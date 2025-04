Fernanda D’ María nos cautiva con “Y eso no es de hombres”

Gran apuesta del regional mexicano

Se trata de una canción escrita y dirigida por el maestro Fato

Por Arturo Arellano

María Fernanda Herrera Quintero, conocida artísticamente como Fernanda D’ María, tiene 24 años y nació el 21 de septiembre de 2000 en Cárdenas, Tabasco. Sus padres son Neftalí Herrera Romero y Rosita Quintero López. Es la tercera de cuatro hermanos, y desde pequeña mostró habilidades artísticas, disfrutando del canto y el modelaje. a pesar de que nadie en su familia se dedicaba a la música. Proviene de una familia de ganaderos y creció en el rancho Santa Lucía de sus padres, hasta los 12 años.

Actualmente se encuentra promocionando su más reciente sencillo “Y eso no es de hombres” del que nos contó en entrevista “Es una canción escrita y dirigida por el maestro Fato; en el 2019 la cantó Ana Bárbara y quisimos retomarla, porque es una gran letra, una historia que pasa en la vida real, todos pasamos por ahí, aprovechamos y la hicimos regional bachata. Ha sido bien recibido, en mis redes sociales la gente comenta que ya la conocían por Ana Bárbara, otros la están conociendo por primera vez, pero es algo bonito, una canción bonita, de desamor, de cuando crees que el amor es para siempre, pero terminas con esa persona y crees que después todo irá bien, pero pasa lo contrario, esa persona habla mal de ti”.

Afirma que le encanta el regional “soy de mariachi, pero encontrándome con este gran compositor (Fato), sé que siempre ha fusionado el regional y no es que no le guste el tradicional, pero es para estar vigentes. Es una forma padre de llegar a los jóvenes, el concepto es tipo Cristian Nodal, Majo Aguilar, que fusionan sin perder la esencia y se escucha padre”.

Y adelantó que “el nuevo tema que voy a sacar después, es de mi autoría, no tiene nada que ver con el regional, es una baladota, no nos vamos a encasillar solo en el regional, puedo cantar en algún concierto baladas que es lo que yo escribo. Y Tambien se pueden convertir en regional, no tiene nada de malo, ni de difícil, pero voy a grabar un tema mío, que es completamente mi vida descrita en un papel. Es muy especial, porque las letras con más fuerza son las que uno vive en carne propia, quiero demostrar que como cantautora también puedo ganar un lugar. Aun no puedo decir el título, pero puedo adelantar que le vamos a hacer un video oficial”.

Sobre los shows, dijo “si hay planes, pero quiero empezar a abrir conciertos de otros artistas, ojalá se pueda, a gente como Carlos Rivera o a la misma Ana Bárbara que son artistas cercanos al maestro Fato y que podría ayudarme muchísimo. Un concierto mío en solitario tendrá que esperar, pero puede ser pronto, porque ya lo tengo armado con las canciones, el día que me digan yo voy, pero hasta que este el álbum terminado si nos arrancaríamos con un show”.

Describe finalmente que “en el escenario soy completamente diferente, normalmente paso desapercibida, soy muy tranquila, pero en el escenario me convierto, se me olvida todo y soy Fernanda D’ María y me meto en las historias y siento, lo transmito. Eso es lo más importante. Ahorita soy la buena, o la mala, o canto con amor o desamor y te doy hasta por debajo de los codos, tengo esa dualidad y eso me encanta, en el escenario puedes ser libre” concluyó.

