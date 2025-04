Fernando de la Mora cantará en el Viacrucis de Iztapalapa

Este 18 de abril durante la representación monumental

Además, participará en la Cumbre del Mariachi y en la Feria de San Marcos en Aguascalientes

Por Arturo Arellano

El reconocido tenor mexicano Fernando de la Mora se prepara para deleitar al público con su voz en varios eventos emblemáticos: La primera Cumbre del Mariachi, en Acapulco; la representación del Viacrucis, en Iztapalapa; y en la Feria de San Marcos en Aguascalientes. Estas presentaciones destacan no solo por su relevancia cultural y religiosa, sino también por la oportunidad de disfrutar del talento de uno de los artistas más destacados de la música clásica y tradicional mexicana.

En entrevista para DIARIO IMAGEN, nos contó “Es un privilegio estar con tanto trabajo como ahorita, no es trabajo es gozo, es emocionar a la gente, pasarla bien, empezamos en San Luis con la inauguración del Festival de primavera junto a Ramón Vargas y Eugenia León, que fue un gran éxito; luego el 17 de abril voy a Acapulco con Rosy Arango en Mundo Imperial inaugurando la Cumbre del Mariachi, con el Mariachi Vargas y Pepe Aguilar, entre muchos otros artistas”.

Posteriormente, Fernando de la Mora será parte de la 182ª representación del Viacrucis en Iztapalapa, un evento que reúne a millones de asistentes cada Semana Santa. Este año, la representación se llevará a cabo el viernes 18 de abril en el Cerro de la Estrella, donde el tenor interpretará piezas religiosas que complementarán la solemnidad de la Pasión de Cristo “una de las canciones será el Ave María durante la crucifixión. Es un privilegio estar en ese evento, que es una obra de teatro monumental, una festividad, un drama maravilloso, que nos revela nuestra identidad como católicos a los mexicanos a los que creemos. Es la tercera vez que participo y me fascina”

Par el 23 de abril, el maestro De la Mora, llegará a Aguascalientes a la tradicional feria de San Marcos “llevo todo mi repertorio con música clásica, después a la canción fina mexicana y los boleros, después el mariachi y se cae el mundo (risas), es maravilloso cómo reacciona la gente a nuestra música ranchera”.

Sobre el repertorio dijo “Es una pregunta que va al tuétano, al centro de las cosas, es algo que me cuesta mucho trabajo, hacer un programa, habiendo tantas canciones, cuales dejar dentro, cuales no, pero también se va complicado por la hermosura del repertorio, me enamoro de todas las canciones que canto. Siempre me han hecho una pregunta, y la verdad es que ya no tengo una canción favorita, aunque si la tuve que es ‘Júrame’, que me ha abierto las puertas, porque me obliga a sacar lo mejor de mi voz. Pero hay tantas canciones hermosas que van al corazón y que llegan por la tristeza o por la rabia o por la alegría, entonces hay tanto que cantar y que decir, que emocionar, que ahora no puedo elegir solo una”.

Música de calidad para todo público

Aclara que sus conciertos son para todo tipo de público “Mucha gente me ha dicho es que esta música es para gente mayor. Y si lo es, pero no descarten que los jóvenes tienen a flor de piel sus sentimientos, las canciones tienen letras maravillosas y los impactan. Todo el tiempo he tenido la fortuna de estar cerca de los jóvenes y me encanta cuando hay que platicar con ellos, no me puedo comprometer a darles lecciones de canto porque no soy profesor, pero si puedo darles consejos con muchísimo gusto”.

Asimismo, asegura que hay mucho talento que puede darle continuidad a este tipo de canciones “en algún momento tendré que dejar de cantar por respeto al repertorio y lo hare con mucho cariño, pero si es importante que nos encarguemos de preparar a nuevos cantantes y pasar la estafeta porque esto tiene que seguir para adelante”.

Finalmente, adelantó que “Estrenaré ‘Mi corazón mexicano’, una canción de Jerónimo Sada, con el mariachi Juvenil de Tecalitlán, es un tema precioso, muy inspirador, muy alegre”. E invitó sobre todo a los jóvenes a darle una oportunidad a los temas clásicos y sonidos regionales, sin encasillarse en una sola cosa “Todo se vale, lo que no se vale es escuchar una sola cosa, la música está al servicio de todos, pero si pediría que no escuchen solo una cosa, abran su espíritu a un abanico más amplio de estilos” concluyó.