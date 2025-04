Playas, lagunas y cenotes de Q. Roo son aptos para actividades: Conagua

Monitoreo permanente en 134 puntos

Cumplen con los estándares necesarios para actividades humanas en este periodo vacacional

Por redacción DIARIOIMAGEN

Chetumal.- La Comisión Nacional del Agua (Conagua) ha anunciado que la calidad del agua superficial en Quintana Roo cumple con los estándares necesarios para actividades humanas, sin representar un riesgo para la salud. Este informe, presentado por Erika Ramírez Méndez, directora local de Conagua, destaca los esfuerzos realizados para monitorear y garantizar la calidad del agua en el estado.

Actualmente, Conagua mantiene un monitoreo permanente en 134 puntos distribuidos por todo Quintana Roo, incluyendo lagunas, cenotes, ríos y zonas costeras. Estos estudios se realizan bajo la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEMARNAT-2021, que establece los parámetros para evaluar la calidad del agua. Entre los cuerpos de agua monitoreados se encuentran la Laguna de Bacalar y el río Hondo, que presentan condiciones moderadas a buenas.

“Tenemos zonas con calidad de agua moderada a buena. Por ejemplo, en el sur del estado, la Bahía presenta condiciones moderadas y el río (Hondo) muestra una calidad buena. Estos datos son accesibles para toda la ciudadanía a través del portal de la Red Nacional de Medición de Calidad del Agua”, declaró la funcionaria.

A pesar de los avances, aún existen sitios pendientes de monitoreo, como la Laguna de la Sabana y la Laguna de Cobá. Además, el arribo de sargazo a las zonas costeras sigue siendo una preocupación, ya que este fenómeno puede alterar la calidad del agua superficial. Conagua está gestionando recursos económicos para ampliar la red de monitoreo y garantizar un análisis constante y detallado.

La inversión necesaria para el monitoreo, estimada en 15 mil pesos anuales por punto, es considerada accesible en comparación con los beneficios ambientales y sociales que representa. Los datos obtenidos son accesibles para la ciudadanía a través del portal de la Red Nacional de Medición de Calidad del Agua (Renameca), promoviendo la transparencia y la participación comunitaria.

El informe de Conagua reafirma el compromiso de garantizar la calidad del agua en Quintana Roo, un recurso vital para la salud pública y el desarrollo turístico del estado. Sin embargo, la vigilancia constante y la ampliación de los puntos de monitoreo serán esenciales para enfrentar los desafíos ambientales y asegurar la sostenibilidad del recurso hídrico.

Intensifican limpia de sargazo

Ante la llegada de la temporada de recale de sargazo en las costas de Quintana Roo, la dirección de la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat) Puerto Morelos, intensifica las labores de limpieza en los 18 kilómetros de costa del municipio.

El titular de la dependencia Gerardo Rosas García indicó que a diario se hace un barrido por los arenales, sin embargo, en esta temporada del arribo de sargazo, que se estima de abril a noviembre, las labores de recoja se acrecientan, teniendo en estas tareas a 40 trabajadores para el levantamiento de la macroalga.

“Estamos previos a las vacaciones de Semana Santa, por lo que tenemos como meta mantener lo más libre posible de sargazo toda nuestra costa, como ha instruido nuestra presidenta Blanca Merari Tziu, particularmente las playas públicas de mayor afluencia y que cuentan con su certificación Blue Flag como la Ventana al Mar y Playa Sol”, refirió.

Durante el mes de marzo se tuvo un levantamiento de sargazo de 632.59 toneladas que fueron trasladadas a la zona de confinamiento dispuesta en km.1 de la Ruta de los Cenotes. De acuerdo con lo datos recabados el lunes 10 de marzo, ha sido el de mayor recale de macroalga con 119.2 toneladas. En tanto, en la primera semana de abril de 1 al 6 de este mes, se colectaron 75.31 toneladas del alga marina.

Rosas García recordó que este fenómeno natural llega año con año, y su recale en la costa depende de las marejadas y vientos que en los últimos días han sido de arriba de los 40 km/hr y rachas de hasta 70 km/h debido a la surada que se pronosticó recientemente.

Destacó que la Secretaría de Marina, encargada de la estrategia para el combate al sargazo colocó ya 2, 100 metros lineales de la malla antisargazo para frenar el impacto en las playas y poder levantar la macroalga desde el mar.

Para estos trabajos se cuenta, con un tractor Roll Off, contenedores y 2 barredoras que recorren las playas desde el hotel The Fives hasta el muelle fiscal, tramo que incluye playas como la Ventana al Mar, Ojo de Agua, Playa Sol, Pelícanos, Cayuse, Arrecife y la de la Secundaria Técnica No. 7.