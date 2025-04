Susana Zabaleta y Rodrigo de La Cadena juntos en “10, la Gira Perfecta”

Con romanticismo y boleros

La cita es el 19 de junio alas 20:30 horas en el Teatro Metropólitan

Por Isabel Violeta

Susana Zabaleta y Rodrigo de la Cadena llevarán su romanticismo y boleros al Teatro Metropólitan este 19 de junio con su tour “10 la Gira Perfecta: S Zabaleta & R de La Cadena”

Para anunciarlo, ambos artistas ofrecieron un pequeño showcase para dar una probadita de lo que se verá y compartieron algunos detalles entre canciones. El show en la Cuidad de México es parte de la gira y Susana Zabaleta explicó “10, la gira perfecta es su nombre porque nunca están contentos siempre buscando la perfección, esta desesperación de que quede perfecto todo”.

Rodrigo por su parte comentó “es un compromiso y algo valioso que me invitara Susana, es una responsabilidad y una misión de continuar el legado o preservar y fomentar lo que los artistas de la talla de Armando Manzanero nos dejaron. Y sí, creo que aún hay muchos buenos artistas. En nuestras manos esta la responsabilidad de hacerlos crecer. Yo voy a entregar lo máximo en esta gira y seguir defendiendo lo bueno de la música, me siento muy emocionado”.

El repertorio de los shows será variado, pero más enfocado en los Boleros “Seguimos buscando y creyendo en el amor, por eso creo que los boleros son la única manera de encontrar y hablar del amor en todos los sentidos, estamos muy contentos de anunciar la gira” dijo Zabaleta.

La actriz y cantante aprovechó para adelantar que también sacará su nuevo disco “Pecado mortal” y además de estar dedicado al amor, está dedicado a su pareja “No lo habíamos sacado porque estaba en el teatro y era un relajo, pero empezamos la gira con este disco que le dedico al amor, que para mí el amor ahorita se llama Ricardo (Pérez)”.

El álbum será de boleros, tiene que ver con el amor, tendrá doce canciones que se lanzarán cada mes. “decidí ponerle Pecado Mortal’ porque la gente siempre te Juzga, como si amar fuera un pecado y no fuera pecado odiar y criticar, por eso el nombre” agregó Susana Zabaleta.

En cuanto al porqué de la gira juntos, contaron que son grandes amigos, se conocen de hace muchos años “desde que te conocí te admiré, vi tus películas, me volví tu fan, eres tan talentosa, me siento a gusto trabajando contigo porque eres una cantante hibrida y tú voz es fantástica puedes cantar lo que quieras” explicó Rodrigo de La Cadena.

Agregaron que el maestro Armando Manzanero los juntaba mucho para cantar por lo que siempre habían querido hacer una gira y ahora lo harán por todo el país, recorriendo lugares como Oaxaca, Monclova y muchos más.

Zabaleta describió lo que para ella son los Boleros “el bolero para mi es recordar a mis papás que se cantaban canciones, son testimonios de amor”. Mientras que para Rodrigo “es un orgulloso para México el bolero, porque con la aportación de Cuba comparte el patrimonio de la humanidad, es un eje fundamental de la vida y la sociedad, para mi es la distancia más corta entre dos cuerpos”.

En otro momento la cantante recordó un poco de sus inicios “Yo tenía una lámpara de cristal en las manos cuando venía de Monclova y me encontré a Memo del Bosque, platicamos y me dijo que quería hacer un canal, no le creí en ese entonces, pero yo recuerdo a esa Susana que quería cumplir sus sueños y el primeo que me dio una oportunidad fue Memo del Bosque”.

Terminaron invitando al público “Es una buena oportunidad para venir con la familia, queremos transmitir algo bueno, algo se quedará en las nuevas generaciones, eso es la práctica de esta actividad”.

Los boletos están a la venta en taquillas del teatro y en el sistema Ticketmaster.