse, ¿no?

«Entonces, no es ninguna orden, es una sugerencia de una militante bajo licencia de Morena de ciertas reglas que tiene que poner Morena, que nadie se adelante a nada«, comentó la Presidenta.

La semana anterior senadores del PAN denunciaron ante la Fiscalía General de la República a la senadora morenista Andrea Chávez por realizar desde hace al menos 2 años caravanas con 4 vehículos con su foto y nombre, acondicionados con equipos de salud -propiedad de una empresa que en otros estados factura por hasta 10 millones al mes cada caravana- para recorrer colonias y municipios de su estado.

/ Twitter: @_Vizcaino / Facebook

/ https://www.facebook.com/rvizcainoa