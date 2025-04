Lanza Mara Lezama Espinosa el “Pase de Movilidad Turística”

Mejorará la experiencia de visitantes

Esta nueva herramienta digital gratuita se encuentra en la plataforma Guest Assist

Cancún.– Después de su aprobación en la Mesa de Seguridad Turística y su lanzamiento oficial en rueda de prensa, entró en vigor el “Pase de Movilidad Turística” que mejorará la experiencia de los visitantes en su movilidad con vehículos rentados en Quintana Roo.

“Buscamos fortalecer la competitividad del sector turístico, mejorar el bienestar social de nuestras comunidades, ofrecer mayor certeza a nuestros visitantes e inversionistas y que el éxito turístico se refleje en prosperidad compartida” mencionó Mara Lezama en la conferencia de prensa.

El secretario de Turismo, Bernardo Cueto Riestra, explicó que este “Pase de Movilidad Turística” se encuentra en la plataforma Guest Assist que debe descargarse en el móvil. Se llena el formulario con información personal, de la arrendadora y el coche rentado, y queda listo para usarse, en caso necesario. Este Pase proporciona 2 boletas de cortesía por infracciones menores y evita la retención de la licencia de conducir u otro documento.

Por su parte, el subsecretario de los C4 y C5 de la SSC, Antonio Zamora Cázares, añadió que estos beneficios no aplican por estacionarse en lugares destinados para personas con discapacidad, por conducir en estado de ebriedad o bajo los influjos de sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otros, y en accidentes con daños a terceros o a sus bienes.

La gobernadora Mara Lezama precisó que el objetivo de este nuevo instrumento es mejorar la competitividad en los 12 destinos de Quintana Roo, con una gran experiencia en los visitantes de modo que los invite a retornar y que sigan llegando más turistas.

El “Pase de Movilidad Turística” es una iniciativa que surgió directamente de la Mesa de Seguridad Turística, porque en Quintana Roo la seguridad del pueblo, la confianza y la buena experiencia de las y los visitantes son una prioridad, explicó la Gobernadora.

En Quintana Roo se tienen 25 mil vehículos de renta registrados en la Asociación de Arrendadores de Vehículos de Quintana Roo A.C., de los cuales el 90% ya están rentados para la temporada de Semana Santa.

En el lanzamiento Mara Lezama estuvo acompañada por la secretaria de Gobierno, Cristina Torres Gómez.

Primera gobernadora en recibir esta distinción

Recibe MLE medalla Liderazgo Anáhuac en Comunicación 2025

Cancún.- Al recibir la medalla Liderazgo Anáhuac en Comunicación 2025 que le entregó la Universidad en el marco del 25 aniversario, la gobernadora Mara Lezama Espinosa expresó que aun cuando las herramientas hayan cambiado, la esencia de la comunicación sigue siendo la misma: comunicar con la verdad, con empatía, con propósito, porque la comunicación es un acto de amor.

“Cada historia que contamos, cada verdad que defendemos, cada injusticia que denunciamos son una forma de luchar por una sociedad más justa, más digna, más humana” expresó la titular del Ejecutivo en el Lions Sports Center Universidad Anáhuac, en donde estuvieron jóvenes, directivos universitarios y funcionarios del gabinete estatal.

La medalla Liderazgo Anáhuac Comunicación 2025 es un reconocimiento que otorga la Universidad Anáhuac a egresados destacados en el área de la comunicación que han demostrado alto nivel de profesionalismo, liderazgo y compromiso con la sociedad, además de estar profundamente vinculados con la misión de la Universidad.

Ante la presencia de sus padres, Manuel y María Elena, de su hermana Verónica, de su esposo Omar y su hija Marita, la gobernadora Mara Lezama expresó que, desde pequeña, en su casa, con el amor infinito de ellos, despertó en ella la vocación de la comunicación, “transmitiendo el amor y el mensaje permanente de cariño incondicional hacia el prójimo, y mi más grande ejemplo de servir y ayudar a los demás”.

En su mensaje, Mara Lezama aseveró que gobernar también es comunicar, es escuchar, dialogar, dar la cara, convencer con hechos y es una construcción diaria. “Es estar en contacto con la gente, sentir lo que sienten, hablar con ellos sin intermediarios. Gobernar es decir la verdad, es tender puentes, no construir muros”, aseguró.

A la comunidad Anáhuac, la Gobernadora la exhortó: No se acostumbren a la injusticia, no midan su valor en “likes” sino en el impacto en las vidas que cambian, no se callen cuando vean algo que está mal, que su voz sea puente, no barrera, que su comunicación sea honesta, empática, transformadora.

En la parte final de su intervención dijo: “Cuando una mujer alza la voz y es escuchada avanzamos todas y todos. Que vencer el mal con el bien es mucho más que un lema: debe ser una forma de vivir”.