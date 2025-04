Dua Lipa anuncia concierto adicional en México

Debido a la abrumadora demanda, Dua Lipa, la superestrella del pop global ganadora de tres premios GRAMMY y siete BRIT Awards, anunció hoy una fecha adicional en México para la esperada etapa latinoamericana de su gira mundial Radical Optimism Tour, que contará con presentaciones en estadios de Argentina, Chile, Brasil, Perú, Colombia y México este otoño. El nuevo concierto tendrá lugar el 5 de diciembre en el Estadio GNP Seguros.

La gira comenzará el viernes 7 de noviembre en Buenos Aires, Argentina,​ en el Estadio River Plate, ampliando así su tour global a 77 fechas en Asia, Australia, Nueva Zelanda, Europa, Reino Unido, Norteamérica y Latinoamérica. La etapa latinoamericana concluirá con tres impresionantes presentaciones consecutivas en Ciudad de México en el Estadio GNP Seguros, el 1, 2 y 5 (nueva fecha) de diciembre. En Brasil, los conciertos se realizarán el 15 y 16 de noviembre en São Paulo y el 22 de noviembre en Río de Janeiro, en el Estádio Nilton Santos, Engenhão.

BOLETOS:

Las ventas comienzan el 11 de abril a las 11 a.m. en taquillas oficiales. Los boletos estarán disponibles a través de www.ticketmaster.com.mx y en las taquillas del inmueble.

La etapa 2025 de la Radical Optimism Tour de Dua Lipa arrancó el mes pasado en Melbourne, Australia, con una producción soñada que incluye un escenario dinámico y visuales vibrantes. La gira ha recibido elogios de la crítica, con el Herald Sun describiéndola como “una mezcla alegre de éxitos absolutos, espectáculos de luces implacables y deslumbrantes cambios de vestuario,” y Rolling Stone Australia otorgándole cuatro estrellas y llamándola “un triunfo”.

La gira ha contado con apariciones sorpresa de invitados especiales como Troye Sivan, Kevin Parker (Tame Impala) y Vance Joy. En cada show, Dua ha ofrecido un cover especial dedicado al país anfitrión, interpretando temas como “Highway to Hell” de AC/DC, “Torn” de Natalie Imbruglia y “Can’t Get You Out Of My Head” de Kylie Minogue.

Esta gira mundial respalda el tercer álbum de estudio de Dua, Radical Optimism, que llegó al puesto #1 en 12 países, incluido el Reino Unido, donde logró el debut más grande de una artista femenina británica en 2024 y las ventas más altas en su primera semana desde 2021. En Estados Unidos, debutó en el #1 del Billboard Top Album Sales y en el #2 del Billboard 200, marcando su mejor semana de ventas hasta la fecha.

Además del lanzamiento del álbum, el 2024 ha sido un año clave para Dua Lipa, con presentaciones estelares en escenarios icónicos como el Pyramid Stage de Glastonbury y el Austin City Limits en Texas, además de su primer especial en horario estelar, An Evening With Dua Lipa, grabado en vivo desde el Royal Albert Hall. En noviembre de 2024, inició la etapa asiática de su gira con paradas en Singapur, Yakarta, Tokio, Seúl, entre otras ciudades.

Recientemente, Dua y JENNIE lanzaron su nuevo sencillo «Handlebars», acompañado de un videoclip dirigido por BRTHR. Puedes verlo aquí.

DUA LIPA – RADICAL OPTIMISM TOUR LATINOAMÉRICA 2025:

Viernes, 7 de noviembre – Buenos Aires, Argentina – Estadio River Plate

Martes, 11 de noviembre – Santiago, Chile – Estadio Nacional

Sábado, 15 de noviembre – São Paulo, Brasil – Estádio MorumBIS

Domingo, 16 de noviembre – São Paulo, Brasil – Estádio MorumBIS

Sábado, 22 de noviembre – Río de Janeiro, Brasil – Estádio Nilton Santos

Martes, 25 de noviembre – Lima, Perú – Estadio San Marcos

Viernes, 28 de noviembre – Bogotá, Colombia – Estadio El Campín

Lunes, 1 de diciembre – Ciudad de México, México – Estadio GNP Seguros

Martes, 2 de diciembre – Ciudad de México, México – Estadio GNP Seguros

Viernes, 5 de diciembre – Ciudad de México, México – Estadio GNP Seguros (NUEVA FECHA)