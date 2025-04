El Senado analiza citar al Gabinete de Seguridad a Comisiones

De acuerdo al reglamento y los usos legislativos, la Comisión de Seguridad Pública del Senado, que preside la dura e intransigente morenista bajacaliforniana Jesús Lucía Trasviña, estaría analizando la comparecencia del Secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, de los titulares de Defensa y Marina, general Ricardo Trevilla Trejo y almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, así como el director de la Guardia Nacional, general Hernán Cortez Hernández, a fin de que expliquen a senadores la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030, recibido apenas por esta cámara y que contiene y desarrolla los ejes, objetivos, líneas y acciones estratégicas para garantizar la seguridad y la paz social de las y los mexicanos en el régimen de la presidenta Claudia Sheinbaum.

De acuerdo a la Constitución, analizar, debatir y modificar la estrategia de seguridad y tramitar la comparecencia del gabinete de seguridad son una responsabilidad y atribuciones exclusivas del Senado Mexicano. Eso se establece en el artículo 69, párrafo tercero de la Constitución.

En el documento enviado por la presidenta Sheinbaum se establecen 4 ejes rectores de esta estrategia: Atención a las causas; consolidación de la Guardia Nacional; fortalecimiento de la inteligencia e investigación; y coordinación absoluta en el Gabinete de Seguridad y con las entidades federativas para alcanzar un México con justicia, libre de violencia y de delincuencia de acuerdo a los principios de la Cuarta Transformación.

Es así que en esta estrategia se contempla reducir los índices de pobreza y desigualdad con programas y servicios con derecho de acceso a la educación de calidad en todos los niveles, al trabajo formal y bien remunerado, así como a los servicios de salud, con el objeto de ofrecer alternativas de vida para alejar a las personas de las violencias.

Los indicadores de este documento afirman que el promedio diario de víctimas de homicidio doloso tuvo una reducción de 23.8 por ciento entre 2018 y enero de 2025, al pasar de 100.5 a 76.5 víctimas diarias.

En cuanto a feminicidios, se apunta que en 2019 el promedio diario fue de 2.16 y para 2025, de 1.65, para disminuir un 23.9 por ciento; lesiones por disparo de arma de fuego pasó de 32.7 por ciento a 31.3 por ciento en enero de 2019 a 21.1 por ciento, en enero de 2025.

De los delitos de alto impacto, el único que ha presentado un incremento del 21.1 por ciento es el de extorsión, toda vez que en 2019 se presentaba un promedio diario de 22.68 por ciento, mientras que en 2025 es de 27.45 por ciento.

El documento en manos del Senado, indica que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, desde 2018 la percepción de inseguridad en la población de 18 años y más ha mostrado una tendencia a la baja, ya que, en el primer trimestre de 2018, 76.8 por ciento de la población manifestó sentirse insegura en su ciudad, en el último trimestre de 2024, esta cifra fue de 61.7 por ciento, lo que representa una reducción en el indicador de percepción de inseguridad del 15 por ciento.

En el documento se puntualiza que la construcción de la paz en el territorio nacional sólo puede lograrse con la implementación de una estrategia integral basada en la prevención, proximidad social, inteligencia, investigación y la coordinación interinstitucional, pues no es suficiente la persecución del delito, es primordial atender sus causas, recuperar el espacio público y ampliar las oportunidades de desarrollo, educación y empleo digno para fortalecer la cohesión social.

Ahora esta estrategia deberá ser explicada por los miembros del gabinete para luego ser aprobada por el Pleno del Senado.

EU, drones sí; México, drones no

Y mientras aquí en el Senado se analiza esta estrategia esencial para la seguridad pública del país, en Washington 6 militares, agentes de inteligencia y policías dicen a NBC-News que el presidente Donald Trump y su equipo no descartan la posibilidad de atacar con drones a cárteles del narcotráfico en México.

Sin embargo, aclaran que no hay una decisión tomada, y que todo allá está en “una etapa temprana”.

Pero el caso es que estos trascendidos insisten en que, si bien Trump privilegia la cooperación con la presidenta Claudia Sheinbaum, no termina por descartar «una acción encubierta unilateral, sin el consentimiento de México y el ataque directo con drones podría ser una opción de último recurso.

«Aun así, la administración no ha tomado ninguna decisión final ni ha llegado a ningún acuerdo definitivo sobre cómo contrarrestar a los cárteles», indicó el medio informativo estadounidense.

Para quienes, como yo, hemos cubierto durante años las relaciones México-EU, sabemos que estas filtraciones son una estrategia de manejo de poder y de relaciones a fin de “ablandar” e “inducir” al gobierno mexicano hacia dónde Washington quiere.

De uno y otro lado saben que el amago es real. Que EU tiene la capacidad y decisión de usar o no drones en su combate a carteles. Y en la mesa de encuentro de ambos lados los de EU dicen “no me obligues a hacerlo” entonces “has porfa lo que te digo que queremos que hagas”.

Ahí no hay soberanía que valga. Es de que te ajustas o te ajusticio. Y entonces vemos que la presidenta Sheinbaum suelta y modifica, y se “ajusta” y alinea a México a lo que los EU y Trump dicen.

Así de sencillo.

Mientras acá la presidenta Sheinbaum ejerce su derecho de pataleo mediático y en su mañanera acepta que el tema del uso de drones sí ha estado en las mesas de los encuentros de su gabinete de seguridad en Washington y que ahí los funcionarios mexicanos les han dicho a sus contrapartes que no lo hagan porque eso no solucionaría nada.

«De manera pública lo hemos dicho siempre, (que) no estamos de acuerdo; primero, porque no estamos de acuerdo con ninguna intervención ni injerencismo, nos coordinamos, colaboramos (o sea, díganos que quieren que hagamos y lo hacemos), no nos subordinamos y no hay ni injerencismo.

«Por supuesto que rechazamos cualquiera de estas acciones y tampoco creemos que vayan a ocurrir porque hay mucho diálogo en temas de seguridad y en muchos otros temas. Entonces no, eso en México, no».

En pocas palabras, Sheinbaum admite que el tema ha sido planteado por el Gobierno de Trump al suyo.

«(Los ataques con drones) No resolvería nada, se les ha dicho… se les ha dicho que eso no resuelve… que tienen que ver con la inteligencia e investigación, con conocimiento y cero impunidad», insistió.

Así, el juego de los drones…

