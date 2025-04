Apuntes sobre la elección judicial

De frente y de perfil Ramón Zurita Sahagún

Cuestionada por algunos y avalada por una gran mayoría, la elección judicial se perfila para enfrentar su mayor reto, la consolidación en las urnas.

No se augura una participación multitudinaria y los bosquejos de asistencia no pasan del 20 por ciento que dicen los optimistas, mientras que los pesimistas no aventuran una asistencia mayor al 10 por ciento.

Será la primera ocasión en los ciudadanos acudan a las urnas para elegir desde jueces, hasta ministros de la Corte, pasando por magistrados de todo tipo, electorales hasta constituir a los que formarán el Tribunal de Disciplina Judicial. En el caso de los ministros de la Corte serán nueve, cinco mujeres y cuatro hombres.

Después vienen los del Tribunal de Disciplina que serán cinco, tres mujeres y dos hombres. Dos magistrados de la Sala Superior Tribunal Electoral, un hombre y una mujer.

15 magistraturas de las Salas Regionales del Tribunal Electoral, ocho mujeres y siete hombres.

464 magistraturas de Circuito, además de 386 de jueces y juezas de distrito. Será una elección en la que prevalece la equidad de género, dando preferencia a las mujeres en los números nones.

La elección de los integrantes del Poder Judicial es sui géneris en muchos aspectos. Lo es por ser la primera ocasión en que los electores irán a las urnas para seleccionar a los miembros de este poder y estar en igualdad con los otros dos poderes de la Unión, el Legislativo y el Ejecutivo que desde hace muchos años se seleccionan mediante votación abierta.

Pero lo será también porque en este caso los aspirantes no renunciaron a sus cargos, para evitar la parálisis de los trabajos, pero tampoco pueden hacer campaña abierta, contratando espectaculares o promoción en los medios electrónicos o impresos, pero si lo pueden hacer en forma digital.

Se estableció un estricto sistema de vigilancia para evitar que los aspirantes sobrepasen el límite de lo estipulado para su promoción, siendo el presupuesto más alto el de los aspirantes a la Corte que no debe sobrepasar el millón 400 mil pesos, lo que hace muy difícil que puedan recorrer el país, siendo que se trata de una elección nacional.

La movilización será una de las principales tareas de los participantes, los que deben convencer a los ciudadanos a que acudan a las urnas y sufraguen en su favor, por lo que los sindicatos y organizaciones (no partidos políticos) tendrán un papel fundamental.

El proceso de votación no será sencillo, ya que además de que se hará en centros de votación, los votantes deberán estar conscientes de los números de los distintos colores de las papeletas, los que tendrán dos columnas, de un lado los hombres y del otro las mujeres y de cada papeleta seleccionar el número total de los que conforman cada cargo. Es decir en la papeleta de ministros de la Corte, elegir a las cinco mujeres y cuatro hombres y así sucesivamente. Del Tribunal de Disciplina a los cinco (tres mujeres y dos hombres), de la Sala Superior del Electoral a una mujer y un hombre.

Y con todo y los espacios reducidos de promoción desde ahora se anticipan nombres de los hombres y mujeres que conformarán la Corte: las mujeres parecen tener el camino más despejados con Yasmín Esquivel, Lenia Batres y Loretta Ortiz, además de María Estela Ríos y Paula García Villegas, otros nombres con menos posibilidades son los de Zulema Mosri, Dora Martínez, Ingrid Tapia y Marisela Morales, entre otras.

Por los hombres se anotan los nombres de Ricardo Sodi, César Gutiérrez, Luis Edwin Molinar, Javier Jiménez Gutiérrez, Javier Molina y Eduardo Santillán, entre otros.

*******

Bertha Alcalde Luján enfrenta su primer reto como Fiscal de la CDMX, con el caso de Axe Ceremonia que dejó como saldo dos personas muertas. El reparto de culpas y el ocultamiento de los responsables del evento son temas que tendrá que valorar… A diferencia de Culiacán, el municipio de Ahome (Los Mochis) se encuentra entre los más seguros del país, donde destaca el trabajo del alcalde Gerardo Vargas.

ramonzurita44@hotmail.com

ramonzurita44@gmail.com