Marco Polo llega con su obra “Tímido y furioso”

Desde Monterrey al Teatro Hidalgo

El popular comediante ofrecerá funciones hasta el 27 de abril

Por Isabel Violeta

Con su obra “Tímido y furioso” el comediante conocido en redes sociales como “Lord Marco Polo” llega a la Ciudad de México, donde ofrece hasta el 27 de abril en el Teatro Hidalgo.

La historia trata de Timoteo, o “Tim”, un locutor de la tercera edad, en una pésima estación de radio, que se dedica a dar consejos de amor, y que no consigue levantar el rating de su programa, a tal grado de que corre el riesgo de ser cancelado. Un día a él y a su productor se les ocurre fingir que tienen muchas llamadas, haciéndose pasar, ellos mismos, por distintos radioescuchas, hasta que verdaderamente entra una llamada del público en vivo y todo cambia. Las andanzas de Tim llevarán al público a reflexionar sobre la actualidad de los adultos mayores, en cómo luchan por seguir adelante abriéndose oportunidades de vida.

En entrevista para DIARIO IMAGEN Marco Polo nos contó su emoción “estoy acostumbrado al teatro, la comedia del personaje salió a partir del Teatro, justo cumplo 20 años de hacerlo en Monterrey y es la primera vez que llego a la Ciudad de México con una obra de teatro, ya he tenido buena respuesta del público con el Standup, entonces vengo con mucha expectativa de algo bueno con el público”.

Marco Polo se enfoca en mantener una comedia blanca, para lo que se ha preparado de muchas maneras “primero empecé con el cardio pues sé que la altura me afectará, es creo el mayor miedo de la producción, pero fuera de eso, nos preparamos profesionalmente, yo al escribirla pensé en todo tipo de público, para que la pudieran disfrutar en familia y se la pasaran bien. Si es un reto romper el paradigma de que la comedia debe ser vulgar y con groserías, pero sigue existiendo público que quiere pasarla bien de otra forma, es difícil pero no imposible”.

Otro reto que enfrentó el comediante fue como actor pues “cuando escribí la obra se me hizo fácil crear muchas escenas con multi interpretación de personajes, pero al llevarlo a los ensayos, me costó la concentración, y hacer el performance como se debe, lo logré bien, pero es el mismo reto cada función”.

Son cuatro actores en la obra, dos de ellos son amigos de Marco Polo de la escuela “me sentí como en el salón de clases cuando los invité, cuando estábamos en los ensayos de nuestra institución, sentí muy bonito recordar y creo que por eso los invité, es de lo más bonito de esta experiencia, trabajar con ellos, pues ya son más de 20 años de conocerlos”.

Poder compartir un entretenimiento es un tema que le gusta mucho al comediante “en la trama hay un personaje llamado Don Urbano que es donde se refleja el típico señor de 80 años que todos conocemos, que es difícil y gruñón, pero al mismo es muy divertido, eso me inspira, así como la unión de gente que invierte su dinero para ver un buen espectáculo”.

Al terminar nos invita “es una montaña rusa de emociones, no tendrán la idea de lo que seguirá pasando cada 5 minutos, siempre suceden cosas donde no sabrán para donde va la idea con tanta risa y tanta cosa, yo los siento y escucho como van reaccionando y eso me encanta, los invito a llenarse de carcajadas con la obra, estoy casi seguro que estamos a la altura de lo que merece la cuidad top de teatro en nuestro país, con mucho respeto para el público”.

Las funciones son los jueves a las 20:00, viernes a las 20:30, sábado a las 18:00 y 20:30, y domingos a las 18:00 horas. Los boletos están a la venta en Ticketmaster o en la taquilla del Teatro Hidalgo.