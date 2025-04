Morena y rémoras imponen reformas, pero son los primeros en violar esas mismas leyes

CLASE POLITICA Miguel Ángel Rivera

El caudillo de Morena, Andrés Manuel López Obrador, convirtió en uno de sus lemas favoritos la expresión “no me vengan con el cuento de que la ley es la ley” y sus súbditos de la llamada Cuarta Transformación parecen decididos a mantenerlo a toda costa.

Esto porque se apresuran a aprobar reformas como la Judicial y luego ellos mismos se encargan de anularlas.

Un claro ejemplo de ello fue la protesta generalizada de los altos funcionarios de los poderes Ejecutivo y Legislativo (léase cámaras de Senadores y de Diputados) protestaron por el acuerdo de los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) de prohibirles hacer propaganda para la elección de los nuevos integrantes del Poder Judicial.

Fue una decisión que parecía impensable, por la docilidad demostrada por los consejeros electorales ante el gobierno de la llamada Cuarta Transformación. En efecto, el Consejo General del INE prohibió el reciente 29 de marzo a funcionarios e instituciones el uso de recursos públicos para promover la elección judicial y recalcó que los ministros de culto no pueden inmiscuirse en esta contienda.

Esto fue como parte del proceso para aprobar los “criterios que garantizan la equidad e imparcialidad” de esta etapa previa y hasta la elección del domingo 1 de junio, en realidad fue un recordatorio de normas que se han aplicado en todas las anteriores elecciones.

Sin embargo, de inmediato surgieron protestas, tanto del Ejecutivo, encabezado por la presidenta (con A) Claudia Sheinbaum Pardo, como de los legisladores federales, entre los cuales sobresalieron el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, y el coordinador de la mayoría oficialista de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal.

Sus protestas fueron atendidas con toda celeridad por la también incondicional ante Morena la incompleta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, integrada por la magistrada presidenta Mónica Soto y los Felipe, de la Mata y Fuentes, que votaron en contra de la ponencia presentada por los magistrados que se mantienen independientes Janine Otálora y Reyes Rodríguez, quienes proponían respaldar la decisión del Consejo General del INE.

Otálora y Rodríguez advirtieron que si se permite a integrantes de los tres Poderes de la Unión promover la participación ciudadana de los comicios se afectará la imparcialidad, sobre todo por el potencial uso de recursos públicos.

“Si difunden, habrá la percepción de que promueven las candidaturas que aprobaron”, dijo Rodríguez, en referencia en que en este proceso cada Poder integró un comité de Evaluación y selección de candidaturas, pero como ocurre siempre que deciden algo que no es del agrado del régimen, es rechazado por esa mayoría oficialista que se mantiene artificialmente, al estar incompleta la Sala Superior, simplemente porque los senadores no cumplieron su deber de elegir a los magistrados faltantes.

Por cierto, es de hacer notar que los senadores de Morena y sus rémoras del PT y PVEM se apresuraron a elegir desde ahora a los futuros magistrados que sustituirán a los “afines” que van de salida, como parte del apresurado y enredado proceso de renovación del Poder Judicial Federal, así como de la casi totalidad de las entidades federativas.

En un segundo intento, pues en sesión anterior no lograron reunir la mayoría calificada, en sesión del pasado 9 de abril el oficialismo logró aprobar por 86 votos a favor, 34 en contra y una abstención, a 56 magistradas y magistrados electorales de 30 entidades federativas.

Morena convierte las escuelas en centros de reclutamiento

En respaldo de su secretario general y jefe real de Morena, designado por su padre, el caudillo del partido guinda, de quien heredó los nombres de Andrés Manuel, de apellidos López Beltrán y conocido popularmente como “Andy”, quien prometió aumentar el número de afiliados a diez millones, los dirigentes de la llamada Cuarta Transformación se apresuraron a realizar campañas de afiliación, aunque llegan a extremos considerados violatorios de las leyes.

