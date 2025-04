¿Se debilita la unidad de Morena en torno a Claudia Sheinbaum?

TRAS LA PUERTA DEL PODER. Roberto Vizcaíno

La percepción de analistas internos y externos es casi unánime: los legisladores del oficialismo muestran cada vez más fisuras y atienden menos a los llamados internos para ir a objetivos comunes.

Lo que hasta hace muy poco, con Andrés Manuel López Obrador, sólo bastaba un guiño, un leve comentario, una mención al vuelo para que los coordinadores parlamentarios de Morena, diputados, senadores, gobernadores y otros funcionarios del régimen retomara rumbo y destino, hoy se pierde en disputas internas y/o arranques electorales a todo vapor y con dispendio de recursos de ambiciones de poder a destiempo.

Sobre todo cuando estos arranques están apadrinados por uno de los lideres legislativos como Adán Agusto Lópezlíder de la bancada oficialista en el Senado con su colaboradora la senadora chihuahuense Andrea Chávez que van abiertamente a contrapelo de los llamados presidenciales a la mesura y al respeto de tiempos y reglas electorales.

La deriva de ese desdén al llamado presidencial revela cada vez más un abierto desafío y al debilitamiento de lo que hasta hace menos de un año se concebía como una ‘presidencia omnímoda’, incontrovertible.

Así lo ven ya medios como El País, la DW, France24 y otros medios internacionales, y buena parte de los analistas internos, junto a líderes morenistas como Ricardo Monreal, coordinador de los diputados del partido oficial en San Lázaro quien, a fines de la semana anterior, comentó sobre el caso de la senadora Andrea Chávez y el llamado de la Presidenta Claudia Sheinbaum:

“… sobre el tema del regaño presidencial, yo diría que hagamos caso de su reflexión… el concepto, la opinión, la recomendación de la presidenta de la República debe tomarse muy en serio… no debemos titubear ni regatearle en el propósito planteado… tenemos que hacerle caso a sus orientaciones y recomendaciones como un movimiento integrador…”

– ¿Y si no le hacen caso?, se le reviró.

“… nos debilitamos como fuerza política…”, advirtió.

Casi al mismo tiempo, la joven senadora Chávez, abierta aspirante a ser la candidata de Morena a la gobernatura de su estado en 2027, decía a periodistas estar de acuerdo con el llamado de la presidenta Sheinbaum a la mesura y a ajustar las aspiraciones electorales a los tiempos legales.

Pero igual -en una confrontación pública con panistas que la denunciaron ante la Fiscalía General por 15 cargos distintos- advertía que ella continuaría con sus caravanas de salud por todas las colonias de los municipios de su estado con 4 grandes camiones con equipos y personal médico, y ambulancias, cada uno con su foto y nombre a los costados en una abierta campaña de posicionamiento electoral.

Al abordar el tema de la senadora Chávez en una de sus mañaneras, la presidenta Sheinbaum dijo el martes anterior:

“Voy a enviar una carta a la dirigencia de Morena, porque creo que tiene que haber reglas, no se debe adelantar nada… no es una orden, es una sugerencia… de ciertas reglas que debe poner (el partido) para que nadie se adelante a nada… Hay que recordar la ética de nuestro movimiento. Para nosotros no es un asunto de llegar al poder por llegar, para nosotros lo más importante es la transformación del país. Todos debemos dar ejemplo”, enumeró.

Lo dicho por la presidenta Sheinbaum fue retomado por Luisa María Alcalde, dirigente de Morena, quien en redes sociales apuntó:

“Coincidimos en la importancia de establecer reglas y tiempos claros para que nadie se adelante a nada. En unas semanas haremos pública la convocatoria del próximo Consejo Nacional para garantizar la ética y los principios al interior de nuestro partido”.

Pero la aludida senadora chihuahuense insistió en que ella continuará con su campaña hacia el 2027. Su caso se suma a otros como el del diputado Hugo Eric Flores quien desde su militancia en Morena busca revivir por tercera ocasión el Partido Encuentro Social -bajo otro nombre-, con el soporte de ministros evangélicos. Otro tema que provoca fracturas internas en Morena es el del exjugador del América, exgobernador de Morelos Cuauhtémoc Blanco acusado de intento de violación. Y su duda la soterrada confrontación que existe entre personajes como Adán Augusto López y Ricardo Monreal.

“Arrecia la tormenta en Morena… el caso Chávez alimenta así una sensación de ruptura creciente en el partido guinda”, apuntó el diario El País en un texto sobre este caso.

MÉXICO VIVE UN MOMENTO CRUCIAL

El cuestionado proceso de elección de ministros, magistrados y jueces producto de la también controvertida Reforma al Poder Judicial se abre paso hacia la nueva integración donde participan centenares de abogados que plantean propuestas y señalan graves problemas.

Entre ellos, la licenciada Adriana Juárez Soteno, aspirante a Magistrada en Materia Penal, considera que independientemente de todos los señalamientos consideró su deber el participar en este proceso en un momento que advierte grandes peligros y retos para México.

Es un momento en que, dice, a México le urge un sistema judicial que atienda a quienes menos tienen y que elimine las barreras procesales que dificultan el acceso a la justicia, como costos elevados y la falta de información adecuada.

Considera que todo esto no sólo pone en riesgo a la democracia mexicana sino que plantea la posibilidad de crear un Poder Judicial más justo, transparente y público.

“Un sistema de justicia que sea más eficiente y accesible para la ciudadanía, principalmente para las personas que se encuentran en mayor desventaja social y económica o en situación de vulnerabilidad.

Egresada de la Facultad de Derecho de la UNAM, con más de 17 años de experiencia en del poder judicial, dice que las sentencias en México ya no pueden dictarse únicamente bajo el principio de legalidad, sino que deben estar impregnadas de sentido de justicia, lo cual sólo se logrará con un real y profundo acercamiento hacia los grupos vulnerables.

Adriana Juárez Soteno, designada jueza por el Consejo de la Judicatura Federal no pudo asumir el cargo porque entró en vigor la nueva reforma al Poder Judicial.

