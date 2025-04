«El pequeño escape» ofrece funciones en el Hormiguero

A cargo de Laboratorio Rosa Azul

Una obra escrita por Daniela Ginevro y dirigida por Miguel Ángel Sánchez García

Laboratorio Rosa Azul invita al público a vivir una de las experiencias teatrales más conmovedoras de la temporada. El pequeño escape, una obra escrita por Daniela Ginevro y dirigida por Miguel Ángel Sánchez García, está por terminar su temporada y no te puedes perder la oportunidad de formar parte de esta entrañable historia.

En El pequeño escape Gus, Nico y Billie son tres niños como cualquier otro. Van a la escuela, tienen amigos, viven en casa con papá y mamá… Bueno, no realmente. Sólo Nico vive con ellos, pero en realidad está muy lejos de casa. Billie, tras el divorcio de sus padres, vive entre dos casas que no completan un hogar. Y Gus… bueno, digamos que prefiere no hablar al respecto. Pero te contaré un secreto: su mamá se ha ido. Dicen que a Estados Unidos. Y para encontrarla, Gus, Nico y Billie van a romper todas las reglas de los adultos, que nunca entienden nada: van a escaparse del patio de la escuela, y no se detendrán hasta encontrarla o, como ellos dicen “hasta morir”.

Últimas funciones de El pequeño escape, Domingos hasta el 27 de abril, a la 1:00pm en el Centro Cultural El Hormiguero (Gabriel Mancera 1539, Col. Del Valle).

Sobre Laboratorio Rosa Azul

Fundado en 2022 por Consuelo Ojeda y Miguel Ángel Sánchez García, Laboratorio Rosa Azul nace como un espacio de exploración escénica comprometido con la sostenibilidad artística y económica. Actualmente forman parte del programa de acompañamiento 2025 de Piso 16 – Laboratorio de Iniciativas Culturales.

El pequeño escape

De: Daniela Ginevro

Traducción: Nadxeli Yrízar Carrillo y Humberto Pérez Mortera

Dirección: Miguel Ángel Sánchez García

Con: Alexis Briseño Jaramillo, Emmanuel Pavía, Mildred Montenegro, Charles Rodríguez

Diseño de iluminación, vestuario y producción ejecutiva: Consuelo Ojeda

Diseño sonoro: Roberto Arellano Escoto

Redes sociales: @lab.rosa.azul

Boletos: https://boletopolis.com/es/evento/34512