Por ejemplo, se realizaron campañas de registro en las sedes de las cámaras de Diputados y Senadores, ante las protestas de la oposición, pero sin que se llegara a mayores.

Un nuevo episodio de incumplimiento de las normas fue denunciado por la dirigencia del PRI, encabezada por Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, quien al parecer trata de borrar así el vergonzozo episodio de respaldar la decisión de no quitar el fuero al ex goberndor de Morelos Cuuahtémoc Blanco.

Esta vez, la dirigencia del PRI acudió al INE para denunciar supuestas afiliaciones forzadas por parte de Morena.

Moreno Cárdenas denunció que Morena “lleva a cabo un programa de afiliación masiva ilegal” al condicionar a las y los padres de los beneficiarios de la Beca Rita Cetina, lo cual constituye “una grave violación a los principios democráticos”.

El dirigente del tricolor manifestó que, con estos procedimientos, Morena viola el derecho de afiliación libre e individual al realizar afiliación corporativa, uso de recursos públicos para favorecer a dicho partido y el condicionamiento de los programas sociales.

No lo mencionó el dirigente del tricolor, pero no se puede olvidar que el actual secretario de Educación Pública es el expresidente de Morena, Mario Delgado Carrillo y que el dirigente del poderoso Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), el ex priista Alfonso Cepeda Salas ahora está en plena campaña de reconciliación con Morena, organización a la que ofreció contribuir con millones de afiliados para alcanzar la meta fijada por “Andy”.

El presidente del PRI dijo que con esa campaña para afiliar nuevos miembros de Morena “no sólo se atenta contra la libertad de asociación y autodeterminación política de los ciudadanos, sino que debilita la confianza en las instituciones democráticas”.

De acuerdo con el PRI, se ha documentado públicamente que planteles educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), son utilizados para convocar, invitar y afiliar a padres y madres de familia a Morena.

“La apertura de escuelas de la SEP como espacios para actos de afiliación partidista son un uso ilícito y parcial de recursos públicos federales y constituye una desviación de poder y afectación directa al principio de neutralidad e imparcialidad institucional”, dijo Alejandro Moreno.

Un aspecto que podría ser positivo de los aranceles impuestos por Trump

La guerra comercial desatada por el magnate que gobierna los Estados Unidos, Donald Trump, ha generado muchas reacciones adversas, como las caídas generalizadas de las bolsas de valores, pero también hay quien encuentra aspectos positivos.

Por ejemplo, la empresa MTM Logix indicó que “la aplicación de aranceles recíprocos por parte de Estados Unidos, que entró en vigor el pasado 2 de abril, está a punto de desencadenar un importante cambio proteccionista con profundas implicaciones para el comercio internacional. En este panorama cambiante, México se perfila como uno de los principales beneficiarios, atrayendo importantes inversiones y consolidando su estatus como principal plataforma mundial de fabricación y logística.

De acuerdo con ese análisis, “los nuevos aranceles estadounidenses tendrán un impacto significativo en los flujos comerciales, afectando sobre todo a las naciones que aplican aranceles elevados a los productos estadounidenses, como China, India, la Unión Europea y los países del Sudeste Asiático.

«Con la introducción de aranceles recíprocos, anticipamos un cambio dramático en la dinámica del comercio internacional, redirigiendo volúmenes sustanciales de importación de Estados Unidos desde Asia y Europa hacia México, gracias al acceso arancelario cero garantizado por el T-MEC,» afirma Mario Veraldo, CEO de MTM Logix.

El estudio de MTM Logix señala que sectores como el automotriz, el electrónico, los dispositivos médicos y los textiles en México experimentarán un notable aumento en la demanda de producción.

AVISO: Como la Semana Santa o Mayor recibe también el calificativo de “días de guardar”, el que esto escribe decide cumplir con esa indicación, por lo que la columna dejará de publicarse los siguientes días, para reaparecer el lunes 21 de abril.