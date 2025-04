«Todo está bien»: Comedia que cuestiona la rutina laboral

Una obra amargamente divertida

Se presenta en el Teatro Orientación Luisa Josefina Hernández hasta el 27 de abril

Por Arturo Arellano

La obra de teatro «Todo está bien», protagonizada por Mahalat Sánchez y dirigida por Angélica Rogel, se presenta como una comedia negra que explora los absurdos de la vida cotidiana en una oficina. Con un elenco talentoso que incluye a Ari Albarrán, Juan Carlos Medellín, Eduardo Tanús y la dramaturga Alejandra Reyes, esta puesta en escena ha capturado la atención del público en el Teatro Orientación Luisa Josefina Hernández, en el Centro Cultural del Bosque.

Esta puesta en escena es una obra amargamente divertida que siembra cuestionamientos existenciales en el público a través de la comedia. La temática que aborda, necesaria en los tiempos que corren, está dirigida a todas las personas cansadas de la cotidianidad. Dentro del género del absurdo, la obra invita a los espectadores a romper algunas repeticiones impuestas.

Mahalat Sánchez nos platicó en entrevista “La trama son 5 personas que trabajan en una empresa que vende pesticida, gente de oficina, todo ocurre ahí, con humor negro, sarcasmo, jiribilla, comedia, es como estos personajes que viven en mundo capitalista se van deshumanizando y pierden herramientas sociales, sensibles y de empatía. Entonces ocurre un suceso en la oficina y hace que esa rutina diaria se termine, y empezamos a conocer a los personajes de otra forma, la escritora se burla de eso. Vivimos en pleno siglo XXI, deshumanizados, vamos como autómatas en la vida, pueden atropellar, robar y uno no se inmuta, porque estas en la prisa por sobrevivir, dejamos de ser empáticos, guardamos nuestros sentimientos o son exacerbados en redes sociales”.

La obra también habla también de la burocracia en las oficinas “pensamos mucho en el universo de los tramites. Nuestra humanidad se ve entorpecida por seguir la ruta de las burocracias. Va todo desde una mirada humorística a estos espacios de trabajo que son muy particulares en cualquier ciudad país del mundo. Donde lo más importante es la empresa, el producto que se vende”.

Reconoció que es muy curioso “porque los personajes no tienen nombre, tienen apellido, son Hernández, Ortega, Larrañaga, el mío es Robles, le puse Nereida Robles y trae su gafete y es la jefa de ese departamento que atiende las quejas, las denuncias de la empresa, no se dice tan puntualmente, pero es un poco asi. La jefa vigila que todo el día transcurra como debe transcurrir, con la firma de convenios, sobre impacto ambiental de pesticidas, las copias de los contratos, hay varias cosas que se hacen diariamente y ella debe asegurarse de que se hagan, que no flojeen, y que se respeten, pero con los puntos de convivencia que a veces se llevan al extremo y caen en contradicciones”.

Finalmente, esta jefa siente culpa por los daños del pesticida al medio ambiente, “entró muy joven a trabajar ahí y no sabía el impacto, le pega el tema de la ética. Esta muy divertido, hemos creado un ambiente de oficina dentro del teatro muy atractivo. El humor bien hecho es sinónimo de inteligencia, todos somos actores universitarios egresados de la UNAM, nuestra directora de la Escuela Teatral de Bellas Artes, entonces tener esta preparación ya nos da un sentido crítico de las cosas, no es un humor gratuito, somos jóvenes preparados, pensantes y tratamos de otorgar a la historia un humor inteligente”.

Concluye que “Nos respalda EFIARTES, tenemos la responsabilidad de ofrecer propuestas atractivas y de trascendencia, lo que tratamos de que el público se lleve, es cuestionar los espacios de desenvolvimiento de la gente es sus trabajos. Uno como espectador ya se ha deshumanizado en torno a sus compañeros de trabajo, se cuestiona a las relaciones laborales y como el capitalismo nos rebasa y nos aplasta”.

«Todo está bien» estará en cartelera hasta el 27 de abril, con funciones los miércoles, jueves y viernes a las 20:00 horas, sábados a las 19:00 horas y domingos a las 18:00 horas. Los boletos están disponibles en taquilla y en línea, con precios accesibles y descuentos para estudiantes, maestros y afiliados al INAPAM.