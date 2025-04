Necesaria, la independencia de la SCJN: Ricardo Sodi

Atizapán de Zaragoza, Méx.- Ricardo Sodi Cuéllar, candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), participó en una reunión con empresarios, estudiantes y líderes vecinales de 20 fraccionamientos donde escuchó y conversó sobre la elección judicial. El ex presidente del Poder Judicial del Estado de México, aseguró que para garantizar un auténtico acceso a la justicia es necesario lograr una verdadera independencia en el Poder Judicial. Sodi Cuéllar, aseguró que «los ministros deben tener criterio político, pero no posición política; no deben ser miembros de partidos, ni deben de servir ideologías de ningún partido político” . Aseguró que urge construir una nueva corte que esté sustentada sobre bases de profesionalismo, de racionalidad y de ingenio. Aseguró que la justicia se va a perder en formalismos, esas son las dos cosas que tenemos que evitar, que haya más acceso a la justicia