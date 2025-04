Morena fomenta corrupción con eliminación de Compranet: Cristina Ruiz

Valle de México.- Morena y sus aliados, lejos de querer acabar con la corrupción, sólo la fomentan y prueba de ello es la eliminación del Portal de compras del gobierno federal Compranet bajo el argumento de una “modernización” que sólo demuestra opacidad, centralización y el control político que los caracteriza, sentenció Cristina Ruiz Sandoval, Presidenta del Comité Directivo Estatal (CDE) del PRI. La senadora dejó en claro que la reforma a la Ley de Adquisiciones, de la cual el PRI votó en contra, no es más que una simulación y una trampa legal para permitir más corrupción.

“¿Modernización? no señores, Morena quiere disfrazar de innovación lo que es en realidad un sistema cerrado y opaco donde unos cuantos deciden ¿qué se compra?, ¿a quién?, ¿cómo y por cuánto?”, enfatizó.

Ruiz Sandoval advirtió que con esto el gobierno tendrá el monopolio de la información, permitiendo la discrecionalidad en la publicación de los datos y en la adjudicación de contratos. Esto, señaló, también podría favorecer a proveedores preseleccionados y generar condiciones injustas, en detrimento de la competencia.

“Esta ley no elimina la corrupción, la regula, no fortalece la competencia, la sofoca. No promueve eficiencia, impone obediencia política, ¿y dónde quedó el pueblo? ¿dónde quedaron las autoridades externas?, ¿los observatorios ciudadanos? ¿la vigilancia real? Morena ya no tiene discurso, la austeridad ya no les alcanza y la honestidad ya nadie se las cree”.

Por ello, el PRI Estado de México rechaza enérgicamente la estrategia de centralización en la toma de decisiones, que, lejos de modernizar el sistema, debilita a los órganos de fiscalización y la participación ciudadana. Con la aprobación, se pierden el avance que por décadas se construyó en transparencia y el control del gasto público.

Así mismo, reiteramos nuestro compromiso de defender las instituciones y la integridad del servicio público, nos mantenemos firmes en que las contrataciones estatales y federales deben regirse por principios claros de competencia, imparcialidad y rendición de cuentas.