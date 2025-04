El ex gobernador Yarrington fue recluido en “El Altiplano”

Fue entregado por EU

Lo acusan de delitos contra la salud y por presuntos vínculos con el Cártel del Golfo y los Zetas

Tras ser entregado por las autoridades de Estados Unidos, a sus homólogas mexicanas, el ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington Ruvalcaba, ingresó este miércoles al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número 1, “El Altiplano”.

Al ex mandatario estatal le esperan 3 órdenes de aprehensión, la primera fue girada el 8 de agosto de 2012 y en ella lo acusan de delitos contra la salud por presuntos vínculos con el Cártel del Golfo y los Zetas.

La segunda fue librada en 2017 por un supuesto lavado de 12.7 millones de pesos y 450 mil dólares. La última fue ordenada el año pasado por los delitos de delincuencia organizada, con fines de cometer delitos contra la salud y lavado de dinero, en la modalidad de adquirir diversos inmuebles por interpósita persona.

Poco después del mediodía del miércoles se realizó el protocolo para entregar al ex mandatario tamaulipeco que cumplió, de manera anticipada en Estados Unidos, una condena de nueve años de prisión por el delito de conspiración para cometer lavado de dinero.

Yarrington Ruvalcaba era investigado en ese país por facilitar el tráfico de drogas hacia ese país, aceptando sobornos del Cártel del Golfo, que según la DEA y el Departamento de Justicia, habrían sumado más de 9 millones de dólares.

La entonces Procuraduría General de la República (PGR) ofrecía una recompensa de 15 millones de pesos y en abril del 2017 en la plaza Beccaria de Florencia, Italia, fue detenido y trasladado a Estados Unidos en 2018.

En marzo del 2021, el político tamaulipeco aceptó un acuerdo de culpabilidad con el que se declaró culpable del delito de lavado de dinero, luego de haber recibido sobornos mientras se desempeñó como gobernador de Tamaulipas entre 1999 y 2004.

Aunque Yarrington sólo aceptó haber recibido 3.5 millones que blanqueó con la compra de propiedades en ese país, logró evadir los cargos relacionados con conspiración para traficar drogas y entregó un departamento que poseía en Puerto Isabel.

Enfrentará a la justicia mexicana

A partir de este jueves el ex mandatario tamaulipeco sería puesto a disposición de Raquel Ivette Duarte Cedillo, titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, con residencia en Toluca.

Asimismo, Yarrington Ruvalcaba comparecería, el mismo día, en las audiencias de declaración preparatoria ante los Juzgados Segundo de Distrito en Procesos Penales Federales de Tamaulipas, así como el Cuarto de Distrito en Materia Penal de Toluca.

En estos órganos jurisdiccionales se encontraban radicadas las tres órdenes de aprehensión que fueron libradas en contra del ex gobernador, por delitos contra la salud, delincuencia organizada y lavado de dinero en distintas modalidades.

Desde una rejilla de prácticas del interior de “El Altiplano”, en dichas diligencias, Yarrington Ruvalcaba tendría la opción de rendir su declaración preparatoria ante la autoridad judicial o reservarse el derecho a rendir su testimonio.

La entrega del ex mandatario estatal tamaulipeco, según la información que arrojaba una búsqueda con el número de registro 39549-479, de la Agencia Federal de Prisiones (BOP, por sus siglas en inglés), del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, se realizó a las 12:20 horas (tiempo del Centro de México), a través de la frontera terrestre entre San Diego, California, y Tijuana, Baja California.

Penal del Altiplano, albergue de los capos más buscados del país

El Centro Federal de Readaptación Social no. 1 Almoloya de Juárez, donde Yarrington Ruvalcaba esperará fecha para su audiencia, es conocido por ser la prisión de máxima seguridad de México y por albergar a algunos de los capos más buscados del país. En esta prisión estuvo recluido el narcotraficante mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán, además de Rafael Caro Quintero, ex líder del Cártel de Guadalajara, y Miguel Ángel Treviño Morales, conocido como el “Z-40”, ex dirigente de los Zetas.

En este recinto también estuvo Mario Aburto Martínez, quien fue sentenciado por asesinar al ex candidato del PRI a la presidencia, Luis Donaldo Colosio.

El penal se encuentra a 25 kilómetros de Toluca. Tiene una capacidad de 724 prisioneros y tiene una superficie 260 mil metros cuadrados. Se le considera la prisión de máxima seguridad del país debido a la fuerte vigilancia que enfrentan los reclusos, con cámaras de seguridad, vigilancia día y noche, además del poco o nulo contacto que tienen entre ellos.

El lugar tiene altos muros y un sistema que bloquea la señal de los celulares. Los presos están mayoritariamente aislados la mayor parte del día, y su comunicación con otros reos, custodios, abogados y familiares es mínima. Se sabe que los internos tienen muy poco tiempo para respirar al aire libre en pequeños patios, tomar el sol o ejercitarse, lo que eventualmente termina afectando su salud mental y emocional.

Las celdas son de aproximadamente 4 metros de largo por dos de ancho; las camas son una especie de colchón sobre una base de concreto. Los reos cuentan con un lavabo, un baño y una pequeña mesa con un asiento, los cuales también son de concreto.

En este tipo de penal esperará fecha para su audiencia, el ex priista que gobernó Tamaulipas de 1999 a 2004 y que es señalado de facilitar las operaciones de grupos delincuenciales en ese estado fronterizo, y ahora la FGR lo investiga por los delitos de lavado de dinero, delincuencia organizada y vínculos con el crimen organizado durante su gestión como gobernador.