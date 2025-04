Varios síndicos y regidores desconocen sus funciones en Cabildo, afirman líderes sociales

Sólo levantan la mano para aprobar leyes: Horacio Jiménez

Por Arturo Baena.

Valle de México.- “En algunos municipios mexiquenses, en la mayoría de los casos, llegaron a los Cabildos, síndicos y regidores, del PRI, PAN, PT , MC y Morena, sin ni idea de sus funciones y sólo levantan la mano para aprobar leyes que van en contra de la ciudadanía. Son néofitos para los cargos que fueron electos”.

Así lo reconocieron, líderes sociales y actores políticos de municipios de Naucalpan, Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli, Nicolas Romero y Coacalco, entre otros, al tiempo de hacer un llamado a prepararse y “no votar propuestas gubernamentales que sólo atentan contra quienes los pusimos en esos puestos”, dijeron.

Insistieron en que “lo peor de este tema, es que los representantes populares, a parte de ganar muy buenos sueldos, estos aún tienen el descaro de no asistir a sus oficinas y sólo se les ve, obviamente, en días de sesiones de Cabildo y de pago. Esta situación debe cambiar e imponer sanciones a síndicos y regidores a quienes muchas de las veces ni conocemos», reiteraron.

Sobre el particular, el ex Secretario del Ayuntamiento de Naucalpan, Horacio Jiménez López, dijo que “por desgracia, efectivamente, la mayoría de los representantes populares, no todos desde luego, hay que decirlo, desconocen los cargos para los que fueron electos. Aprenden los reglamentos, varios meses o inclusive años después”, dijo.

Y es que, efectivamente, cuando algún representante de algún medio de comunicación, intenta entrevistar a síndicos y regidores, estos simple y sencillamente se niegan a ello, anteponiendo cualquier pretexto para evitar a la prensa, como se ha dado el caso de municipios como de Naucalpan con ediles del PT, PAN y PRI, así como en Atizapán y Tlalnepantla, entre otros.

Para finalizar, les recordaron que «sus funciones son proponer, analizar, estudiar y dictaminar diversas iniciativas. procurar que el Ayuntamiento establezca vínculos con las demás autoridades y organismos del Estado, y de ninguna manera solo ír a cobrar y levantar la mano de iniciativas que desconocen», concluyeron.