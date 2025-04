De poder a poder

Aunque Pese Salvador Martínez G.

El abusivo Donald Trump pretende hacerse la víctima porque muchas naciones abusan de los Estados Unidos, pero intempestivamente centró su confrontación comercial con China y postergó por 90 días, la imposición de aranceles al resto de las naciones.

Los mercados sintieron alivio, pero ni remotamente regresará la calma y la estabilidad, lo que hará prevalecer la incertidumbre y la volatilidad de los mercados.

La primera rección de China al anuncio del copetón convicto de establecer aranceles del 104 por ciento a las importaciones del gigante asiático, de responder con medidas similares a las de Washington, abre una auténtica guerra comercial entre las dos economías más grandes del mundo.

Amenazante y arbitrario como siempre, Trump pretende doblegar a China, pero no será fácil, no sólo por las posiciones políticas de cada nación, sino por las complejidades de las cadenas productivas imperantes hoy día en manufacturas y productos tecnológicos.

Difícil prever las complicaciones que la guerra arancelaria provocará en todo el mundo, aunque está claro que todas serán negativas para los pueblos, con carestía y presumiblemente escasez de algunos productos.

La última información del Ministerio de Asuntos Exteriores Chino fue la de que “la soberanía, la seguridad y los intereses de desarrollo de China no pueden ser vulnerados” por lo que se responderá con energía a cualquier embate estadounidense.

Para el resto del mundo hubo un respiro por la postergación de tres meses en la imposición arancelaria anunciada a inicios de este mes, incluso en México hubo repunte accionario y recuperación cambiaria del peso.

Nada está dicho aún y todo dependerá de la reacción del enfrentamiento entre Washington y Beijing. Veremos.

Susurros

Para la presidenta Claudia Sheinbaum, el complejo contexto geopolítico actual es “un buen momento para reconocer que América Latina y el Caribe requieren de solidaridad”, por lo que convocó a una cumbre para el bienestar económico de la región.

En el seno de la IX Cumbre de Jefas y jefes de Estado de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), Sheinbaum estableció con firmeza; “rechazamos las sanciones y bloqueos comerciales que sólo dañan el bienestar de los pueblos y no construyen regiones de paz y prosperidad. No al bloqueo a Cuba, no al bloqueo a Venezuela”.

La cumbre de la Celac se desarrolló en Honduras en un ambiente de tensión por las destructivas políticas impuestas por Washington.

Y nos vemos a partir del martes 22 de abril.

salvadormartinez@visionmx.com X: @salvador_mtz